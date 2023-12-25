Kral Charles III Noel konuşmasında merhamet çağrısında bulundu

Kraliyetin 90 yıllık geleneği olan Noel mesajı Buckingham Sarayı'nın Kraliçe Victoria Anıtı ve The Mall'a bakan meşhur balkonuna açılan Merkez Odası'nda çekildi.

Kral geçtiğimiz 12 ayı değerlendirirken, Hıristiyan inancının temel unsuru olan başkalarına kendisine davranılmasını istediği gibi davranma ilkesine vurgu yaptı.

Charles, "Dünya çapında trajik çatışmaların arttığı bir dönemde, birbirimizi korumak için elimizden gelen her şeyi yapabilmemiz için dua ediyorum" dedi. "İsa'nın şu sözleri her zamankinden daha geçerli görünüyor: 'Sana nasıl davranılmasını istiyorsan sen de başkalarına öyle davran'."

Hayatının büyük bir bölümünde yeşil konuların tutkulu bir savunucusu olan ve kısa süre önce COP28 iklim zirvesinde konuşan 75 yaşındaki hükümdar, konuşmasını yaparken çevre konusuna da değindi.

Ulusa ve İngiliz Milletler Topluluğu'na, onlarca yıldır sürdürdüğü çevre kampanyalarının ardından, "hepimizin paylaştığı tek ev olarak Dünya'yı ve doğal dünyamızı nasıl korumamız gerektiğine dair artan bir farkındalık" görmekten "büyük ilham" aldığını söyledi.

Bayram mesajını iletirken, ahşap, cam, kağıt, çam kozalakları ve kurutulmuş portakal kullanılarak yapılan sürdürülebilir süslemelerle bezenmiş, yeniden dikilebilir bir Noel ağacı hükümdarın omzunun üzerinden görülebiliyordu.

Kral Charles, "Geçtiğimiz yıl boyunca, insanların birbirlerini önemsedikleri yaratıcı yöntemlerin sayısız örneğiyle kalbim ısındı - sadece yapılacak doğru şeyin bu olduğunu bildikleri için çevrelerindekilere yardım etmek için fazladan yol kat ediyorlar: işte ve evde; topluluklar içinde ve arasında" dedi.

Hükümdar ayrıca toplumlarını destekleyen "özverili gönüllüler ordusuna" da saygılarını sunarak onları "toplumumuzun temel omurgası" olarak nitelendirdi.

Charles, kendisinin ve eşinin Mayıs ayında taç giyme töreni cemaati arasında toplum temsilcilerinin bulunmasından "büyük mutluluk" duyduklarını da sözlerine ekledi. "Onların varlığı ikimiz için de çok şey ifade ediyordu ve Taç Giyme Töreninin anlamını vurguluyordu: her şeyden önce hepimize birbirimize hizmet etme; herkesi sevme ve önemseme çağrısı" dedi.

Taç giyme töreni ve balkona çıkış görüntüleri Kral'ın mesajıyla birlikte gösterildi. Yılın öne çıkan diğer görüntülerinde kraliyet ailesi üyeleri çeşitli etkinliklerde yer aldı.

Kral Charles ve Kraliçe Camilla, Kasım ayında Taç Giyme Töreni Gıda Projesini başlatırken Londra dışındaki bir ihtiyaç fazlası gıda dağıtım merkezini gezerken gösterildi. Galler Prensi ve Prensesi ve çocukları, taç giyme töreni hafta sonu kutlamaları sırasında izcilere yardım ederken görüldüler. Prens Edward ve eşi Sophie, İskoçya'daki etkinliklerde görülürken, Prenses Anne, taç giyme töreni hafta sonu için yapılan gece provalarının ardından Wellington Kışlası'ndaki Coldstream Muhafızları Hanedan Bölüğü'nü ziyaret ederken görüntülendi.

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Kral'ın Noel mesajında diğer inançlara da yer verilerek "dünyanın büyük dinlerinin" birçoğunun bayramları özel bir yemekle kutladığı vurgulandı. Bu kutlamaların "aile ve arkadaşların nesiller boyunca bir araya gelmeleri için bir fırsat olduğunu; yemek paylaşma eyleminin şenlik ve birlikteliğe katkıda bulunduğunu" sözlerine ekledi.

Charles bayram yayınını "birbirlerine hizmet eden herkese" ve "ortak evimizle ilgilenen herkese" teşekkür ederek sonlandırdı.

Pazartesi günü erken saatlerde Kral, yıllık Noel Günü ayini için Norfolk'taki Sandringham arazisinde bulunan Aziz Mary Magdalene Kilisesi'ne yürüyen kraliyet ailesine liderlik etti.

Bu arada Galler Prensi ve Prensesi Noel Günü'nü üç çocuklarının yeni bir fotoğrafını yayınlayarak kutladı.

İngiliz fotoğrafçı Josh Shinner tarafından çekilen siyah beyaz fotoğrafta, Prenses Charlotte kollarını kardeşleri Prens George ve Louis'e dolamış bir şekilde görülüyor.

Ailenin Noel kartı portresine benzer şekilde, Pazartesi günü çiftin sosyal medya hesaplarında yayınlanan fotoğrafta üç çocuk rahat giyinmiş ve ahşap bir bankta oturuyor.

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Kaynak: edition.cnn.com