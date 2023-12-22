Kourtney Kardashian ve Travis Barker oğulları Rocky'nin ilk görüntüsünü paylaştı

Reality yıldızı ve Blink-182 rockçısı, Kasım ayında doğduğu bildirilen yeni üyelerinin beş fotoğrafını Cuma günü Instagram 'da yayınladı. Ancak çift, bebeğin yüzünü göstermekten şimdilik vazgeçmiş görünüyor. (Hepimiz onun hangi aileye katıldığını biliyoruz.)

Kardashian çocuk beklediğini ilk kez Haziran ayında kocasının bir konseri sırasında kamuoyuna duyurmuştu.

Çiftin oğullarını kucaklamaya giden yolu hiç de zorlu olmadı.

Kardashian'ın Barker'dan çocuk sahibi olma çabaları, ailesinin Hulu'da yayınlanan reality programı "The Kardashians "ta anlatıldı. Başarısız bir tüp bebek denemesinin ardından çift daha sonra doğal yollarla gebe kaldıklarını söyledi.

Ardından Eylül ayında Kardashian "acil fetal ameliyat" geçirmesi gerektiğini paylaştı.

O sırada Instagram'da "Bebeğimizin hayatını kurtardıkları için inanılmaz doktorlarıma sonsuza dek minnettar olacağım" diye yazdı.

Kardashian ve Barker'ın her ikisinin de önceki ilişkilerinden çocukları var. Rocky onların ilk birlikteliği.

44 yaşındaki Kardashian'ın uzun süredir birlikte olduğu eski partneri Scott Disick'ten üç çocuğu var. 48 yaşındaki Barker'ın ise eski eşi Shanna Moakler'dan oğlu Landon, kızı Alabama ve üvey kızı Atiana olmak üzere üç çocuğu bulunuyor.

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Kaynak: edition.cnn.com