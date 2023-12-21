'Koşulları biliyordu': Rafael Nadal Avustralya Açık öncesinde Novak Djokovic'in 'zor durumunu' değerlendirdi

Nadal ve Roger Federer ile 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, ülkeye giriş vizesinin iptal edilmesi ve sınırda engellenerek gerekli giriş kurallarını karşılamadığının söylenmesi üzerine Avustralya Açık unvanını koruyamayabilir.

34 yaşındaki oyuncu aşı durumunu kamuoyuna açıklamadı ancak Avustralya başbakanı Scott Morrison Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında Djokovic'in ülkeye girişlerde uygulanan aşı zorunluluğu için "geçerli bir tıbbi muafiyete sahip olmadığını" söyledi.

Djokovic'in hukuk ekibi, Avustralya Sınır Kuvvetleri'nin vizesini iptal etme kararına karşı acil tedbir kararı alınmasını istedi. Reuters ve kamu yayıncısı ABC'ye göre ülkenin Federal Mahkemesi, Djokovic'in Avustralya'da kalmasına izin verilip verilmeyeceği ya da sınır dışı edilip edilmeyeceğine ilişkin kararı Pazartesi gününe erteledi.

Perşembe günü Ağustos ayından bu yana ilk tekler maçını kazanan Nadal, Melbourne'de gazetecilere verdiği demeçte, "Kendi kararlarını verdi ve herkes kendi kararlarını almakta özgürdür, ancak bunun bazı sonuçları vardır" dedi.

"Tabii ki yaşanan durumdan hoşlanmıyorum. Bir şekilde onun için üzülüyorum. Ama aynı zamanda, koşulları aylar öncesinden beri biliyordu, bu yüzden kendi kararını kendisi verdi."

Avustralya Açık'ta dokuz kez şampiyon olan Djokovic'in turnuvaya katılamaması halinde Nadal'ın 21. grand slam şampiyonluğunu kazanma şansı artacak.

Erkekler sıralamasında Djokovic'in ardından sırasıyla ikinci ve üçüncü olan Daniil Medvedev ve Alexander Zverev de Melbourne'de kazanmanın favorileri arasında yer alıyor.

Nadal, "Zor bir durum gibi görünüyor, ancak günün sonunda söyleyebileceğim tek şey, çok zorlu [zamanlardan] geçiyoruz ve birçok aile son iki yıldır tüm pandemi nedeniyle çok acı çekiyor" dedi.

Nadal sözlerini şöyle sürdürdü: "Avustralya'daki insanların [Djokovic] davası nedeniyle hayal kırıklığına uğramaları normal çünkü çok zorlu tecritlerden geçtiler ve pek çok insan evlerine dönemedi.

"Benim açımdan söyleyebileceğim tek şey, tıptan anlayan insanların söylediklerine inandığım ve eğer insanlar aşı olmamız gerektiğini söylüyorlarsa, aşı olmamız gerektiğidir."

Nadal Perşembe günü Ricardas Berankis'i 6-2 7-5 mağlup ederek Avustralya Açık öncesi bir ısınma turnuvası olan Melbourne Yaz Setinde çeyrek finale yükseldi.

Sol ayağındaki sakatlık nedeniyle beş ay sonra ilk kez tekler maçına çıkan İspanyol oyuncu, Aralık ayında Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle de sahalara geri dönüyordu.

İki kez aşılanan Nadal virüsü kapmasıyla ilgili olarak "Kendimi çok yorgun hissettim ve ateşim vardı," dedi.

"Birkaç gün boyunca çok fazla hareket etme şansım olmadan yatakta kalmak zorunda kaldım çünkü ateşten çok hastaydım ve grip açısından hayatımda yaşadığım en zor semptomlardan biriydi."

Nadal ayrıca bu hafta Melbourne Yaz Setinin çiftler kurasında yarışıyor ve Cuma günü yarışmanın tekler kurasında Tallon Griekspoor ile karşılaşacak.

Avustralya Açık 17 Ocak'ta başlayacak ve erkekler finali 30 Ocak'ta yapılacak.

CNN'den AnneClaire Stapleton ve Jessie Yeung haberlere katkıda bulundu.

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Kaynak: edition.cnn.com