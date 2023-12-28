Koronavirüs salgını nedeniyle Wimbledon tenis turnuvası iptal edildi

Çim kort grand slam 29 Haziran'da başlayacaktı ancak İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez etkinliğin iptal edilmesine karar verildi.

Birleşik Krallık'ta teyit edilen vaka sayısı artmaya devam ederken, hükümet tüm ülkede karantina tedbirleri uygulamaya başladı

Turnuvayı düzenleyen All England Club (AELTC) Çarşamba günü acil bir toplantı yaparak olası seçenekleri tartıştı ve ardından bir açıklama yaptı.

AELTC başkanı Ian Hewitt, "Bu kararı hafife almadık ve bunu kamu sağlığını ve Wimbledon'ın gerçekleşmesi için bir araya gelen herkesin refahını en üst düzeyde gözeterek yaptık" dedi.

"Şampiyonanın düzenlenmesinin daha önce sadece Dünya Savaşları nedeniyle kesintiye uğramış olması zihnimizde büyük bir ağırlık yarattı, ancak tüm senaryoları kapsamlı bir şekilde değerlendirdikten sonra, bu yılki Şampiyonanın iptal edilmesinin bu küresel krizin bir ölçüsü olduğuna ve nihayetinde doğru karar olduğuna inanıyoruz.

"Bunun yerine Wimbledon'ın kaynaklarını yerel toplumlarımıza ve ötesine yardım etmek için nasıl kullanabileceğimize odaklanacağız. Düşüncelerimiz bu eşi benzeri görülmemiş zamanlardan etkilenen ve etkilenmeye devam eden herkesle birlikte."

Turnuvanın 134. edisyonu bunun yerine 28 Haziran - 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenlenecek.

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AELTC turnuvanın kapalı kapılar ardında oynanması ihtimalini çoktan elemiş ve çim kort tenisi için mevcut olan kısa süre göz önüne alındığında turnuvanın ertelenmesinin zor olacağını söylemişti.

Oyunun yıldızları habere tepki vermekte gecikmedi. 20 kez grand slam kazanan Roger Federer Twitter'da "yıkıldığını" söyledi.

Benzer şekilde, 23 kez grand slam kazanan Serena Williams da Twitter'da haber karşısında "sarsıldığını" yazdı.

Çarşamba günü yapılan açıklamada organizatörler, çabaların artık acil durum müdahalesine yardımcı olmaya ve virüsün yayılmasıyla mücadele edenleri desteklemeye yöneleceğini söyledi.

Açıklamada, "Tıbbi ekipman dağıtmaya başladık ve tesislerimizin kullanımını NHS'ye ve Londra'da Covid-19'a karşı savaşan kurumların bir araya geldiği Londra Dayanıklılık Ortaklığı'na teklif ettik" denildi.

"Özellikle gıda dağıtımı konusunda Merton ve Wandsworth'daki yerel yetkililerle birlikte çalışıyoruz ve City Harvest ile olan ortaklığımız aracılığıyla gıda malzemeleri dağıtıyoruz."

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Tenis için sırada ne var?

Fransa Açık'ın 18 Mayıs'ta başlaması gerekirken, Eylül ayına ertelendi ve tüm profesyonel tenis bir sonraki duyuruya kadar askıya alındı.

ABD Açık'ın devam edip edemeyeceğine dair soru işaretleri hala devam ediyor. New York'taki turnuvanın 24 Ağustos'ta başlaması planlanıyor ancak organizatörler durumu takip ettiklerini söylüyorlar.

Yapılan açıklamada, "Şu anda USTA hala planlandığı gibi ABD Açık'a ev sahipliği yapmayı planlıyor ve turnuvayı düzenlemek için planları geliştirmeye devam ediyoruz" denildi.

"USTA, Covid-19 salgınını çevreleyen hızla değişen ortamı dikkatle izliyor ve tüm beklenmedik durumlara hazırlanıyor."

Spor küresel salgından ciddi şekilde etkilendi. Bu yaz Tokyo 'da yapılması planlanan Olimpiyatlar da ertelendi.

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Kaynak: edition.cnn.com