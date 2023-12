Koronavirüs nedeniyle Açık Şampiyona iptal edildi, ABD Açık ertelendi

Golfün dört büyük turnuvasından biri olan The Open, 16-19 Temmuz tarihleri arasında İngiltere'deki Royal St George's'da gerçekleştirilecekti.

Ancak geçen hafta Wimbledon 'ın iptal edilmesinin ardından yapılan bir açıklamayla organizatörler etkinliğin düzenlenmesinin artık mümkün olmadığına karar verdi.

Turnuvayı düzenleyen R&A'nın (the Royal and Ancient) CEO'su Martin Slumbers, "Mutlak önceliğimiz, The Open'a katılan taraftarların, oyuncuların, yetkililerin, gönüllülerin ve personelin sağlık ve güvenliğini korumaktır" dedi.

"Bu tarihi Şampiyonayı çok önemsiyoruz ve bu kararı büyük bir üzüntüyle aldık. Bunun dünyadaki pek çok insan için hayal kırıklığı yaratacağının farkındayız ancak bu salgın sırasında sorumlu davranmak zorundayız ve yapılacak en doğru şey de bu.

"Herkesi temin ederim ki bu yıl The Open'ı oynamak için her türlü seçeneği araştırdık ancak bu mümkün olmayacak."

Ülke genelinde teyit edilen koronavirüs vakalarının sayısı artmaya devam ettiği için Birleşik Krallık şu anda karantina altında.

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez iptal edilen The Open'ın 149. edisyonu önümüzdeki yıl Temmuz ayında Royal St George's'da gerçekleştirilecek.

Etkinlik öncesinde satın alınan biletler ve ağırlama biletleri gelecek yıla aktarılırken, organizatörler tarafından tam para iadesi de teklif ediliyor.

ABD Açık Eylül ayına alınıyor

Bu arada, 18-21 Haziran tarihleri arasında yapılması planlanan ABD Açık'ın 17-20 Eylül tarihleri arasında New York Winged Foot Golf Kulübü'nde yapılacağı da Pazartesi günü açıklandı.

Amerika Birleşik Devletleri Golf Birliği İcra Kurulu Başkanı Mike Davis, "Şampiyonanın ertelenmesinin bize sağlık ve güvenlik sorunlarını hafifletme fırsatı sunacağını ve aynı zamanda bu yıl ABD Açık'ı gerçekleştirmek için en iyi fırsatı sağlayacağını umuyoruz" dedi.

"Winged Foot'taki üyelere ve personele esneklikleri ve destekleri için son derece müteşekkiriz. Ayrıca profesyonel turlar ve diğer ana dallar arasında karmaşık bir program üzerinde çalışarak harika bir işbirliği sağladıkları için de minnettarız."

The Open'da olduğu gibi, halihazırda satın alınmış olan biletler Eylül tarihleri için geçerli olacak ve geri ödemeler de yapılabilecek.

Organizatörler ayrıca geçen ay ertelenen The Masters'ın 12-15 Kasım tarihleri arasında yapılmasını teklif ettiler. Ertelenen PGA Şampiyonası için yeni bir tarih henüz belirlenmedi.

CNN'den Aleks Klosok bu habere katkıda bulunmuştur.

Kaynak: edition.cnn.com