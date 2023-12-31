Koronavirüs çağında başkanlık kampanyaları uçuşa geçti

Adaylar dışarı çıkmaya cesaret ettiklerinde, dar alanlar sosyal mesafeyi neredeyse imkansız hale getirdiğinden, tanıdık bir kampanya ulaşım şekli olan kampanya otobüsü muhtemelen yerleşik kalacaktır.

Yakın zamana kadar adaylar seçmenlere ulaşmak için öncelikle sosyal medyaya güveniyorlardı. Ancak bu mecra ve evden kampanya yürütmek - ya da Warren Harding'in 1920'de başka bir pandeminin sonunda yaptığı gibi ön verandanızdan - seçmenlerle yüz yüze temasın yerini yeterince tutamaz.

Uçaklar ABD başkanlık kampanyalarında onlarca yıldır rol oynamaktadır. Genel havacılık sektörünün gelişimini yakından takip eden bir havacılık tarihçisi olarak, pandeminin 2020'de uçakların önemini artırdığını ve adayları kampanya yürütmenin en hızlı ve en güvenli yolu olarak uçakları daha stratejik bir şekilde kullanmaya zorladığını düşünüyorum.

Kampanyalar uçuşa geçiyor

Başkanlık kampanyalarında uçak kullanımı, manşetlere taşınacak kadar cüretkâr - hatta ölüme meydan okuyan - bir şeyden, kullanışlı ve gerekli bir araca dönüştü.

Bugün adayların seyahat etmesinin en güvenli yolu - sadece havacılığın güvenlik sicili nedeniyle değil, aynı zamanda adayların pandemi sırasında karşılaştıkları tehlikeler nedeniyle.

New York Valisi Franklin D. Roosevelt, 1932 başkanlık seçimlerine Büyük Buhran damgasını vururken ülkenin cesur bir liderliğe ihtiyacı olduğuna inanıyordu. Kampanyası, protokolü bozmak ve Demokratların başkan adaylığını bizzat ve dramatik bir şekilde kabul etmek için bir plan yaptı.

Roosevelt'in sekreteri Guernsey Cross, şimdi American Airlines olarak bilinen American Airways ile çalışarak, valiyi Albany'den Chicago'ya uçurmak için 1930'ların başında standart bir ticari uçak olan Ford Tri-Motor'u kiraladı. Sadece 474.000 Amerikalının ticari uçaklarla seyahat ettiği bir yılda, uçuş medyanın ilgisini çekti.

Uçak 2 Temmuz 1932'de sabah 8:30 sularında havalandı ve Buffalo ve Cleveland'daki durakların ardından kötü hava koşulları nedeniyle programın iki saat gerisinde, öğleden sonra 4:30'da Chicago'ya vardı. Roosevelt bu süreyi konuşması üzerinde çalışmak için kullandı. O akşam adaylığı bizzat kabul etti ve Amerikalılara "yeni bir anlaşma" sözü verdi.

Ancak Roosevelt'in uçuşu hemen daha fazla başkanlık hava seyahatine yol açmadı. First Lady Eleanor Roosevelt uçağı yoğun olarak kullanacak olsa da, hava yolculuğu başkan için çok riskli görülüyordu. FDR, Winston Churchill ile önemli bir strateji toplantısına katılmak üzere Fas'taki Kazablanka Konferansı'na gitmek için askeri bir uçak kullandığı 1943 yılına kadar başkan olarak uçmayacaktı.

Özel uçaklar önem kazandı, ateş altında kaldı

Başkanlık hava yolculuğu, 1960 başkanlık kampanyası sırasında John F. Kennedy'nin kampanya için kendi özel uçağını - bir Convair CV-240 - kullanan ilk aday olmasıyla iyice yerleşmişti.

The Smithsonian'ın iddia ettiği gibi, küçük kızına ithafen "Caroline" olarak adlandırılan uçağın Kennedy'ye çekişmeli yarışta zafer marjı sağladığını iddia etmek muhtemelen abartılı olacaktır.

Ancak Kennedy'nin 225.000 milden fazla yol kat etmesini ve daha verimli kampanya yürütmesini sağlamıştır. O zamandan beri de başkan adayları kampanyaları sırasında özel uçaklardan geniş ölçüde yararlanıyor. Çoğu kampanya uçağı kiralanır ya da kampanyaya aittir.

Özel uçaklarla kampanya yürütme konusunda 2008 mali krizine kadar özellikle tartışmalı bir durum yoktu. Ülke Büyük Durgunluğa sürüklenirken, otomobil endüstrisi CEO'ları, endüstrinin hükümetten aldığı büyük kurtarma paketlerine odaklanan kongre oturumları için Washington, D.C.'ye uçmak üzere şirket uçaklarını kullandıkları için ateş altında kaldılar. Kamuoyundan gelen yoğun tepkiler kurumsal jetler için şehir merkezinde ciddi bir pazar oluşmasına yol açtı. Bu tepki, o zamanki Senatör Barack Obama'nın 2008'deki kampanya tren turunda, yeni tartışmalı bir ulaşım aracı yerine tarihi bir başkanlık ulaşım aracını tercih etmesini açıklayabilir.

Ancak 2012'ye gelindiğinde, 2008'deki tartışmanın anıları kaybolmuş ve adaylar kampanya seyahatleri için yeniden özel jetler kullanmaya başlamıştı. Mitt Romney 1990 model bir MD-83 kiralarken, aday arkadaşı Paul Ryan 1970 model bir DC-9-32 kullandı. "Amerika'ya İnan" sloganını taşıyan her iki uçak da Lakeland, Florida'daki bir kampanya mitinginde görücüye çıktı.

Ancak bir başkanlık kampanyasında özel bir uçağın belki de en görünür kullanımı Donald Trump'ın 2016 başkanlık yarışında kendi Boeing 757'sini kullanmasıyla gerçekleşti.

Trump, kendi adıyla süslenmiş uçağı kampanya mitinglerinde fon olarak kullanmıştır (haberin üst kısmındaki fotoğrafa bakınız). Böylece uçak sadece kolay ve kapsamlı seyahat etmesini sağlamakla kalmadı, aynı zamanda her kampanya durağında kişisel Trump markasını tanıtmasına da yardımcı oldu.

Pandemi sırasında güvenlik

COVID-19 pandemisinin başlamasından bu yana ticari havacılıkta küçük bir toparlanma görülse de, özel uçaklar seyahat etmenin en güvenli yolu olarak yeniden ortaya çıktı. Yolcular üzerinde daha fazla kontrole izin veriyor ve sosyal mesafeyi daha kolay hale getiriyor. Hem Air Force One hem de özel uçaklar 2020 başkanlık seçimlerinde ön plana çıktı.

Her iki aday da yetmişli yaşlarındadır ve enfeksiyon açısından daha büyük risk altındadır. Gizli Servis, Başkan Trump'ı Air Force One'da güvende tutmak için önlemler almaya devam edecektir. Biden'ın kampanyası ise özel bir uçakta sağlık kurallarını, özellikle de maske ve sosyal mesafe protokollerini daha kolay uygulayabilir. Her ne kadar Biden'ın kampanyası özel bir kampanya uçağı kiralamamaya karar vermiş olsa da, gerektiğinde - Wisconsin, Kenosha'ya yaptığı son seyahatte olduğu gibi - Biden özel uçak kullanabilir ve şüphesiz kullanacaktır.

2020 başkanlık seçimleri, Başkan Trump ve Joe Biden'ın ilk birkaç ay boyunca büyük ölçüde eve kapanmasıyla, evde kalma emirleri arasında başladı. Trump ve Biden kampanyanın son haftalarında mesajlarını iletmeye çalışırken, her ikisi de gerektiğinde ve Beyaz Saray için kendi yarışlarının en iyi çıkarları olarak belirledikleri şekilde uçakları kullanacaklardır.

Janet Bednarek Dayton Üniversitesi'nde Tarih Profesörüdür.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com