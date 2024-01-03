Körling nedir? Bu kış sporu hakkında bilmeniz gereken her şey

Ancak, özellikle bir tanesi var ki her seferinde birçok kişinin kalbini ve aklını çeliyor gibi görünüyor: curling.

İster taşın önünde yapılan görünüşte manik fırçalama olsun, ister taşları çok uzaklardan hassas konumlara doğru kaydırmak için gereken inanılmaz beceri olsun, curling televizyonda mutlaka izlenmesi gereken bir oyun haline geliyor.

Oyun, granit taşın buz üzerinde ilerlerken çıkardığı kükreme sesinden dolayı "Kükreyen Oyun" lakabını almıştır.

Pekin'deki yarışma devam ederken, "curling nedir" sorusunu anlamanıza yardımcı olmak ve diğer bazı önemli sorularınızı yanıtlamak için buradayız.

Körling ne zaman başladı?

Kökeni tam olarak bilinmese de, curlingin 16. yüzyılda ortaya çıktığına inanılan bir spordur.

Flaman ressam Pieter Bruegel'in resimlerinde donmuş göletlerde oynanan curlinge benzer bir aktivitenin tasvir edildiği görülmektedir.

1540 yılında İskoçya'nın Paisley kentinde noterlik yapan John McQuhin, curling sporunun ilk yazılı kanıtını ortaya koymuştur.

McQuhin, Latince yazdığı kitabında Paisley Manastırı'nda keşiş olan John Sclater ile Başrahip'in temsilcisi Gavin Hamilton arasında geçen bir müsabakayı kaydetmiştir. Buna göre Sclater buzun üzerine üç kez taş atmış ve kararlaştırılan müsabakaya hazır olduğunu belirtmiştir.

Kesin bir tarih verilememekle birlikte, Dünya Curling Federasyonu'na göre bu spor ilk dönemlerinde Kuzey Avrupa'daki donmuş göl ve göletlerde oynanıyordu.

Göç eden İskoçların benzer iklime sahip ülkelere curlingi tanıtmasıyla dünya çapında popüler hale geldi.

Körlingin ilk resmi kuralları İskoçya'da hazırlandı ve 1838 yılında sporun yönetim organı haline gelen Grand Caledonian Curling Kulübü tarafından kabul edildi.

Kulüp, Kraliçe Victoria'nın Scone Sarayı'nın balo salonunda yapılan bir gösteriden sonra curlingi sevmesinin ardından 1843 yılında Kraliyet Caledonian Curling Kulübü olarak yeniden adlandırıldı.

Uluslararası curling maçları 19. yüzyıldan beri kayıt altına alınmış olsa da, ilk resmi uluslararası maçlar 1924 yılında Fransa'nın Chamonix kentinde düzenlenen ilk Kış Olimpiyatları'nda gerçekleşti. Büyük Britanya, İsveç ve Fransa'yı geriye dönük olarak curlingin Olimpiyatlardaki ilk müsabakası olarak kabul edilen bu müsabakada mağlup etmiştir.

Curling aynı zamanda 1932 Kış Oyunlarında ve daha sonra 1988 ve 1992'de bir gösteri sporu olmuştur. Bu tanımlama, sporun madalya yarışması için oynanmadığı anlamına geliyordu.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi 1992 yılına kadar erkekler ve kadınlar curlingine madalya statüsü vermedi. Bu spor, 1998 yılında Japonya'da düzenlenen Kış Olimpiyatları'na dahil edilmiş ve daha sonra da düzenli olarak yapılmaya başlanmıştır.

Körling oynamak için ne gereklidir?

Körling taşları özel bir granit türünden yapılır ve neredeyse 20 kilo (yaklaşık 44 pound) ağırlığındadır.

Her curling oyuncusunun kendine ait bir fırçası ve bu spor için özel olarak üretilmiş bir ayakkabısı vardır.

Her bir çift ayakkabıda bir taban buzu kavrarken, diğeri daha kaygandır - kaydırıcı olarak adlandırılır - oyuncuların oynarken taşla birlikte kaymalarını sağlar.

Fırça, oyuncular tarafından taşın önünü süpürerek yolunu ısıtmak ve istenirse daha uzağa gitmesini sağlamak için kullanılır.

Dünya Curling Federasyonu'nagöre, iyi bir süpürme işlemi taşın süpürülmediği duruma kıyasla iki ya da üç metre (yaklaşık 6,5 ila 10 feet) daha uzağa gitmesini sağlayabilir.

Süpürme aynı zamanda bir taşın kıvrılmasını azaltabilir ve hedefe doğru rotada kalmasına yardımcı olabilir.

Körlingin formatı nedir?

Körling, buz üzerinde oynanan bir takım sporudur - erkekler, kadınlar veya karışık -.

İki takım sırayla granit taşları 150 fit uzunluğunda, 15 fit 7 inç genişliğinde bir buz tabakası boyunca ev olarak bilinen bir hedefe doğru kaydırır.

Geleneksel curling takımları dört oyuncudan oluşur, karışık takımlarda iki erkek ve iki kadın ya da karışık çiftler ise bir erkek ve bir kadın yer alır.

Her takımın bir skipi (kaptanı) ve bir skip yardımcısı vardır. Skip takımı yönetir ve buzun diğer ucunda evin yakınında durur.

Takım curlinginde, her oyuncu her turda bir rakiple dönüşümlü olarak iki ardışık taş kaydırır - bu bir son olarak bilinir.

Her oyuncuya bir pozisyon atanır - lider, ikinci, üçüncü veya dördüncü. Lider ilk iki taşı atar, ardından ikinci, sonra üçüncü ve daha sonra dördüncü gelir.

Karışık çiftlerde takımlar beşer taş kullanır. Her son önceden yerleştirilmiş bir taşla başlatılır, böylece her sonda altı puan almak mümkündür. Oyunculardan biri birinci ve beşinci taşları oynarken diğeri ortadaki üç taşı oynar.

Nasıl puan kazanılır?

Oyun yüzeyinin her iki yanında, hedefe benzer bir dizi halka vardır - ev. Bu, oyuncuların hangi taşların merkeze en yakın olduğunu belirlemelerine yardımcı olur.

Bir son tamamlandığında, bir takım evin içindeki veya eve dokunan ve merkeze rakip takımın taşlarından daha yakın olan taşlarının her biri için bir puan kazanır.

Bir sonda sadece bir takım puan kazanabilir. Eğer hiçbir takımın taşları eve değmiyorsa, puan kazanılmaz - buna boş son denir.

Taşları kaydırırken, oyunda olabilmeleri için her oyuncunun taşları belirli bir çizgiden (domuz çizgisi olarak adlandırılır) önce bırakması gerekir.

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Bir curling oyunu on uç üzerinden oynanır ve en çok puanı toplayan takım kazanır.

Her ne kadar takımlar on uç tamamlanmadan önce maçı bırakabilseler de, ortalama bir şampiyona curling oyunu üç saate kadar sürebilir.

Bununla birlikte, ayaklarınızı uzatın, arkanıza yaslanın, rahatlayın ve 2 Şubat'ta Pekin'de başlayacak ve 20 Şubat'ta sona erecek olan Olimpik curlingi, The Roarin' Game'in yeni bulduğunuz bir uzmanı olarak izleyin.

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Kaynak: edition.cnn.com