'Korkunç... Utanç verici': Warriors Grizzlies karşısında 55 sayı farkla geriye düştü

Yedi maçlık serinin 5. Maçında Grizzlies, FedExForum'da sergilediği dominant performansla 55 sayı farkla 134-95 kazandı.

Memphis, 3. maçta sağ dizinde oluşan kemik zedelenmesi nedeniyle sezonun geri kalanında oynaması şüpheli olan yıldız oyun kurucu Ja Morant olmadan bile normalde güçlü olan Warriors hücumuna üstünlük sağlamakta hiç zorlanmadı.

Memphis ilk yarıda 77 sayı atarak sezon sonrası tarihinde en yüksek sayıya ulaştı. Grizzlies'in üçüncü çeyrek sonunda elde ettiği 52 sayılık fark, son 70 yılda bir playoff maçında elde edilen en büyük fark rekorunu egale etti.

Jaren Jackson Jr., Desmond Bane ve Tyus Jones'un her biri 21 sayı atarak Golden State'i kol mesafesinde tuttu ve Warriors'ın seride 3-2 önde olduğu 6. Maçı San Francisco'da oynamaya zorladı.

Maçtan sonra Jackson Jr. Memphis'in yüksek temposunun önde kalmalarına yardımcı olduğunu söyledi.

"Sadece hızlı oynuyorduk. Hızlı oynamayı ne kadar sevdiğimizi biliyorsunuz," dedi medyaya. "Bu enerjiyi erken getirmek istedik. Ayağımızı gazdan çekmedik ve herkes katkıda bulundu. Hatta şuradaki 12 (Morant) bile buz tutmuştu."

Warriors için, Batı Konferansı finallerine yükselme fırsatının söz konusu olduğu hayal kırıklığı yaratan bir akşamdı.

Üç kez NBA şampiyonu olan Klay Thompson maçı "berbat" ve "utanç verici" olarak nitelendirdi.

"Açılış vuruşundan itibaren iyi bir akışımız yoktu, onlar bizden daha agresifti," diye açıkladı. "Hepimiz bu gece maçı bitireceğimizi düşünüyorduk ama bazen basketbol kesin bir bilim değildir."

Ancak Draymond Green mağlubiyet konusunda daha ölçülüydü: "55 sayı gerideyken, ya da 5 sayı gerideyken, 50 sayı kaybederken, 5 sayı kaybederken, kaybettiniz. Serinin kayıp hanesine bir maç daha ekledik. Bunu çok fazla büyütmeyeceğim."

"Kesinlikle sifonu çekmek istersiniz ama aynı zamanda bundan bir şeyler de öğrenmeniz gerekir. Bu sifonu çekmek gibi değil, bu takımı iki ay sonra tekrar görüyorsunuz. Bu takımı iki gün sonra görüyorsunuz. Yani bundan ders çıkarırsınız ve sonra sifonu çekersiniz, gerekli ayarlamaları yaparsınız ve sonra sifonu çekersiniz. Sifonu çektiğiniz şey nihai sonuçtur. Bundan sonra yolunuza devam edersiniz."

Takımlar Cuma günü belirleyici olabilecek 6. Maçta karşı karşıya gelecekler.

'Whoop That Trick'

Warriors-Grizzlies serisi boyunca hiç sevgi kaybı yaşanmadı.

Green'in 1. Maçta, Dillon Brooks'un 2. Maçta oyundan atılmasından Morant'ın dizinden sakatlanmasına ve Golden State'li Jordan Poole'un "kodu bozduğunu" söylemesine kadar.

Ancak Çarşamba gecesi, büyük bir hezimetle sonuçlanan maçın ortasında, nihayet biraz ciddiyete yer vardı.

5. Maç öncesinde Steph Curry Warriors'ın oyun planının "Whoop That Trick" olduğunu söyledi.

Bu, Memphis doğumlu rapçi Al Kapone'un Terrence Howard tarafından "Hustle & Flow" filminde seslendirilen şarkısına bir göndermeydi. Son yıllarda bu şarkı maçın son anlarında Grizzlies'in marşı haline geldi.

Ve 5. Maçın dördüncü çeyreğinde, Memphis'in tartışılmaz bir üstünlüğü varken, Kapone FedExForum sahasına çıkarak seyircileri coşturmak için şarkıyı seslendirdi.

Jackson Jr. ve Morant Memphis saha kenarında dans ederken ve Grizzlies taraftarları hep bir ağızdan havlularını sallarken, Warriors bench'i de aynı şeyi yaptı.

Green kendi havlusunu başının üzerinde hep birlikte sallarken Curry'nin güldüğü görüldü.

Green, "Bu numarayı tek başlarına yapamayacaklar," dedi. "Eğer bu numarayı yapacaksak birlikte yapacağız.

"Saygı duymadığım tek şey, sadece kazandıklarında getiren, kazandığınızda kalabalığı kucaklayan insanlardır. Biz onlara önden koşanlar diyoruz. Biz önde koşanlardan değiliz, biliyor musunuz? Kıçımıza tekmeyi yedik. Sorun değil. Olur böyle şeyler. Ama önden gidenlerden olmayın.

"Bunu ortaya döktüğünüzde, bunu kabul etmeye istekli olmalısınız ve ondan saklanmamalı, ondan kaçmamalı, onu kucaklamalısınız. Bu akşamki kalabalığı, oyuna getirdikleri enerjiyi takdir ettim. Eğer bu oyunu bozmak istiyorlarsa, onları yine bozacağız."

Bucks seride 3-2 öne geçerken Boston'da şampiyonluk soyağacı sergilendi

Milwaukee Bucks Çarşamba gecesi neden son NBA şampiyonu olduğunu gösterdi ve 5. Maçta Boston Celtics'i 110-107 yenmek için direnç ve zeka gösterdi.

Bucks dördüncü çeyrekteki 14 sayılık farktan geri dönerek son dakikalarda öne geçti ve yıldız guard Jrue Holiday'in sihirli savunma yeteneklerine ihtiyaç duyarak galibiyeti aldı ve yedi maçlık Doğu Konferansı yarı final serisinde 3-2 öne geçti.

İkinci çeyreğin bitimine saniyeler kala ilk kez öne geçen Holiday, önce Marcus Smart'ı arkadan bloklayarak top kaybına neden oldu ve takımına top kazanma şansı verdi. Ardından zaman daralırken Smart'tan topu çalarak sonucu belirledi ve Bucks'ın Cuma günü Milwaukee'de oynanacak 6. Maçta seriyi bitirmesini sağladı.

İki kez MVP seçilen Giannis Antetokounmpo 40 sayı ve 11 ribaundla oynarken Holiday de 24 sayı, sekiz ribaund ve sekiz asistle galibiyete katkıda bulundu.

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Kaynak: edition.cnn.com