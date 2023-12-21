Kör bir tanığın ifadesine dayanılarak haksız yere mahkum edilen Chicago'lu adam 12 yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakıldı

Avukatı Lauren Myerscough-Mueller Salı günü düzenlediği basın toplantısında, Darien Harris'in 76 yıllık cezasının 12 buçuk yılını çektikten sonra savcıların davayı ilerletmeme kararı aldıklarını ve hakkındaki suçlamaları düşürdüklerini söyledi.

Avukatına ve bir mahkeme belgesine göre Harris, Nisan 2014'te, Haziran 2011'de Rondell Moore'un öldürülmesi ve Chicago'daki bir benzin istasyonunda tamirci Quincy Woulard'ın öldürülmeye teşebbüs edilmesi olaylarında cinayetten hüküm giymişti. Avukatı, tutuklandığı sırada 18 yaşında olduğunu ve liseden mezun olmasına bir hafta kaldığını söyledi.

Aklanma Projesi'nde çalışan ve Haziran 2020'de Harris'i temsil eden ekibe katılan Myerscough-Mueller, Harris'in önceki avukatının Temmuz 2018'de ilçenin Mahkumiyet Dürüstlük Birimi ile yeni bilgiler paylaştığını söyledi - savcılığın davadaki yıldız tanığının yasal olarak kör olduğu kritik ifşası da dahil.

Söz konusu tanık, vurulma olayından birkaç gün sonra Harris'i işaret etmişti.

Myerscough-Mueller, Mahkumiyet Dürüstlük Birimi'nin bu bilgilere Ekim ayında yanıt verdiğini ve Harris'in avukatları tarafından sağlanan materyallerin kapsamlı bir incelemesinin ardından Harris'in muhtemelen masum olduğuna dair açık ve ikna edici bir kanıt bulamadıklarını söylediğini belirtti.

Myersough-Mueller, CIU'nun "soruşturmalarının neleri içerdiğine, gerekçelerinin ne olduğuna ya da buna benzer herhangi bir şeye dair gerçek bir açıklama yapmadığını" da sözlerine ekledi. Sadece araştırdıklarını, incelemelerinin kapandığını, kısaca bir işlem yapılmasına gerek olmadığını söylediler."

Myerscough-Mueller'in CNN'e verdiği bilgiye göre, Şubat 2022'de Harris'in avukatları mahkumiyet sonrası bir dilekçe sunarak kanıtları ve anayasal ihlalleri bir yargıç önünde ortaya koydular. Bu ihlallerin neler olduğunu detaylandırmadı.

Dilekçe adalet sistemi içinde 5 Aralık'a kadar ilerledi ve bir yargıç Harris'in mahkumiyetini iptal ederek yeni bir duruşma yapılmasına karar verdi.

Ancak Salı günü Cook County Eyalet Savcılığı CNN'e yaptığı açıklamada, "delillerin bütününün yeniden gözden geçirilmesi üzerine", yargılanmak üzere Cook County Hapishanesine nakledilen Harris'i yeniden yargılamamaya karar verdiklerini söyledi.

Ofis, "Güvenli ve sağlıklı toplumlar için adalet çalışmalarına olan bağlılığımızı sürdürüyoruz" dedi.

Harris'in annesi Nakesha Harris, Salı günkü basın toplantısında oğlunun nihayet eve dönecek olmasından duyduğu sevinci dile getirdi.

"Rüya görüyormuşum gibi hissediyorum; gerçekmiş gibi gelmiyor" dedi. "Bu şimdiye kadarki en güzel Noel hediyesi."

Harris bu ay Cook County'de aklanan dördüncü kişi oldu.

Chicago'lu iki gencin 1981 yılında öldürülmesi olayında haksız yere hüküm giyen kuzenler James Soto ve David Ayala, 42 yıl parmaklıklar ardında kaldıktan sonra 14 Aralık'ta serbest bırakıldı. Brian Beals ise 1988 yılında 6 yaşındaki bir çocuğun öldürülmesi suçundan haksız yere hüküm giydikten sonra 12 Aralık 'ta cezaevinden çıktı.

Chicago Crusader'ın haberine göre, haksız mahkumiyetlerin soruşturulmasının zaman aldığı yönündeki eleştirilerin ardından Cook County'nin Mahkumiyet Dürüstlük Birimi bu ay Mahkumiyet İnceleme Birimi olarak yeniden adlandırıldı.

Eyalet Savcısı Kim Foxx, yeniden adlandırmanın "geçmişin yanlışlarını düzeltmeye, adalet sistemimizde adaleti sağlamaya ve kararlarımıza toplumun sesini dahil etmeye yönelik yaklaşımımızda bir değişimi temsil ettiğini" söyledi.

Salı akşamı hapishanenin dışında gazetecilere konuşan Harris şunları söyledi: "Sonunda başardım. On iki buçuk yıl sonra başardım."

"En iyi yıllarımdan bazılarını kaçırdım," diye ekledi. "Ama dostum, artık güzel yıllar yaşayacağım."

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Kaynak: edition.cnn.com