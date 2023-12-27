'Köpekbalığı Haftası' programında Dwayne Johnson sunucu olarak yer alacak

Dwayne "The Rock" Johnson bu yıl sunuculuk yapacak ve ilk kez Törenlerin Ustası olma onuruna sahip olacak.

"Seven Bucks Productions'ımız size çok özel (ve belalı) bir Köpekbalığı Haftası sunmak için Discovery ile ortaklık kurdu. Bu güzel yırtıcılar, Aumakua (Tanrılar), Polinezya kültürümüzde derin saygı ve hürmet görürler." diye yazdı Johnson Instagram'da.

Tracy Morgan da "Jackass" oyuncularıyla birlikte programda yer alacak.

CNN gibi Warner Bros Discovery'nin bir parçası olan Discovery, Discovery Channel'da ve Discovery+'da yayınlanacak bir dizi yeni özel programın da tanıtımını yapacak.

İşte 24 Temmuz'da başlayacak olan "Köpekbalığı Haftası "nın 34. bölümünden bazıları.

15 Temmuz, "Canavar Mako'nun Şafağı"

Azor Adaları açıklarında 14 metrelik dev bir mako köpekbalığı görüldü. Sualtı görüntü yönetmeni Joe Romeiro onu filme çekmeye çalışıyor.

23 Temmuz, "Büyük Beyaz Kavşağı"

Cape Cod sahillerindeki büyük beyaz köpekbalıklarının yeniden dirilişini takip edin.

24 Temmuz, "Mezar Taşı Cehennemine Dönüş"

Norfolk Adası'nın kaplan köpekbalıkları, inek leşleri üzerinde göç eden büyük beyazlarla başa baş mücadele ediyor.

24 Temmuz, "Jackass Köpekbalığı Haftası 2.0"

Johnny Knoxville, Chris Pontius, Wee Man, Jasper, Dark Shark ve Zach Holmes, bir arkadaşlarının köpekbalığı korkusunu yenmesine yardımcı olmak için ikinci yıl için geri dönüyor.

25 Temmuz, "Stranger Sharks"

"Stranger Things "ten Mark Rober ve Noah Schnapp okyanustaki en garip köpekbalıklarını arıyor.

25 Temmuz, "Air Jaws: Top Guns"

Yüksek teknoloji ürünü kameralar, şimdiye kadar görülmüş en büyük büyük beyazı yakalama umuduyla kullanılıyor.

25 Temmuz, "Oz'un Mega Yırtıcıları"

Güney Avustralya'da bir balıkçı, büyük beyazın nihai mega yırtıcı olduğunu kanıtlamaya yardımcı olacak.

26 Temmuz, "Nesli Tükenmiş ya da Yaşayan Alaska'nın Çeneleri"

Uluslararası vahşi yaşam biyoloğu Forrest Galante, nadir bulunan vahşi yaşamı aramak için dünyayı dolaşıyor.

26 Temmuz, "Impractical Jokers Shark Week Spectacular"

Çocuklar, köpekbalıklarının insan yiyen canavarlar olduğu efsanesini zorlu mücadelelerle ortadan kaldırmaya çalışıyor.

26 Temmuz, "Domuzlar Köpekbalığına Karşı"

Bahamalar'ın yüzen domuzları, yerel kaplan köpekbalığının en sevdiği yiyecek haline geliyor.

27 Temmuz, "Yürüyen Köpekbalıkları Adası"

Yaban hayatı koruma uzmanı ve biyolog Forrest Galante, köpekbalıklarının karada yürümek üzere evrim geçirdiğini kanıtlamak için Papua Yeni Gine'ye gidiyor.

27 Temmuz, "Büyük Beyaz Geri Dönüş"

2017'de Güney Afrika'da büyük beyaz köpekbalığı popülasyonunun neden bir gecede yok olduğuna dair bir araştırma.

28 Temmuz, "Tracy Morgan Sunar: Köpekbalıkları! Tracy Morgan ile"

Tracy Morgan ve köpekbalığı uzmanları okyanustaki en çılgın ve en vahşi köpekbalıkları hakkında konuşuyor. F

28 Temmuz, "Canavar Mako Teçhizatın Altında"

Meksika Körfezi'ndeki gizemli bir grup mako köpekbalığı diğer makolardan farklıdır.

29 Temmuz, "Katillerin Çatışması: Büyük Beyaz Mako'ya Karşı"

Büyük beyazlar ve makolar - Yeni Zelanda açıklarındaki yıllık göçleri sırasında izleniyorlar.

29 Temmuz, "Köpekbalığı Kadınlar: Büyük Beyazlar Tarafından Hayaletleştirildi"

Tamamı kadınlardan oluşan bir ekip kafes dalışı yapacak, serbest dalış yapacak, kayıp beyaz köpekbalıklarının izini sürmek için dronlar ve tuzaklar kullanacak.

30 Temmuz, "Burnun Canavarları"

Dr. Craig O'Connell ve Mark Rackley köpekbalığı caydırıcılarını test etmek için Cape Cod'u ziyaret ediyor.

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Kaynak: edition.cnn.com