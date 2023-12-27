Köpek dövüşünün yeraltı dünyasının içinde: Vahşi kan sporu gölgelerde nasıl gelişiyor?

Riskler yüksekti: Ajanlar kurbanların bir deri bir kemik kalmış, susuz kalmış ve muhtemelen zincirlenmiş olmalarından korkuyorlardı. Birçoğu muhtemelen yaralıydı; bazıları çoktan ölmüş olabilirdi.

Anlaşıldığı üzere kurbanlar -yaklaşık 40 pitbull- kurtarıldı, ancak istismar izleri belirgindi.

Bu, deneyimli ajanların köpek dövüşünün karanlık dünyasında bekledikleri türden bir manzaraydı. Yeraltı kan sporu, 2007 yılında NFL yıldızı Michael Vick'in köpek dövüşüyle ilgili federal bir suçlamayı kabul etmesiyle uluslararası manşetlere taşınmıştı. Aradan geçen on buçuk yılın ardından bu ilgi azalmış olsa da sorun devam ediyor.

CNN tarafından yapılan bir araştırma, federal yetkililerin geçen yıl, Vick'in suçlandığı tarihten bu yana herhangi bir yılda olmadığı kadar çok sayıda köpeğe el koyduğunu ortaya koydu. Mahkeme kayıtları ve röportajlar, köpek dövüşlerinin internet çağında nasıl geliştiğini ve köpek sahiplerinin eğitim ipuçlarını paylaşmak ve dövüşler düzenlemek için şifreli mesajlaşma uygulamalarına yöneldiğini ortaya koyuyor. Tek bir dövüşte yüz binlerce dolar el değiştirebilir ve yetiştiriciler meni şişeleri ya da yavru satışlarından binlerce dolar kazanabilir.

Kayıtlara göre bu vahşi dövüşler ülkenin dört bir yanındaki şehir ve kasabalarda düzenlenirken, federal yetkililer ABD'nin güneydoğusunda büyük miktarlarda hayvana el koyuyor; bunun başlıca nedeni Güney Carolina'daki ABD Savcılığı'nın bu tür davalara odaklanan iki savcısının olması.

Bu avukatlardan biri olan Elle Klein, bir köpek dövüşü baskınının ardından ilk kez geldiği zamanı hatırlıyor. Bir ağaca bağlanmış yaralı siyah bir köpek görmüş. Kanaması vardı ve kulaklarından et sarkıyordu. Yaklaştığında kuyruğu sallanmaya başladı.

Eyaleti genelinde yüzlerce hayvanın şüpheli dövüş ringlerinden kurtarılmasına yardımcı olan Klein, "Bu gerçekten içimde bir ateş yaktı," dedi. "Tüm bu insanların burada bunu yapması, üzerine kumar oynaması, izlemesi, bu iğrenç kültürden beslenmesi beni çılgına çevirdi."

Michael Vick davası

Köpek dövüşü binlerce yıldır yapılmaktadır. Ancak 2007 yılında kamuoyunun gündemine oturduğunda çoğu Amerikalı bu spor hakkında muhtemelen çok az şey biliyordu. O Nisan ayında, eyalet ajanları Virginia kırsalındaki bir eve, arama emri ve o dönemde NFL'in en çok kazanan oyuncularından biri olan Vick'in evi bir köpek dövüşü çetesini yönetmek için kullandığına dair şüphelerle baskın düzenledi.

Mülkte dövüştürülmek üzere yetiştirilmiş düzinelerce yaralı köpek bulundu. Mahkeme kayıtları, Atlanta Falcons'ın oyun kurucusunun kan sporuna nasıl para akıttığını ve 2001 yılında ilk NFL sözleşmesini imzaladıktan kısa bir süre sonra hayvanları tuttuğu mülkü nasıl satın aldığını özetledi. Virginia'daki çiftliği hayvanlarını eğitmek, barındırmak ve dövüştürmek için ana alan olarak kullanan Vick ve diğer sanıkların her biri köpek dövüştürmekle bağlantılı ağır bir suçu kabul etti.

George W. Bush Mayıs 2007'de köpek dövüşünü federal düzeyde ağır bir suç haline getiren bir yasa imzaladı.

Vick yaklaşık iki yıl federal hapishanede yattıktan sonra NFL'e geri döndü ve daha sonra 100 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı. Şimdi Fox Sports'ta analist olarak görev yapıyor.

Vick 2007 yılında suçunu kabul ettikten sonra gazetecilere "Yaptıklarımın tüm sorumluluğunu üstleniyorum" dedi. "Bir saniye bile burada oturup parmağımı göstermeyeceğim ve yaptıklarım ya da yaptıklarım için başka birini suçlamaya çalışmayacağım."

Vick, CNN'in köpek dövüşü konusundaki röportaj talebini reddetti.

İlk başta, Vick'in davasını takip eden kamuoyu tepkisi ve federal ilgi, kan sporu üzerinde caydırıcı bir etki yarattı. Yetkililer Bush'un yeni yasasını büyük ölçekli köpek dövüşü halkalarını hedef almak için kullandılar ve 2009 yılında Orta Batı'da yüzlerce köpeğin kurtarılmasına yol açan rekor bir baskın düzenlediler. Ancak bu vakalar gözden kaybolunca, köpek dövüşçüleri işlerine geri döndü ve operasyonlarını daha da gizli hale getirmeye çalıştı.

Yepyeni bir köpek dövüşü dünyası

Yıllar önce, köpek dövüşçüleri ve ABD'de organize köpek dövüşüne katılan tahmini 40.000 kişiyi takip eden yetkililer, son maçlar, eğitim teknikleri ve dövüş hayvanları için tıbbi bakım hakkında bilgi edinmek için ağızdan ağıza veya yeraltı dergilerine güveniyorlardı.

Ancak internet, dövüşçülerin öğrenme şeklini tamamen değiştirdi: Birkaç Google araması, girişimci bir köpek sahibine, hayvanlarını kondisyonlamak için köpekler için yapılmış bir koşu bandı olan çıta değirmenini nasıl kullanacağını söyleyebilir. YouTube, bir köpek dövüşçüsüne, dayanıklılığını artırmak için bir bungee kordonu takılı bir sopa olan flört direğini nasıl kullanacağını söyleyebilir. Pitbul yetiştirmekle ilgilenenler Reddit kullanıcılarından kan bağları hakkında bilgi edinebilir.

Ayrıca köpek dövüşçülerinin iletişim kurma şeklini de değiştirdi: Köpek dövüşçüleri genellikle özel sosyal medya gruplarında ya da şifreli mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla dövüş ayarlamak için köpeklerinin kilosunu ve cinsiyetini paylaşıyor.

Virginia merkezli bir köpek dövüşçüsü, 2022 tarihli bir iddianameye göre, Durantula adlı köpeği için maç ayarlamak üzere Facebook'u kullandı. Şampiyonunun son dövüşünü "başka bir DOA" olarak tanımladı ve "15 dakika göğüs ve bağırsak öldürme" olduğunu paylaştı.

2018'de suçlanan Michigan merkezli bir köpek dövüşçüsü, WhatsApp'ı hayvanların dövüş videolarını paylaşmak için kullandı; bunlardan biri "doğrudan bitirici boğaz ve böbrekler!!!" olarak tanımladığı "Barracuda "yı içeriyordu.

Sosyal medya, seyircilerin bir maçı nasıl izlediğini de değiştirdi.

New Haven Üniversitesi Adli Bilimler Bölümü'nde profesör olan ve hayvan suçlarını araştırma konusunda uzmanlaşan Virginia Maxwell, "Eskiden köpek dövüşü düzenlediğinizde, insanların bunu görmek için bizzat gelmesi gerekirdi," diyor. "Şimdi tabii ki canlı yayın yapıyorlar."

Kavgalar genellikle arka bahçelerde ya da bodrumlarda gerçekleşiyor. Bir köpeğin bakıcısı genellikle ringin kenarında, ödüllü dövüşçüsünü her zaman görebilecek şekilde duruyor. Hayvanlar genellikle köpeklerden biri ya da her ikisi de artık dövüşemez hale gelene ya da biri ölene kadar dövüşür. Bazen bakıcılar, maçı kaybetmesi muhtemel bir köpeği kurtarmak için havlu atarlar. Bazı köpekler arka arkaya bir ya da iki dövüş kazanır. Üç kez kazanan köpekler "Şampiyon" olarak bilinir. Beş galibiyet alan köpekler ise -ki uzmanlar çok fazla olmadığını söylüyor- "Büyük Şampiyon" olarak adlandırılıyor.

Mahkeme kayıtlarına göre, 2017 yılında Virginia'lı bir köpek dövüşçüsünün katıldığı bir maçta "Eulogy" adlı pitbull bir saat 59 dakika sürdü. Bu köpek dövüşçüsü, Facebook'ta vahşi karşılaşmanın bir "oyununu" yayınladı. Savcılar, dövüşçülerin dövüşleri düzenlemek ve kazançları tartışmak için Telegram'daki özel grupları nasıl kullandıklarını ayrıntılı olarak açıkladılar. Bir dövüşçünün özel bir grupta diğerlerine anlattığı bir köpek, tek bir maçta 50.000 dolar kazanmıştı.

'Köpek dövüşü benim için tamamen farklı bir şey'

Yıllar boyunca kolluk kuvvetleri ve köpek dövüşçüleri arasında sürekli bir kedi fare oyunu olmuştur. Ve son zamanlarda, federallerin bu kan sporuna olan ilgisi arttı.

CNN'in federal sivil el koymalarla ilgili bir incelemesine göre, geçen yıl federal yetkililer köpek dövüştürdüğünden şüphelenilen yaklaşık 400 köpeğe el koydu; bu sayı en azından 2007'den bu yana herhangi bir yılda ele geçirilen köpek sayısından daha fazla. Bu sayıya teslim edilen ya da eyalet veya yerel yetkililer tarafından el konulan köpekler dahil değildir. Bu artış, bu tür el koymaların nadir olduğu yılların ardından geldi.

Bu artışa, yüzlerce köpeği tek başlarına kurtaran iki savcıya (Elle Klein ve Jane Taylor) sahip olan Güney Carolina ABD Savcılığı kadar katkıda bulunan çok az ofis var.

Ofisin ceza şefi Taylor, 1990'ların ortalarından beri Güney Carolina'daki uyuşturucu satıcılarını yakalamak için çalışıyordu. Bir uyuşturucu davasını takip ederken, kendini dinleme cihazı aracılığıyla köpek dövüşü hakkında bir konuşmayı dinlerken buldu.

Bir polis memuru 21 Eylül 2023'te Güney Carolina'nın Orangeburg kentinde köpek dövüşüyle ilgili bir kolluk kuvveti baskınının ardından telsizini kontrol ediyor. ABD Güney Carolina Savcılığı Ceza Bölümü Şefi Jane Taylor 21 Eylül 2023'te Güney Carolina'nın Prosperity kentinde bir portre için poz veriyor.

"Çok sayıda uyuşturucu satıcısını yargılıyorum. Hepsinin iyi insanlar olduğunu söylemiyorum ama birçoğu sadece kötü şeyler yapan iyi insanlar," diyor Taylor. "Benim için köpek dövüşü tamamen farklı bir şey."

Mahkeme kayıtları bu sporun ne kadar grotesk olabileceğine dair tüyler ürpertici ayrıntılar sunuyor.

Bir Pentagon yetkilisi Ekim ayında suçlandığında, yetkililer evini aradı ve savcıların köpek dövüştürdüğünü iddia ettiği evinin bodrum katındaki duvarlarda, mobilyalarda ve ahşap panellerde kan lekeleri buldu. Savcılar, Frederick Douglass Moorefield, Jr'ın dişi bir köpeği üreme amacıyla hapseden bir "tecavüz askısı" ve kaybedilen bir dövüşten sonra köpeklere elektrik vermek için kullanıldığı anlaşılan bağlantı kablolarından oluşan bir cihaza sahip olduğunu iddia ediyor. Dava dosyasında Moorefield'in suçsuz olduğunu kabul ettiği görülüyor. Avukatı yorum taleplerine yanıt vermedi.

2012'de New York'ta bir bina yöneticisini yargılayan bir savcı da yöneticinin kaybeden köpeklere elektrik verdiğinden ve daha sonra cesetleri sabah çöpleriyle birlikte dışarı çıkardığından şüphelenmişti. Yönetici, çalıştığı binada yaklaşık 50 köpeği tahta kasalarda tutuyordu.

Virginia'daki bir davada köpek dövüşçüleri, dövüşleri kaybeden köpekleri öldürme yöntemlerini paylaştı. Bu davadaki sanıklardan biri köpek öldürmeyi "sevdiğini" iddia etmiştir.

Taylor, narkotik suçlarını kovuşturmaya devam ederken sorunu çözmeye başladığını söyledi. Büyük çıkışını geçen yıl Klein ile birlikte Carolina Classic olarak bilinen bir köpek dövüşü yarışmasının basılmasına öncülük ederek yaptı.

Doğu Yakası'nın dört bir yanından erkekler etkinlik için Güney Carolina kırsalındaki ücra bir yere akın ediyordu. Yanlarında da bir düzineden fazla köpek getirdiler. Hayvanların birçoğu arazide bağlı ya da kulübede tutuluyor, arka bahçedeki çukura girmeden önce uluyor ve havlıyorlardı: Yaklaşık 8 metreye 8 metre ebatlarında, ahşap panellerden oluşan bu çukur köpekleri kontrol altında tutuyordu.

Etkinliğe katılan köpek sahipleri, silahlar, mühimmat, sivri uçlu bir sopa, dövüş bittiğinde köpeği çenesini açmaya zorlayan bir kırma sopası ve bir kupa gibi bol miktarda alet edevat getirdiler.

Bilmedikleri şey ise yurttaşlarından birinin hükümet muhbiri olduğuydu.

Bu da federal ve eyalet yetkililerinin operasyon hakkında içeriden bilgi almasını sağladı. Dövüş başladığında, ajanlar içeri daldı. Ajanlar olay yerine indiğinde adamlar yaya olarak kaçtı ve ringde birbiriyle dövüşen iki köpek bıraktı.

O hafta sonu, yetkililer 300'den fazla köpeğe el koydu ve 20'den fazla kişiyi tutukladı - eyalet tarihindeki en büyük baskın.

Taylor ve Klein bununla da kalmadı. Şubat ayında, soğukta aç ve susuz zincirlenmiş 23 köpeğin kurtarıldığı bir vakaya karıştılar. Polis ayrıca, sahibinin yakın zamanda donarak öldüğünü söylediği iki ölü köpeğin bulunduğu bir çanta ele geçirdi.

Geçtiğimiz Eylül ayında Klein ve Taylor en büyük baskınlarından birini gerçekleştirdiler. Klein, kolluk kuvvetlerinin tek bir günde 10 arama emri çıkardığını ve eyalet genelinde dövüştürüldüğünden şüphelenilen yaklaşık 120 köpeğe el koyduğunu söyledi.

Taylor o sabah başını sallayarak "Bu korkunç," dedi. Güney Carolina kırsalında köpek dövüştürdüğünden şüphelenilen bir kişinin yaşadığı arazinin kenarında durdu ve az önce gördüklerini anlattı: 40'a yakın köpek sefil koşullarda yaşıyordu. Yiyecekleri ve suları vardı ama pislerdi, zincirlenmişlerdi ve dış koşullara maruz kalıyorlardı. Bazılarının kafalarında, boyunlarında ve bacaklarında yara izleri vardı.

Taylor ve Klein, hayvanlara duydukları sevgiyle motive olduklarını söylüyorlar. Sofistike eğitim teknikleri kullanan ve köpeklerden oluşan bir ahıra sahip olan organize köpek dövüşçülerine odaklanıyorlar çünkü bu kişiler genellikle hayvan istismarı ve kumar yasalarını ihlal eden eyaletler arası operasyonlara katılıyorlar.

Köpek dövüşü çeşitli şekillerde para kazandırır. Bakıcıların bir köpeği dövüşe sokmak için 200.000 dolar ödedikleri bilinmektedir. Mahkeme kayıtlarına göre, seyirciler bir maç için binlerce dolar bahis oynuyor. Kazanan bir köpek, sahibine sperm, damızlık ücreti ve yavru köpek olarak ek zenginlik getirebilir.

Hayvan suçları soruşturmalarında uzmanlaşan profesör Maxwell, "Bu çok büyük bir iş," diyor. "Onlar için çok ama çok kazançlı."

Ciddi yara izleri olan bir köpek, 2022'de Güney Carolina'daki bir mülkte ele geçirilen 22 pitbull'dan biriydi. 2022'de şüpheli bir köpek dövüşçüsünün mülkünde hayvan kalıntıları bulundu.

Para köpek sahiplerinin ötesine akıyor: Köpek dövüştürenlere satış yapan yetiştiriciler, hayvanları dövüş için eyalet dışına götüren veya satıldıklarında köpekleri alan nakliyeciler ve giriş ücreti alan organizatörler var.

Klein, "Bu, köpeği dövüştüren kişiden çok daha geniş bir konu," dedi. "Bence bir dolar bile bu işten para kazanmak için çok fazla."

Birçok dövüşçü başka tür suçlara da karışıyor. Federal yetkililer 2010'ların ortalarında Eric Dean Smith'in köpek dövüşü operasyonuna rastladılar çünkü onu kokain satıcısı ve Bloods sokak çetesi üyesi olarak soruşturuyorlardı. Telefon dinlemeleri Smith'in her hafta binlerce dolar değerinde kokain sattığını ortaya çıkardı. Smith konuşmalarında ayrıca bir köpeği 2,000 dolara satmayı planladığını da açıkladı. Federal ajanlar Smith'in mülküne baskın yaptıklarında uyuşturucu, silah, nakit para ve yaklaşık 90 köpek buldular.

Uzmanlar bu uygulamanın ırk ve sınıfı aştığını söylüyor. Veteriner teknisyenleri, öğretmenler ve lise koçları da bu suçlarla itham ediliyor.

Kar amacı gütmeyen Guardians of Rescue adlı hayvan kuruluşunu yöneten Robert Misseri, "Bu herkes için geçerli," dedi. "İnsanların düşündüğünden çok daha geniş bir alana yayılmış durumda."

Kan sporunun yıkıcı bedeli

Kasım ayında New Jersey'de güneşli bir öğleden sonra, siyah beyaz bir pitbull çimlerin üzerinde yuvarlanıyor, hırlıyor ve Ally adında bir satoya saldırıyordu. Kuyrukları sallanıyor, dişleri birbirlerinin eti yerine havayı parçalıyordu ve kazananı ilan edecek bir hakem yoktu.

Wish adlı pitbull için gerçek dövüşten oyun dövüşüne uzun bir yolculuktu. Wish, 2021 yılında Long Island'da bir köpek dövüşü çetesinin çökertilmesinin bir parçası olarak kurtarılan yaklaşık 90 köpekten biriydi. Köpek, Amerikan Hayvanlara Zulmü Önleme Derneği (ASPCA) tarafından işletilen iki iyileşme merkezinde bakım gördü - kuruluşun söylediğine göre biri "zulmü iyileştirme", diğeri ise davranışsal rehabilitasyon için kullanılıyor.

Zaten iki köpekleri daha olan New Jersey'li bir çift tarafından sahiplenilen Wish, şimdi rahat bir yaşam sürüyor. Onun yolculuğu, birçok dövüş köpeğinin katlandıklarıyla tam bir tezat oluşturuyor.

Bazıları tüm yaşamlarını dışarıda, ağır bir zincirle yere cıvatalanmış bir araba aksına bağlanarak ya da diğer köpeklerden ayrı bir kafeste geçiriyor. Köpek dövüşçüleri, köpeklerin bahçe arkadaşlarına ulaşabilmeleri halinde birbirleriyle dövüşeceklerinden korkmaktadır.

Bir suç duyurusunda, Florida'daki bir köpek dövüşçüsünün, başka bir köpeğin bir "bahçe kazasında" sırtını kırması ve arka bacaklarını felç etmesi üzerine bir köpeğe nasıl ötenazi uygulamak zorunda kaldığı anlatılmaktadır.

Federal ajanlar köpekleri ele geçirdiklerinde yüzleri şişmiş, kulakları ezilmiş ve sıklıkla yetersiz beslenmiş ya da susuz kalmış olabiliyor.

Hayvan suçlarını kovuşturan Virginia Doğu Bölgesi ABD Savcısı Jessica Aber, "Bu, açık ve basit bir hayvan zulmüdür," dedi. "Köpeklerin yetiştirilme ve eğitilme biçimleri ve yaşamları boyunca insanlık dışı koşullarda yaşamaları, sadece içlerinden birinin ölmesi gereken bir dövüşe götürülmeleri. Bu acımasız, barbarca ve toplum olarak izin vermemiz gereken bir şey değil."

Uzmanlar, bu köpeklerden bazılarının rehabilite edilemeyecek kadar saldırgan olduğunu söylüyor. Ancak Wish gibi diğerleri evlat edinilebilir.

Kan sporunun yıkıcı sonuçları Dr. Martha Smith-Blackmore'un masasında sık sık gözler önüne seriliyor.

Adli veteriner sakatlanmış bir köpek üzerinde otopsi yapmadan üç gün önce, dondurulmuş hayvan kolluk kuvvetleri tarafından siyah bir kadavra torbası içinde Boston bölgesindeki hayvan hastanesine teslim ediliyor. Köpeği, torbasıyla birlikte, kanıtları kilit altında tutabileceği tek yere koyar: ofisinin köşesindeki IKEA masasının üzerinde mavi bir çocuk havuzu.

Çözüldükten sonra köpeği bir sedyeye bağlayarak birkaç kat aşağıdaki laboratuvarına götürüyor. Araştırırken bir yandan da köpekle konuşuyor.

"Onlara 'Sen iyisin. Bu senin şansın, benimle konuşacaksın. Bana ne olduğunu anlatacaksın," diyor Smith-Blackmore.

Smith-Blackmore deneğinin yüzlerce fotoğrafını çekiyor - derisi, beyni, göğüs kafesi - ve toksikoloji sonuçlarına çok dikkat ediyor. Testosteron, kokain ya da metamfetamin genellikle köpek dövüşünün kanıtıdır. Karın ve koltuk altlarında derin delinme yaraları da öyle. Yırtıklar genellikle dövüş köpeğinin ön bacaklarını kaplar, rakibin dişlerini ete geçirdiği yerlerden bazen kemiğe kadar uzanır.

İşini bitirdikten sonra bir rapor yazıyor ve bunun köpeğin hikayesini mahkemede anlatmak için yeterli olmasını umuyor.

Smith-Blackmore, "İnsanların hayvanın nelere katlandığını gerçekten anlayabilmelerini istiyorum," dedi. "Sadece şu yara vardı, bu yara vardı ve diğer yara vardı değil, ama bu ne kadar acıttı. Bu kadar uzun süre acı çekmiş."

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Kaynak: edition.cnn.com