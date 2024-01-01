Kongre'de yaklaşık 30 yıl görev yapan öncü eski Temsilci Eddie Bernice Johnson 88 yaşında öldü

Siyasete atılmadan önce hemşire olan Johnson, 1935 yılında Teksas'ın Waco kentinde doğdu. Kongre biyografisine göre 1955'te hemşirelik sertifikasını aldı ve 1972'den 1992'de ABD Meclisine seçilinceye kadar Teksas eyalet milletvekili olarak görev yaptı.

Dönemin Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Johnson'ın Kongre'den emekli olduğunu duyurduğu 2021 tarihli açıklamasına göre, Dallas'tan eyalet kamu görevine seçilen ilk Siyah kadın ve Temsilciler Meclisi Bilim, Uzay ve Teknoloji Komitesi'nin başkanı olan ilk Afrikalı Amerikalı ve kadındı.

Başkan Joe Biden Pazar günü yaptığı açıklamada Johnson'ı Kuzey Teksas halkına olan bağlılığından dolayı övdü.

Biden, "O, dayanıklılık ve amaç mirasının devam edeceği kamu görevlileri nesilleri için bir simge ve akıl hocasıydı" dedi.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris de yaptığı açıklamada Johnson ile Kongre Siyahlar Grubu'nda birlikte çalışmanın bir ayrıcalık olduğunu ve "ben de dahil olmak üzere pek çok kişinin onun yorulmak bilmeyen çalışmalarından faydalandığını" söyledi.

Harris, "Onun mirası ve liderliği gelecek nesiller boyunca hissedilecek" dedi.

2022'de seçimleri kazanan Temsilci Jasmine Crockett şu anda Johnson'ın eski bölgesini temsil ediyor. Crockett selefinin yasını X'te şöyle yazdı: "Kendimi biraz kaybolmuş hissettiğimde, her zaman eğilip sesinizi duyup duyamayacağıma bakacağım, Kongre Üyesi. Dinlenmeyi hak ettiniz... Hayatınızın eserini yüceltmeye devam edeceğim!"

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Kaynak: edition.cnn.com