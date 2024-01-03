Kongre hükümet harcama paketi konusunda neden hala bölünmüş durumda?

Temsilciler Meclisi ve Senato liderleri aradaki uçurumu kapatmak için çalışıyor ancak hem harcamalar hem de ideoloji konusunda anlaşmazlıklar devam ediyor. Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer Çarşamba günü "yakında bir bütçe anlaşması yapabiliriz" diyerek umutlu olduğunu ifade etse de, liderler henüz önemli bir başlangıç noktası olan üst düzey bir finansman rakamı etrafında birleşebilmiş değil.

Ancak müzakereler hakkında bilgi sahibi olan bir yardımcısı, önlerindeki zorlu sürecin sinyallerini verdi.

Çarşamba günü CNN'e konuşan yardımcısı, "Ne yazık ki, en üst sınıra ulaşıldıktan sonra yapılması gereken daha çok iş var ve ilk son tarihe tehlikeli bir şekilde yaklaşıyoruz" dedi.

Kongre, 1 Ekim'de başlayan 2024 mali yılı için bir finansman paketini onaylamakta zorlanıyor. Milletvekilleri bunun yerine hükümetin kapanmasını önlemek için iki kısa vadeli önlem almayı tercih etti. Kasım ayı ortasında kabul edilen en son geçici yasa tasarısı, tarım, ulaştırma, konut, gazi işleri ve enerji dahil olmak üzere çeşitli kurumların finansmanını 19 Ocak'a kadar, hükümetin geri kalanını ise 2 Şubat'a kadar uzattı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson başka bir kısa vadeli finansman tasarısına karşı olduğunu ancak hükümeti mali yılın geri kalanı boyunca finanse edecek bir devam kararını görüşmeye açık olduğunu söyledi. Ancak meclisin Tahsisat Komitesi'ne başkanlık eden Washington eyaleti Demokratlarından Senatör Patty Murray, harcama kesintilerini kilitleyeceğini savunarak böyle bir fikri eleştirdi.

Haziran ayında kabul edilen borç tavanı anlaşması, 2024 mali yılı için temel ihtiyari harcamaları 1.59 trilyon dolarla sınırladı, ancak Beyaz Saray'ın ifadesiyle savunma dışı ek finansmana izin verecek bazı "üzerinde anlaşmaya varılmış ödenek ayarlamaları" da içeriyordu.

Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri başlangıçta temel finansman limitini 2022 mali yılı için 1.47 trilyon dolar olarak belirlemişti, ancak bazı muhafazakârlar o zamandan bu yana bu kadar derin kesintilere yönelik çağrılarını yumuşattı. Bir hükümet gözlemcisi olan Sorumlu Federal Bütçe Komitesi'ne göre Senato Demokratları, temel ihtiyaçlar için 37 milyar dolarlık acil durum fonu da dahil olmak üzere 1.63 trilyon dolar harcamak istiyor. Borç tavanı anlaşması 23 milyar dolarlık acil durum fonuna izin verirken, Senato Tahsisat Komitesi liderleri geri kalanı için iki partili bir anlaşmaya aracılık etti.

Önümüzdeki ilave engeller

En yüksek rakam belirlense bile Temsilciler Meclisi ve Senato milletvekillerinin, Temsilciler Meclisi'ndeki muhafazakârların Senato'daki Demokratlarla uzlaşmaya yanaşmayan çok sayıda talebi de dâhil olmak üzere, partizan talepler üzerinde çalışması gerekecek. Bunlar arasında en sonuncusu: Teksaslı Cumhuriyetçi Temsilci Chip Roy Salı günü meslektaşlarına bir mektup göndererek, Başkan Joe Biden GOP'un sınır güvenliği tasarısını ya da eşdeğerini yasalaştırana kadar hükümetin finansmanına desteklerini çekmelerini istedi.

Tarım ve ulaştırmayı finanse eden tasarılar bazı önemli farklılıklar içerdiğinden, milletvekilleri hızla engellerle karşılaşabilir. Temsilciler Meclisi'ndeki muhafazakârların taleplerinden vazgeçip geçmeyecekleri henüz belli değil.

Örneğin, Temsilciler Meclisi'nin tarım yasa tasarısı, bazı ılımlı Cumhuriyetçilerin tepkisiyle karşılaşan ve geçen yıl meclisten geçemeyen, kimyasal kürtaj ilaçlarının postayla sipariş edilmesini yasaklayan tartışmalı bir hüküm içeriyor. Kuzeydoğu'dan bazı ılımlı Cumhuriyetçiler Amtrak harcamalarında kesinti yapılmasına karşı çıktıkları için Temsilciler Meclisi Kasım ayında ulaştırma yasa tasarısını geri çekti.

Temsilciler Meclisi Tahsisat Komitesi'ne göre ulaştırma tasarısı, Ulaştırma Bakanlığı hibe programlarının finansmanını 6.6 milyar dolar azaltacak ve bu da 2023 mali yılı için öngörülen seviyenin %59 altında kalacak. Konut ve Kentsel Gelişim Bakanlığı'na da fon sağlayan bu yasa tasarısı, bu kurumun hibe programlarının fonlarını 1.7 milyar dolar ya da geçen yılki seviyenin %28 altında kesecek.

Bu arada Temsilciler Meclisi ve Senato üyeleri, tarım yasa tasarısında WIC olarak bilinen Kadınlar, Bebekler ve Çocuklar için Özel Ek Beslenme Programı'na ne kadar fon sağlanacağı konusunda bölünmüş durumda. Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri WIC fonunun 5.5 milyar dolara düşürülmesini önerdi; bu rakam geçen mali yılki seviyeden 185 milyon dolar, Senato'nun ödenek tasarısından ise 800 milyon dolar daha az olacak.

Temsilciler Meclisi ayrıca, ilk olarak 2021 yılında Demokratların Amerikan Kurtarma Planı Yasası ile yetkilendirilen ve daha sonra iki partinin desteğiyle yenilenen programın gelişmiş meyve ve sebze yardımını da kesecek. Programa katılanlar 2024 mali yılında taze ürün satın almak için ayda 11 ila 15 dolar arasında para alacak, bu miktar 25 ila 49 dolara düşecek.

Uzun zamandır iki partinin de desteğini alan WIC'e kayıtların artması, Ağustos ayı sonunda Biden yönetiminin artan talebi karşılamak için 1.4 milyar dolar daha talep etmesine neden oldu.

Sol eğilimli bir araştırma grubu olan Bütçe ve Politika Öncelikleri Merkezi'ne göre, tam finansman sağlanmadığı takdirde, programa katılımın Eylül ayına kadar beklenen kayıtlara kıyasla yaklaşık 2 milyon küçük çocuk, hamile kadın ve yeni anne veya %28 oranında azaltılması gerekecektir.

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Kaynak: edition.cnn.com