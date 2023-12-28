Konfederasyon heykelleri Jacksonville parkından kaldırıldı

"Bu hiçbir şekilde tarihi silme girişimi değil, ondan ders aldığımızı gösterme çabasıdır. Daha iyi bildiğimizde, birbirimiz için daha iyisini yaparız," dedi Demokrat Partili Belediye Başkanı Donna Deegan yaptığı açıklamada.

Heykeller, biri granit bir gölgelik içinde çocuklarla birlikte, diğeri ise yapının tepesinde olmak üzere iki kadın figürünü tasvir ediyor. Smithsonian Amerikan Sanat Müzesi'ne göre 1915 yılında adanan parkın adı aynı yıl Konfederasyon Parkı olarak değiştirildi. Şehir, 2020 yılında Springfield Park olarak yeniden adlandır dı.

CNN'e bağlı WJXT'nin yayınladığı videoda, granit anıt yerinde dururken figürlerin kaldırılmak üzere paletlere yüklendiği görülüyor. Deegan, kaldırmanın 187.000 dolarlık maliyetinin, kendisini "Jacksonville, FL'nin tüm sakinleri için kapsayıcı bir topluluk yaratmaya kararlı" olarak tanımlayan 904WARD adlı yerel grup tarafından toplanan özel fonlarla karşılandığını söyledi.

904WARD tarafından yapılan açıklamada, "Genellikle ırksal gerilim ve bölünme dönemlerinde dikilen Konfederasyon anıtları, bölücü bir geçmişin acı verici hatırlatıcıları olarak hizmet etmekte ve eşitsizliği sürdüren bir iklime katkıda bulunmaktadır" denildi.

Heykellerin kaldırılması Kent Konseyi'nin Cumhuriyetçi Başkanı Ron Salem tarafından eleştirildi ve Salem, WJXT'ye yaptığı açıklamada Belediye Başkanı'nın Konsey'in onayı olmadan heykelleri kaldırarak yetkisini aştığına inandığını söyledi. "Bunun ileride ne gibi sonuçları olacak?" Salem Çarşamba günü kanala verdiği demeçte. "Belediye başkanı başka şeyler yapmak için özel olarak para toplayabilir mi? Köprü inşa etmek için mi? Hapishaneyi yıkabilir mi?"

Şehrin en üst düzey avukatı, belediye başkanının ofisi tarafından yayınlanan bir görüşte, Deegan'ın heykelleri kaldırma yetkisine sahip olduğunu, çünkü heykellerin şehrin Parklar, Rekreasyon ve Toplum Hizmetleri Departmanı tarafından kontrol edilen mülkte bulunduğunu söyledi. Baş Hukuk Müşaviri Michael Fackler, "Belediye Başkanı, Kentin parklarının ve park mülklerinin işletilmesi ve idaresi üzerinde yetkiye sahip tek yöneticidir" dedi.

CNN'e bağlı WJXT'nin haberine göre, Jacksonville şehir merkezindeki bir parkta bulunan ve Konfederasyon askerini tasvir eden bir başka heykel, George Floyd'un öldürülmesinin ardından ABD genelindeki şehirlerde protesto gösterileri düzenlenmesi üzerine 2020 yılında kaldırılmıştı. Cumhuriyetçi Belediye Başkanı Lenny Curry, o dönemde kentteki tüm Konfederasyon anıtlarını yıkma sözü vermişti ancak Belediye Meclisi, heykellerin kaldırılması için para ayrılması taleplerine defalarca direndi.

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Kaynak: edition.cnn.com