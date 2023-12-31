Komorlar AFCON'daki ilk maçında Gana'yı eleyerek tarihi bir başarıya imza attı

FIFA'ya ancak 2005 yılında üye olabilen Afrika'nın en küçük dördüncü ülkesi -dünyada 132. sırada- turnuvadaki ilk maçında Premier Lig yıldızlarıyla dolu Gana takımını şaşkına çevirerek AFCON 'daki ilk galibiyetini elde etti.

Ahmed Mogni'nin bitime beş dakika kala yakın mesafeden yaptığı vuruş, heyecanlı bir maçın sonucunu belirleyerek soyunma odasındaki coşkulu sahneleri ateşledi ve Komorlar'a, kalan gruplardaki sonuçların kendi lehlerine olması halinde, en iyi dört üçüncü sıradaki takımdan biri olarak eleme aşamalarına katılma şansı verdi.

Komorlar'ın sevinci, Gana'nın yenilgisinin utancıyla tam bir tezat oluşturuyor. Kadrosunda Leicester'dan Daniel Amartey, Arsenal'in orta saha oyuncusu Thomas Partey ve Crystal Palace'ın forveti Jordan Ayew'i barındıran Siyah Yıldızlar, 16 yıldır grup aşamasından çıkmayı başaramamıştı.

Bu aşağılayıcı çıkış, 2010 yılında Gana'yı Dünya Kupası yarı finallerinin sadece birkaç dakika uzağına götüren ve geçen yıl Eylül ayında yeniden göreve getirilen teknik direktör Milovan Rajevac'ın üzerindeki baskıyı artıracak.

Sırp teknik adam şimdi, Gana'nın Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) kura çekiminin ikinci potasında yer alacağı Mart ayındaki Katar 2022 Dünya Kupası elemelerinin kritik üçüncü turu öncesinde takımını toparlamak zorunda.

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Sersemlemiş

Maçtan sadece dört dakika sonra forvet oyuncusu El Fardou Ben Nabouhane'nin Gana kalecisi Jojo Wollacott'u alçak bir vuruşla geçerek ülkenin ilk AFCON golünü atmasıyla Komorlar tarih yazmıştı bile.

André Ayew'in Komor kalecisi Salim Ben Boina'ya yaptığı müdahale nedeniyle tartışmalı bir şekilde oyundan atılmasıyla dört kez kazanan takım için kabus gibi bir başlangıç daha da kötüleşti.

Al Sadd forveti, Ben Boina'nın dökülen bir topunu yakalamak isterken stoperle çarpışmış, ardından sakatlanarak oyundan alınmış ve yerine Ali Ahamada kaleye geçmişti.

Mogni'nin Partey'den sıyrılıp ceza sahasının hemen içinden Wollacott'u geçerek yaptığı vuruş, takım ve yedek oyuncular arasında neşeli bir kutlama koreografisine yol açınca Komorlar devre arasından sonra farkı ikiye çıkardı.

Gana, Richmond Boakye'nin kornerden gelen topa kafa vurmasıyla hemen karşılık verdi ve 10 dakika sonra Alexander Djiku'nun Partey'in kafa vuruşunu içeri çevirmesiyle bir başka korner sayesinde eşitliği sağladı.

Yine de peri masalına engel olunamadı - Mogni, Bendjaloud Youssouf'un fısıldayan alçak haçını gole çevirerek ayakkabısını ve ada ülkesi için tarihi bir galibiyeti güvence altına aldı.

Daha fazla tarih

Salı günü Ruandalı hakem Salima Mukansanga'nın Zimbabve'nin B Grubunda Gine'yi 2-1 yendiği maçta tamamı kadınlardan oluşan hakem kadrosunu yönetmesiyle AFCON tarihinin bir parçası daha yazıldı.

Böylece 35 yaşındaki Mukansanga turnuvada maç yöneten ilk kadın hakem olurken, yardımcılıklarını Kamerunlu Carine Atemzabong ve Faslı Fatiha Jermoumi yaptı. Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini ise Jermoumi'nin vatandaşı Bouchra Karboubi üstlendi.

Mukansanga 10 Ocak'ta Gine'nin Malawi ile oynadığı grup maçında dördüncü hakem olarak görev yaparak bir AFCON'u yöneten ilk kadın hakem olarak tarihe geçmişti.

CAF Hakemler Başkanı Eddy Maillet şunları söyledi: "Salima ile gurur duyuyoruz çünkü bugün bulunduğu noktaya gelebilmek için son derece sıkı çalışmak zorunda kaldı.

"Bir kadın olarak bu seviyeye ulaşmak için ciddi engelleri aşmak zorunda kaldığını biliyoruz ve büyük bir övgüyü hak ediyor.

"Bu an sadece Salima için değil, Afrika'da futbol tutkusu olan ve gelecekte kendini hakem olarak gören her genç kız için. "

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Kaynak: edition.cnn.com