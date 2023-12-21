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Komedyen Jo Koy Altın Küre Ödüllerini Sunacak

Etkinliğe iki haftadan biraz daha fazla bir süre kala Altın Küre, komedyen Jo Koy'u kutlamaların sunucusu olarak seçti.

 and  Hanna Hofmann
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Jo Koy, 30 Mart 2023 tarihinde Louisville, Kentucky'deki The Brown Theatre'da sahne alıyor..aussiedlerbote.de
Jo Koy, 30 Mart 2023 tarihinde Louisville, Kentucky'deki The Brown Theatre'da sahne alıyor..aussiedlerbote.de

Komedyen Jo Koy Altın Küre Ödüllerini Sunacak

Karar Perşembe sabahı Globes web sitesinde duyuruldu.

Koy, geçmişte "Chelsea Lately" programında panelist olarak yer almış bir standup komedyeni ve ayrıca Comedy Central ve Netflix'te yayınlanan özel komedi programları var.

Altın Küre Başkanı Helen Hoehne, "Jo'nun 81. Altın Küre Ödülleri'ni sunmasından ve Hollywood'un ödül sezonunu başlatmak için bulaşıcı enerjisini ve ilişkilendirilebilir mizahını getirmesinden heyecan duyuyoruz" dedi. "Salondaki yıldızlar ve küresel izleyiciler için neler hazırladığını görmek için sabırsızlanıyoruz."

"Kariyerim boyunca dünya çapında pek çok sahneye çıktım ama bu seferki çok daha özel olacak. Bu yıl Altın Küre'ye ev sahipliği yapacağım için çok heyecanlıyım," dedi Koy. "Bu, Filipinli ailemi gururlandırabileceğim bir an. Mahal Kita (Google it)!"

Oyunun sonlarına doğru yapılan sunucu seçimi, CNN'in daha önce Chris Rock ve Ali Wong da dahil olmak üzere çeşitli diğer potansiyel sunucuların işi üstlenmeyi reddettiğini bildirmesinin ardından geldi.

Bu haber gelişme aşamasındadır ve güncellenecektir.

CNN'den Elizabeth Wagmeister bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com

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