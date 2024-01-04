Kolombiya'da göz yaşartıcı gazdan etkilenen oyuncular

Kolombiya'da iptal edilen bir vergi planına duyulan öfkenin körüklediği gösteriler son iki hafta içinde büyüdü.

Temmuz ayında Copa America finaline ev sahipliği yapacak olan Barranquilla'daki Romelio Martínez stadyumunda da benzer rahatsızlıklar nedeniyle River takımının sahadaki ısınma hareketlerini yarıda kestiği televizyon görüntülerine yansıdı.

Sahanın dışında yüksek sesli patlama ve siren sesleri duyuldu.

Maç 1-1 sona erdi.

Pereira'da Atletico Nacional ile Uruguay'ın Nacional takımları arasında oynanan bir başka Libertadores maçı da protestolar nedeniyle bir saat ertelendi.

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Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) protestoların maçları etkilememesi için geçen hafta maçları Kolombiya'dan Paraguay ve Ekvator'a taşıdı.

Ancak Çarşamba günü yaşanan olaylar, önümüzdeki ay Kolombiya ve Arjantin'de düzenlenecek olan Copa America nedeniyle CONMEBOL için özellikle endişe vericiydi.

Kolombiya, dünyanın en eski uluslararası turnuvasının finali de dahil olmak üzere 15 maça ev sahipliği yapacak. Şampiyonluk maçı 10 Temmuz'da Barranquilla'da oynanacak.

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Kaynak: edition.cnn.com