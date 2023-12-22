Kobra ısırığından nasıl kurtulursunuz - ya da daha iyisi, tamamen kaçınırsınız

Sürüngenler ilgisini çekiyordu. Bir keresinde zehirsiz bir güneş ışını yılanı yakalamış, günler sonra onu düzgün besleyemeyince bırakmıştı. CNN'e verdiği demeçte, onları yakalama tekniklerini öğrenmek için internette videolar izlediğini söyledi.

İlk kobrasını 15-16 yaşlarındayken görmüş.

Şimdi 39 yaşında olan Prangmart, "Oldukça büyüktü," diyor. "Daha sonra o yılanın kapüşonunu açtığını gördüm. Orada durup davranışlarını izledim. Beni tehdit etti ama korkutucu olmadığını hissettim. Çok güzel olduğunu düşündüm."

Hayranlığı ve kendine güveni arttı, ancak kobralarla olan iyi şansı uzun sürmedi.

Nisan 2021'de market sahibi, yılan yakalama da dahil olmak üzere rutin acil müdahale görevlerine yanıt veren kurtarma grubuyla Tayland'ın güneyindeki Trang eyaletinde bir göreve çıktı.

Bölge sakinleri bazı kral kobralar hakkında endişe duyduklarını söyledi. Prangmart yaklaşık 15 ekip üyesiyle bölgeye ulaştı.

İlk gün herhangi bir kobra bulamadılar, ancak ertesi gün bazı kalın çalılar ve aşırı büyümüş sarmaşıklar temizlendikten sonra bu durum değişti.

Prangmart, "Büyük bir kayada bir delik gördüm ve orada bir yılanın kuyruğunu gördüm, sanki o deliğe giriyor gibiydi," diye hatırlıyor. "Hemen oraya koştum ve bir kanca kullanarak onu çıkarmaya çalıştım."

Ancak yılan cihazdan kaçtı.

"Dikkatsizliğim nedeniyle, bu bölgede çok uzun süredir çalıştığım için, kobranın kuyruğunu çıkarmak için çıplak elimi kullanmaya karar verdim."

Bu fevri tutuşun büyük bir yanlış hesaplama olduğu ortaya çıktı.

Kobralar ve dünyaları

Kobralar Afrika'nın büyük bölümünden Orta Doğu'ya, oradan Hindistan'a ve Güney Asya'nın geri kalanına kadar uzanan geniş bir yelpazeye sahiptir. Oradan Güneydoğu Asya ve Endonezya'ya kadar devam ederler. Bu da onları milyarlarca insanla potansiyel temas halinde kılar.

Yaklaşık 300 zehirli türe sahip olan elapid yılan ailesine aittirler. Mercan yılanları, deniz yılanları, mambalar ve kraitler de bu grupta yer alır.

Hindistan'da Madras Timsah Bankası Vakfı 'nın kurulmasına yardımcı olan uzman Rom Whitaker'a göre yaklaşık 30 kobra türü var. (Bu kuruluşun yan kuruluşu olan Irula Yılan Yakalayıcıları Sanayi Kooperatifi Derneği, Hindistan'a hayat kurtaran panzehir üretiminde kullanılan zehri tedarik etmektedir).

Whitaker, kobra taksonomisi uzmanlar yılanlar hakkında daha fazla şey öğrendikçe sık sık değiştiği için tür sayısını yaklaşık olarak kullandığını söyledi. Afrika, türlerin yaklaşık üçte ikisini barındırıyor.

Genel olarak kobralar, sinir uyarılarına müdahale eden ve kalp ve akciğerlerde felce neden olabilen bir nörotoksin salgılar. Bu, çıngıraklı yılanlar gibi birçok engerekten farklıdır. Genellikle kan damarlarına saldırarak kan amaya ve doku hasarına neden olan bir hemotoksine sahiptirler.

Ancak Colorado ve Kaliforniya'da acil tıp ve tıbbi toksikoloji alanlarında çalışan Nick Brandehoff, kendisinin ve diğer uzmanların yılan zehrinin bu basit parçalanmadan daha karmaşık olduğunu öğrendiklerini söyledi. Bazı elapidler hemotoksik, bazı engerekler ise nörotoksik özelliklere sahiptir. Bu durum yılandan yılana değişebilir.

Her iki durumda da zehirli yılan ısırıkları birçok tropikal bölgede ciddi bir sorundur. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda sadece ortalama beş kişi zehirli yılan sokması nedeniyle ölmektedir.

Ancak Dünya Sağlık Örgütü, dünya genelinde her yıl yaklaşık 81.000 ila 138.000 kişinin yılan sokması nedeniyle öldüğünü, bunun yaklaşık üç katı kadar insanın da kalıcı sakatlıklarla yaşadığını tahmin etmektedir.

Agresif mi yoksa savunmacı mı?

Çok sayıda ölüme ve envenomiye (zehirin vücuda verildiği ısırıklar) rağmen, kobraların saldırgan olduğunu düşünmeyin.

Whitaker, "Kobralar utangaç yılanlardır ve köşeye sıkıştırıldıklarında ve alarma geçtiklerinde şaha kalkarak, bir başlık açarak ve yüksek sesle tıslayarak dramatik bir gösteri yapsalar da, bu saldırganlık değil apaçık korkudur" dedi. "Yılan sadece yalnız bırakılmak istiyor."

Asclepius Yılan Isırığı Vakfı'nın yönetimine yardımcı olan Brandehoff, "insan teması istememeleri bakımından diğer yılanların çoğuna benzediklerini" de sözlerine ekledi. Ve kobraların insanları kovalamadığını vurguladı.

San Diego Hayvanat Bahçesi Vahşi Yaşam Birliği'nde herpetoloji ve iktiyoloji küratörü olan Kim Gray, kobraların insanları ısırmaktan hoşlanmamasının bir başka nedenini gösterdi.

Gray, "Zehir yılan için değerlidir ve avını hareketsiz hale getirmek ve sindirim sürecini başlatmak için kullanılır; yılanın buna ihtiyacı vardır çünkü bütün yiyecek maddelerini yer ve bu süreçte ona yardımcı olacak uzuvları yoktur" dedi.

"Bu yüzden karşılaşabileceği tüm insanları pervasızca ısırarak ve zehirleyerek zehrini boşa harcamak istemez."

Gray, ısırmanın, geri çekilmek için tipik uyarı işaretleri işe yaramazsa başvurulacak son çare olduğunu söyledi.

Turistler risk altında mı?

Brandehoff, kobra ısırıklarının büyük çoğunluğunun tarlalarda çalışan tarım işçileri ve diğer yerel halkta, genellikle düşük gelirli, kolay girilebilen evlerde yaşayan ve yerde uyuyan insanlarda görüldüğünü söyledi.

Whitaker, "İnsanlar 'orman yılanlarla dolu' gibi bir fikre sahip olsa da bu gerçekten doğru değil" diye ekledi. "Kobralar, en sevdikleri avları olan sıçan ve farelerin çoğalması sayesinde en çok tarımsal alanlarda yaygındır.

"Kobralar gibi uyanık yılanlar insanlardan korkar ve bir insan yaklaştığında genellikle kaçar ya da donar. Hindistan ya da Tayland'daki olağan turist rotalarında bir kobrayla karşılaşma olasılığı çok düşüktür."

Gray, şehirlerde tam donanımlı otellerde konaklayanların, kırsal bölgelerde, rustik tesislerde konaklayanlara kıyasla daha az endişelenmeleri gerektiğini söyledi.

Eğer kendinizi kobraları çekme olasılığı daha yüksek bir yerde yatarken bulursanız, şunları önerdi

- Çöpleri barınaktan uzak tutun - Fareleri çekebilecek yiyecek ve tahılları temizleyin - Mobilyaları yerden yüksekte tutmaya çalışın ve yüksek bir yatakta uyuyun.

Whitaker, gece yürürken bir el feneri tutmanın ve ellerinizi kalın, çalılık noktalara sokmamanın çok önemli olduğunu söyledi.

Bir kobra görürseniz ne yapmalısınız?

Uzmanlar hemfikir: Yılanı rahat bırakın.

Gray, "Mümkünse yılanın bulunduğu yeri göz önünde bulundurarak yılandan kasıtlı ve sakin bir şekilde uzaklaşın" dedi. Dışarıdaysanız "Mümkünse çalı ve kaya çıkıntılarının olmadığı açık bir alana gidin".

"Onu zapt etmeye, yakalamaya ya da süpürge, kürek ya da herhangi bir şeyle öldürmeye çalışmayın" diye vurguladı.

Brandehoff da aynı fikirde. "Ona kendi alanını verin. Siz onlar için büyük memeli bir yırtıcısınız. Sizinle çatışmak istemezler."

Whitaker, ısırıkların "genellikle kapüşonlu duruştaki bir kobranın darbesiyle gerçekleşmediğini, ... yılanın üzerine basılması veya yanlışlıkla yakalanması nedeniyle strese girdiğinde gerçekleştiğini" söyledi.

Çok yaklaşmış ve saldırmaya hazır görünen bir kobra ile karşılaşırsanız ne yapmalısınız?

Gray, "Hızla uzaklaşın," diyor. "İnsanların tepki verme süresi saldırılarına kıyasla çok yavaştır, bu nedenle yapabileceğiniz pek bir şey olmayabilir - ancak genellikle kobranın ısırığının yörüngesi ileri ve aşağı doğrudur ve saldırının ortasında yön değiştiremezler, bu nedenle belki de yılandan yana doğru hızlı bir şekilde uzaklaşmak faydalı olabilir."

Kobra yakalamada ciddi bir yanlış adım

Prangmart Charoenwai'nin kaçan bir kobrayı yakalamak için yaptığı düşüncesizce manevra ona pahalıya mal oldu.

"Delik derin değildi; yılan düşündüğümden daha hızlı bir U dönüşü yaptı."

Her şey o zaman oldu. Prangmart sol başparmağından ısırıldı. Sonra da sağ elinden ısırıldı.

Bu darbelere rağmen Prangmart, sol eli uyuşmaya başlamış olsa da, zaten ısırılmış olduğu için kobrayı kendisi yakalayıp paketlemeye kararlıydı.

"Bana kenara çekilmem söylendi; reddettim. Bunun yerine soğukta kalmamı söylediler ve hemen hastaneye gidip yaramı tedavi etmemi istediler."

Sonunda kobrayı paketlediler ve Prangmart bir ambulansa kadar yürüyebildi. Ancak sıkıntısı daha yeni başlamıştı - hastane iki saat uzaklıktaydı.

Isırılırsanız ne yapmalısınız?

Prangmart'ın zor yoldan öğrendiği gibi, kobra ısırıkları çok ciddi bir iştir. Ancak hiçbir şekilde ölüm fermanı değildir.

"Yılan ısırıklarının çoğu, hatta kobra ısırıkları bile ölümcül değildir." dedi Whitaker. "Ancak her yılan ısırığı tıbbi bir acil durum olarak ele alınmalıdır.

"Yapılması gereken en önemli şey gecikmeden bir hastaneye gitmektir. Herhangi bir yerel ya da ev ilaçlarına başvurmayın çünkü yılan ısırığının tek bir tedavisi vardır ve o da panzehirdir."

Gray, sakin kalmaya çalışmanız ve "ısırılan uzvu hareketsiz hale getirmeniz, gecikmeden en yakın hastaneye gitmeniz (ve) ısırığın nerede ve ne zaman meydana geldiğini not etmeniz" gerektiğini söyledi.

Ayrıca, güvenli bir şekilde çekilebiliyorsa yılanın bir tarifini veya fotoğrafını alın. Bu, doktorlara tedavi konusunda yardımcı olabilir, dedi.

Whitaker, turnike bağlamayın ya da eski "kes ve em" yöntemini denemeyin, ayrıca "yılan ısırığı kiti" de kullanmayın dedi.

Brandehoff, ısırık kesinlikle nörotoksik zehre sahip bir kobradan geliyorsa, insanların zehirin bir uzuvdan vücudun geri kalanına yayılmasını sıkıştırma yoluyla azaltmaya yardımcı olabilecek bir krep sargısı önerebileceklerini söyledi.

"Bununla ilgili sorun, çoğu insanın kendilerini ne tür bir yılanın ısırdığını bilmemesidir" ve insanların çeşitli kobra türlerini kolayca teşhis etmelerini beklemek makul değildir.

Ve eğer zehir hemotoksik özelliklere sahipse, sargı yarardan çok zarar getirebilir ve ısırık bölgesi etrafındaki dokulara zarar verebilir, dedi.

Yüzükler ve diğer takılar çıkarılmalıdır.

"Antivenom ne kadar erken uygulanabilirse, uzun süreli sakatlık yaşamama veya potansiyel olarak ölmeme şansınız o kadar artar" dedi.

Brandehoff, tüküren kobraların gözlerde yanma anlamına gelen "zehir oftalmoplejisine" neden olabileceğini söyledi. Kalıcı hasar meydana gelebilir ancak daha nadirdir.

Ana tedavinin gözleri "bolca" yıkamak olduğunu söyledi.

'Başaramayacağımı düşündüm'

Prangmart'ın Tayland'daki hastaneye varışı acil durumunu sona erdirmedi. "Serumu aldıktan sonra alerjik bir reaksiyon geçirdim" dedi.

"Kısa nefesler almaya ve kızarıklıklar yaşamaya başladım. Doktor acilen geri dönüp beni tekrar tedavi etmek zorunda kaldı. O süre boyunca düzenli olarak izlendim."

Öleceğinden korkuyor muydu?

"Hastanede katlanmak zorunda kaldığım ağır koşullar yaklaşık iki saat sürdü. O zaman başaramayacağımı düşündüm. Kalp atışlarım da hızlanmıştı."

Prangmart o anki krizi atlatmış ama sonra 15 günlük bir çileye girmiş, tekrarlayan enfeksiyonların yayılma tehdidinde bulunduğu sol elini kurtarmak için Batılı tıp doktorları ve geleneksel Tayland tıbbı uygulayıcıları arasında gidip gelmiş.

Sonunda iyileşti, ancak kendisi ve ekibinin geri kalanı için önemli bir hatırlatma olan büyük bir yara izi kaldı.

"O sırada yılanı gördüğümde heyecanlandım ve deliğe kaçmasını istemedim. Bu heyecan yüzünden yılanı aceleyle yakaladım. Bana ne olduysa kendi dikkatsizliğimden oldu."

Peki ya bir başkası kobrayla karşılaşırsa?

"Sakin olun ve onu izleyin; acele etmeyin, arkanızı dönün ve kaçın. ... Eğer çok korkuyorsanız, adım adım geriye doğru çekilmeye başlayın" dedi. "Genelde bu yılanlar, kendilerine yönelik açık bir tehdit olmadığı sürece insanlara saldırmazlar."

Kobralar neden düşmanımız değil?

Kobralar çevreyi dengede tutar.

Whitaker, "Kobralar olmasaydı, tarımsal alanlardaki kemirgen sorunu kıtlığa yol açabilirdi," dedi. "Bunlar var olan en etkili kemirgen avcıları, fare yuvalarına girip tüm aileyi temizleyebiliyorlar."

Ancak antivenom çabalarının devam etmesi gerektiğini söyledi.

Whitaker, "Yılanları takdir eden ve onlara saygı duyan bizler, Afrika, Asya ve Güney Amerika'da on milyonlarca kırsal kesimde yaşayan insanı etkileyen yılan ısırıklarının muazzam yükünü azaltmaya yardımcı olacak programları desteklemeliyiz" dedi.

Brandehoff da aynı fikirde: "Sıtmayı yok ettiğimiz gibi yılan ısırıklarını da yok etmeye çalışamayız. Yapabileceğimiz en iyi şey, temasları en aza indirmeye çalışarak yılan ısırıklarını azaltmaya çalışmaktır."

"Onlarla birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz. ... Pek çok kültürde yılan korkusu vardır. Bir yılan görürsen öldür; bunun bir faydası yok."

Üstteki resim: Tek başlı bir kobra. (iStockphoto/Getty Images)

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Kaynak: edition.cnn.com