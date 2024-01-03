Kobe ve Gianna Bryant'ın heykeli ölümlerinin 2. yıl dönümünde kaza yerine yerleştirildi

Çarşamba günü, federal müfettişler tarafından sisli koşullar nedeniyle pilotun yönünü şaşırması sonucu meydana geldiği tespit edilen helikopter kazasının üzerinden iki yıl geçmiş oldu.

Heykeltıraş Dan Medina tarafından yapılan heykelde Lakers forması giyen Kobe Bryant, kolunu yine basketbol forması giyen ve elinde basketbol topu olan Gianna'ya dolamış bir şekilde gösteriliyor.

Heykelin kaidesinde kazada hayatını kaybeden dokuz kişinin isimleri bir plaket üzerinde yazılı.

Medina CNN'e bağlı KABC 'ye yaptığı açıklamada heykelin geçici olarak alanda kalacağını söyledi. CNN ek yorum için Medina'ya ulaştı.

Kobe'nin eşi ve Gianna'nın annesi Vanessa Bryant'ın avukatlarının, kazanın ardından bölgede çekilen ve ölenlerin fotoğraflarını da içeren fotoğrafların polis ve itfaiye çalışanları arasında yaygın bir şekilde paylaşıldığını iddia etmesi üzerine kazayla ilgili bir dava yakında görülecek. Duruşma 22 Şubat'ta başlayacak.

CNN'den Stella Chan bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com