içeriğe geç
Kayıt olmak Abone Ol
SporHaberler

Kobe ve Gianna Bryant'ın heykeli ölümlerinin 2. yıl dönümünde kaza yerine yerleştirildi

NBA efsanesi Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın bronz heykeli Çarşamba günü Calabasas, Kaliforniya'da Bryantlar ve yedi kişinin daha öldüğü kaza yerine yerleştirildi.

 and  Alex Stellmacher
1 dakikada okunur
Kobe Bryant ve Gianna Bryant'ın bronz heykeli Çarşamba günü Calabasas, Kaliforniya'da sergileniyor..aussiedlerbote.de
Kobe Bryant ve Gianna Bryant'ın bronz heykeli Çarşamba günü Calabasas, Kaliforniya'da sergileniyor..aussiedlerbote.de

Kobe ve Gianna Bryant'ın heykeli ölümlerinin 2. yıl dönümünde kaza yerine yerleştirildi

Çarşamba günü, federal müfettişler tarafından sisli koşullar nedeniyle pilotun yönünü şaşırması sonucu meydana geldiği tespit edilen helikopter kazasının üzerinden iki yıl geçmiş oldu.

Heykeltıraş Dan Medina tarafından yapılan heykelde Lakers forması giyen Kobe Bryant, kolunu yine basketbol forması giyen ve elinde basketbol topu olan Gianna'ya dolamış bir şekilde gösteriliyor.

Heykelin kaidesinde kazada hayatını kaybeden dokuz kişinin isimleri bir plaket üzerinde yazılı.

Taraftarlar Çarşamba günü Calabasas, California'da eski Los Angeles Lakers oyuncusu Kobe Bryant ve kızı Gianna'yı onurlandırmak için yapılan heykeli ziyaret etti.

Medina CNN'e bağlı KABC 'ye yaptığı açıklamada heykelin geçici olarak alanda kalacağını söyledi. CNN ek yorum için Medina'ya ulaştı.

Kobe'nin eşi ve Gianna'nın annesi Vanessa Bryant'ın avukatlarının, kazanın ardından bölgede çekilen ve ölenlerin fotoğraflarını da içeren fotoğrafların polis ve itfaiye çalışanları arasında yaygın bir şekilde paylaşıldığını iddia etmesi üzerine kazayla ilgili bir dava yakında görülecek. Duruşma 22 Şubat'ta başlayacak.

CNN'den Stella Chan bu habere katkıda bulunmuştur.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com

Yorumlar

İlişkili

En sonuncu

Robert F. Kennedy Jr. 3 Ocak Çarşamba günü Salt Lake City'de düzenlenen bir kampanya etkinliğinde....aussiedlerbote.de
Politika

RFK Jr. Utah'taki ilk başkanlık oylamasına katılmaya hak kazandı

Bağımsız aday Robert F. Kennedy Jr. Çarşamba günü eyaletin seçim bürosuna resmen başvurduktan sonra Utah'taki başkanlık oy pusulasında yer alacak; bu, kampanyasının uzun süredir devam eden Beyaz Saray adaylığının bir parçası olarak her eyalette oy pusulasında yer almak için verdiği zorlu...

 and  Christian Meier
Üyeler Herkese Açık