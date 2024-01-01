'Knives Out'un yönetmeni Daniel Craig'in karakterinin cinselliğini açıklıyor

Rian Johnson, BFI Londra Film Festivali basın toplantısında, tuhaf bir dedektif olan süper hafiye Benoit Blanc'ın erkek sevgilileri olduğunu söyledi.

Johnson, 23 Aralık'ta Netflix'te gösterime girecek olan 2019 yapımı gizem filminin devamı niteliğindeki "Glass Onion" hakkında konuştu. Film ayrıca 23 Kasım'da bir haftalık sınırlı bir sinema gösterimine sahip olacak.

Blanc'ın bir erkek sevgilisiyle gösterildiği bir sahne sorulduğunda Johnson, "Evet, belli ki o [eşcinsel]" dedi.

Rian Johnson "Glass Onion: A Knives Out Mystery" Avrupa Prömiyeri Kapanış Gecesi Galasına 16 Ekim 2022 tarihinde Londra, İngiltere'de The Royal Festival Hall'da düzenlenen 66. BFI Londra Film Festivali sırasında katıldı.

"Glass Onion: A Knives Out Mystery "de ayrıca Edward Norton, Natasha Lyonne, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Kate Hudson, Leslie Odom, Jr. ve Dave Bautista rol alıyor.

Hugh Grant, Yo-Yo Ma, merhum Angela Lansbury ve Stephen Sondheim filmde kendilerini canlandırıyor.

Ethan Hawke da filmin oyuncuları arasında yer alıyor.

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Kaynak: edition.cnn.com