Kit Connor'ın dışarı çıkması seni ilgilendirmez.

Netflix'in gençlik romantik komedisi "Heartstopper "ın yıldızı Connor, Pazartesi günü yaptığı açıklamada dolaptan çıkmaya zorlandığını hissettiğini söyledi - bu, iptal kültürü ve kimlik polisliğinin kesiştiği noktada endişe verici yeni bir gelişme.

Tazeleyici, queer-ileri bir olay örgüsüne sahip ergenlik dizisinde Connor, Joe Locke tarafından canlandırılan ve kendisine aşık olan sınıf arkadaşı Charlie Spring ile birlikte İngiliz lisesinde rugby oynayan Nick Nelson'ı canlandırıyor. Alice Oseman'ın aynı adlı çizgi romanından uyarlanan sekiz bölümlük dizi boyunca Nick, Charlie'ye karşı giderek artan hislerinin ortasında kendi cinselliğini sorgulamaya başlıyor.

Dizi bu yıl başladığında o kadar iyi karşılandı ki, iki sezon için daha yenilendi. Nick ve Charlie'nin yanı sıra ana kadrodaki diğer LGBTQ karakterleri de merkeze alan dizi, genç ve genç yetişkin izleyicilere yönelik ilk dizilerden biri. "Sex Education" ve "Euphoria" gibi dizilerden farklı olarak, cinsel ve cinsiyet çeşitliliği açısından harika olsa da, daha açık.

Connor'a kendi yönelimini ele alması için yapılan çağrılar bu bahar Twitter'daki sataşmalarla başladı ve Connor bir tweet'inde "twitter çok komik adamım. görünüşe göre buradaki bazı insanlar cinselliğimi benden daha iyi biliyor..." dedi. Yine de bu baskı azalmadı ve Connor, sosyal medya çetelerinin "queerbaiting " olarak adlandırdığı şeyin hedefi haline geldi; dizinin, karakterinin kimliğini açıklamakta kasıtlı olmadan daha geniş LGBTQ kapsayıcı temalarla insanları cezbetmeye çalıştığı ve belki de Connor'ın da aynı şeyi yaptığı iddia edildi.

Nelson'ın karakteri ve Connor'ın gerçek hayattaki kimliği hakkındaki gerçekler çok daha nüanslı olabilir. Bununla birlikte, köşeye sıkıştığını hisseden Connor, Cadılar Bayramı 'nda 1 milyon takipçisine biseksüel olduğuna dair bir tweet attı: "bir dakikalığına geri dönün. ben biseksüelim" diye yazdı. "18 yaşındaki bir çocuğu kendini açıklamaya zorladığınız için tebrikler. sanırım bazılarınız şovun amacını kaçırdı. hoşça kalın."

Bu hikayede açıklığa kavuşturulması gereken çok şey var, en önemlisi de genç bir yetişkinin kendi kimliğinin çok özel ve belki de hala değişim halinde olan kısımlarını alenen paylaşmaya zorlanmış olması.

Connor, ahlakçı bir sosyal medya güruhunun baskısını hissetti; saldırmakta hızlı, affetmekte yavaş bir güç; sorularına hemen ve nüans ya da bağlama yer bırakmadan cevap vermenizi talep ediyor. Bir kültür olarak bu şekilde hareket etmemeliyiz.

Twitter çetesi bazen gerçek meseleleri gün ışığına çıkarır ve daha hızlı bir şekilde olumlu sonuçlara ulaşılmasını sağlar. Diğer zamanlarda ise her şeyi havaya uçurur ve ardında ne gibi kayıplar bıraktığını umursamadan çekip gider.

Connor'ın ifşası, magazin basınının ifşa etmemesi ya da "sızdırmaması" için son zamanlarda kendilerini açıklamak zorunda kalan ünlüler dizisinin sonuncusu ve gizli kalmaya zorlanan ya da kariyerlerini riske atan Hollywood ünlülerinin uzun tarihiyle tezat oluşturuyor.

Yirminci yüzyılda kapalı aktör Rock Hudson'dan günümüzde açık trans aktör Elliot Page 'e kadar, sanatçılar A listesinde kalabilmek, hatta güvende ve hayatta kalabilmek için uzun süre çifte hayat yaşamak ve gerçek kimliklerini gizlemek zorunda kaldılar. Ellen DeGeneres 'in 1997'de TIME dergisine kapak olduktan sonra kariyerini yeniden inşa etmesi onlarca yıl sürdü, aynı zamanda ABC sitcom'undaki karakteriyle aynı zamanda.

Günümüz medyasındaki pek çok LGBTQ karakterin katil, cinayet kurbanı, seks işçisi ve tek boyutlu, esprili karakterler olmaktan çıkıp gerçek birer insana dönüştüğü doğrudur; bunların arasında sadece yardımcı değil başrolde olanlar da vardır.

FX'in "Pose" dizisindeki Michaela Jay Rodriguez, Billy Porter, Dominique Jackson ve Indya Moore; "Grey's Anatomy "deki Callie Torres rolüyle Sara Ramirez (ve evet, "Sex and the City "nin yan ürünü "And Just Like That "teki Che Diaz rolüyle); bu yılki "Fire Island" ve "BROS" filmlerinin oyuncuları ve HBO'nun "Euphoria" dizisindeki Rue Bennett rolüyle Zendaya bunlardan sadece birkaçı. Medyada temsil açısından kısa sürede çok yol kat ettik.

(Soldan) "Heartstopper" oyuncuları - Kizzy Edgell, Corinna Brown, Kit Connor, Joe Locke, Tobie Donovan ve Sebastian Croft - 2 Temmuz'da London Pride'a katıldılar.

Şimdi LGBTQ izleyiciler haklı olarak LGBTQ karakterleri kimin oynayacağı konusunda zor sorular soruyorlar. Transseksüel bir karakteri canlandıran cisgender bir kişi, siyah yüzlü beyaz bir aktör ya da BIPOC bir kişinin rolünü oynamak anlamına mı geliyor, yoksa farklı bir turnusol testi mi var? Oyunculuk, oyuncunun kişisel kimliğinden farklı bir karakteri oynamak anlamına mı gelir, yoksa henüz yeterince çizemediğimiz ve koruyamadığımız kurallar mı var?

"Danimarkalı Kız" filminde transseksüel bir kadını canlandırdığı rolüyle Oscar'a aday gösterilen Eddie Redmayne gibi cisgender oyuncular, daha sonra bu role girdiği için pişman olduğunu ve rolün transseksüel bir kadına ayrılması gerektiğini söyledi. Ancak Cate Blanchett ya da Mara Rooney'nin 2015 yapımı çarpıcı "Carol" filminde lezbiyenleri canlandırması gibi diğer oyuncu seçimleri daha affedilebilir görünüyor. Belki de kişisel yaşamlarında kendilerini tanımlamadıkları bir karakteri oynaması için birine rol vermek, o kimliği otantik bir şekilde yaşayan bir yönetmen, yapımcı veya yazar tarafından yapılmışsa daha kabul edilebilirdir.

Queer sanat ve medyayı kim yaratır ve doğru temsil olarak nitelendirilen nedir? Bir televizyon dizisi ya da filmi, temsili uyumlu hale getirmek adına yıldızlarla dolu natrans bir oyuncu kadrosuyla değiştirilirse ilgi çeker mi? Ya dizinin yazarları ya da yönetmenleri queer olsa ama oyuncular queer olmasa?

Açıkça queer olan oyuncuların başrollerde yer alması bir ilerleme olsa da, queerbaiting ve kendine mal etme eleştirilerini bir genci veya herhangi bir oyuncuyu dolaptan çıkarmaya zorlamak için bir bahane olarak kullanmak çözüm değildir. Bu tartışmalar hararetli bir noktaya ulaştı ve sonuç, ne zaman ve nasıl açılacakları konusunda kendi kararlarını vermelerine izin verilmesi gereken insanlara zarar veriyor.

Binlerce yıldır insanlar dünyadaki şeyleri anlamlandırabilmek için onları kategorize etme ihtiyacı hissetmiştir. Genç insanlar bu katı çerçeveyi daha akışkan cinsiyet kimlikleri ve romantik ifadelerle bozuyor. Bu durum bazı insanları rahatsız ediyor ( trans çocukları, LGBTQ haklarını, edebiyatı ve okul politikalarını hedef alan mevcut kültür savaşlarını okuyun). Ancak bu rahatsızlık verenlerin birçoğu, Connor gibi insanların artık kendilerine, önüne etiket yapıştırılmış bir kutu koymalarını ve bunu kısa sürede dünyayla paylaşmalarını da talep ediyor.

Kimliğini açıklamak tek seferlik bir eylem ya da sabit kalan bir şey değil, neden olsun ki? Kimlikler şekillendirilebilir ve birçok genç insan hala kendilerini bulma yolculuğunda. Yapmamamız gereken şey, paylaşmaya hazır olmadıkları ya da paylaşmak istemedikleri bir yönlerini ifşa etmeleri için birilerini alenen utandırmaktır.

LGBTQ hakları ABD'de ve tüm dünyada artan bir tehdit altındayken, açılmak bambaşka bir risk ve yankı değerlendirmesi gerektirir. Bu kararı vermesi gereken tek bir kişi vardır ve hayır, o da bir Twitter trolü değildir.

Not: LGBTQ olarak açılan kişilere en iyi şekilde nasıl destek olabilecekleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler ve kendi benliklerinin queer köşelerini keşfeden kişiler için pekçok kaynak mevcuttur.

Allison Hope, çalışmaları The New Yorker, The New York Times, The Washington Post, CNN, Slate ve başka yerlerde yer alan bir yazardır.

