Kış Olimpiyatlarının Kayıp Sporları: Kızak köpeği yarışlarının hızlı ve tüylü dünyası

Çoğu kişi için bir köpek insanın en iyi dostudur.

Ancak seçkin birkaç kişi için, onlar aynı zamanda rekabetçi bir sporun da ayrılmaz parçasıdır - kızak köpeği yarışları dünyasına hoş geldiniz.

Placid Gölü'ndeki 1932 Kış Olimpiyatları'nda bir gösteri sporu olarak başlayan bu spor, 90 yıl sonra hala canlı ve köpeklerin koşumlu sürücülerini ya da kızakçılarını dünyanın dört bir yanındaki parkurlarda çekmesiyle havlamaya devam ediyor.

En çok Kuzey Amerika ve Avrupa'nın Arktik bölgelerinde popüler olan kızak sporundan ve bu sporla uğraşan köpek cinslerinden (huskyler, malamutlar ve benzeri Nordik ırklar) bahsedildiğinde akla hep kar gelir.

Ancak safkan kızak köpeği yarışlarında Büyük Britanya'nın ilk dünya şampiyonu olan Matt Hodgson, işin içine tutku girdiğinde görece kar eksikliğinin başarıya engel olmadığının canlı bir kanıtı.

Ölümcül Günahlar

İngiltere'nin zaman zaman soğuk ama nadiren kutup olan güneydoğusunda yaşayan Hodgson, çocukluğunda uzak kuzeydeki köpeklere duyduğu hayranlığı, beş kez madalya kazanan bir kızak köpeği takımı olan Infury Dogs'a dönüştürdü.

Hodgson, Jack London'ın 1903 tarihli The Call of the Wild (Vahşetin Çağrısı ) adlı romanından etkilendiğini belirtiyor. 2005 yılında ilk köpeği olan Alaskan Malamute yavrusu Ranger'ın gelişiyle bu ilgi hızla sevgiye dönüşmüş.

Hodgson bugünlerde altı "Ölümcül Günah" sürüsüyle koşuyor - tüm köpekler isimlerini İncil'deki yedi ahlaksızlıktan birinden alıyor.

Geçen yıl Şubat ayında iki sevimli Grönland Köpeği yavrusu Nimis (oburluk) ve Pride'ın gelmesiyle daha da artan sevimliliklerinden bahsetmeye gerek bile yok, kusursuz eğitimleri ve yetenekleri göz önüne alındığında bu son derece sert görünen bir etimoloji.

Hodgson, yine de bu çılgınlığın bir yöntemi olduğunu açıklıyor. Dişi olduğu varsayılan ilk kızak köpeğine Envy adını vermeyi planlayan Hodgson, Kanada Eskimo Köpeği erkek doğunca yeniden düşünmek zorunda kalmış.

'Kıskançlık' kelimesinin Latince kökeni olan Invidia, tercih edilen yedek isim oldu ve daha sonra bir trend oluşturdu, ancak Hodgson "bunlar ölümcül günahlar olmaktan ziyade benim 'ölümcül günahlarım'" diyor.

Dikkat dağıtıcı geyik

Eğitim yavru köpeklikten itibaren başladığı için kötülere rahat yok.

CNN Sport'a konuşan Hodgson, "Her şeyden önce onlar benim evcil hayvanlarım, bu yüzden her yönden iyi köpekler olmaları gerekiyor," diyor ve tüm köpeklerin iyi davranış ve sosyalliği beslemek için yavru sınıflarına katıldığını ve ileride kızakla kaymak için zemin hazırladığını söylüyor.

Eğitim iki yıllık bir süre içinde kademeli olarak geliştiriliyor - altı ay sonra yavruların yetişkinlerle birlikte serbestçe koşmalarına izin veriliyor ve birkaç ay sonra koşum takımını tanımaları için koşuların sonuna doğru "bağlanıyorlar".

Hodgson, kademeli bir gelişimin çok önemli olduğunu ve her köpeğin farklılık gösterdiğini, ancak bir yıl içinde köpeklerin kulüp düzeyinde yarışmaya başlayabileceğini söylüyor. 15 ila 18 ay arasında ise uluslararası seviye kapıyı çalıyor.

Uygun olmayan saatlerde Doğu Sussex ormanlarında yürüyüş yapan halk üyeleri, bu seanslardan birinde Infury Dogs'u yarışırken yakalayacak kadar şanslı olabilirler; Hodgson, haftada beş ila altı günlük etkileyici eğitimini yerine getirmek için belirli zamanlarda - genellikle daha az yoğun dönemlerde - Forestry England arazisinde koşma iznine sahiptir.

Köpekler sağa sola dönerken "Haw!" ve "Gee!" diye bağırdıklarını duyabilirsiniz, çünkü Hodgson, dizginleri veya sürüyle herhangi bir fiziksel bağlantısı olmadan, sürekli pekiştirme yoluyla öğretilen yalnızca sözlü komutlara güvenmek zorundadır.

Eğer çok şanslıysanız, köpekler koşan bir tavşan ya da geyik gördüğünde Hodgson'ı "ağaca sarılmış" halde bile yakalayabilirsiniz.

"Çoğu zaman dinliyorlar," diye gülüyor Hodgson. "Bu, bir makine yerine hayvanlarla koştuğunuz gerçeğinin bir parçası."

Altın madalyalı retrieverlar

Yarışmada ise Infury Dogs tam bir makine.

Araziye bağlı olarak sekiz kilometreye (neredeyse beş mil) kadar olan "kısa" yarışlarda yarışma eğiliminde olan Hodgson, 2015'teki ilk uluslararası gezisinden bu yana Büyük Britanya için beş madalya topladı.

Taçlandırdığı an ise 2019 yılında Infury'nin nispeten deneyimsiz ekibinin İngiltere'nin ilk Dünya Şampiyonası'nda zafere ulaşarak safkan kızak köpeği yarışlarında Team GB'nin ilk dünya şampiyonu olmasıyla geldi.

Yine de ilk uluslararası yarışlarında kendi deyimiyle "sürekli sonuncu" olan Hodgson için kazanmak hiçbir zaman mutlak öncelik olmadı.

Pandemi nedeniyle sekteye uğramış olsa da - Omicron varyantının Covid dalgalanmasının ardından Aralık ayında Belçika'ya yapılacak bir gezi iptal edildi - spor, Hodgson ve köpeklerini dünyanın dört bir yanına götürdü.

Seyahat kısıtlamaları nedeniyle İsveç, Mart ayında Östersund'daki Östersund Kayak Stadyumu'nda yapılacak Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Hodgson, "Köpekleri seviyorum ve köpekler de bundan çok keyif alıyor - eğer keyif almasalardı koşmazlardı ve bu çok eğlenceli olmazdı," dedi.

"Yoldaşlığı seviyorum, sosyal unsurları seviyorum ve köpek sevgimi yine köpek sevgisi olan insanlarla paylaşmayı seviyorum, yani bu farklı insanların bir araya gelmesi. Başarılı olmak güzel ama asıl önemli olan bu değil."

Olimpiyat dönüşü mü?

Kış Olimpiyatlarında bir gösteri sporu olarak kızak köpeği yarışlarının 100. yıldönümüne 10 yıl kala, bu sporun bir gün Oyunlara geri döneceği konuşulmaya devam ediyor.

Hodgson, Uluslararası Kızak Köpeği Sporları Federasyonu'nun (IFSS) Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne (IOC) dilekçe verdiğini, ancak sporun Olimpiyat statüsüne uygunluğu konusunda kendi çekinceleri olduğunu, lojistik, finans ve sporun doğası nedeniyle "solucan kutusu" açılmasından korktuğunu söylüyor.

Hodgson, "Kuzey Amerika'dan ya da dünyanın herhangi bir yerinden tonlarca köpek alıp seyahat etmeye çalışmak çok pahalı ve bu işte para yok" dedi.

"Çok fazla mesafe, çok fazla kategori var - hangisini seçeceksiniz? Huskie'lerden oluşan takımlar mı yoksa tazı melezlerinden oluşan takımlar mı olacak? Hangi mesafelerde koşacaklar? Bu sporu yansıtıyor mu?"

"Bir de şu mesele var: 'Olimpiyatlar insan sporuyla mı ilgili? Bu gerçekten insan atletizmi mi?" Hodgson, Oyunlarda atlı sporlarla ilgili uzun süredir devam eden "öfkeye" atıfta bulunarak ekliyor.

Yine de teorik olarak sporun "kendi versiyonunda" yarışma şansı verilirse, Hodgson bir Oyun'da GB'yi temsil etmeyi "kesinlikle çok ister".

O zamana kadar Hodgson ve "Ölümcül Günahları" için Doğu Sussex'te ormanlarda - ve ara sıra ağaçlarda - yarışmak var.

Kaynak: edition.cnn.com