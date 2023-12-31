Kış Olimpiyatlarının Kayıp Sporları: Karı ve deriyi yakan hızlı kayakçılar

Kabul etmek gerekir ki, frenler ve dönüşler aracın mümkün olan en yüksek hızını sınırlayacaktır, ancak Verstappen - ve F1 - milyarlarca dolarlık bir endüstride motor sporları hızının zirvesini temsil ediyor.

Yine de iki kayak, iskelet kumaşlar ve Daft Punk'ın geri dönüş turuna uygun bir kasktan başka bir şey taşımayan insanlar, dağların eteklerinden aşağı bir F1 aracından daha hızlı savruluyor.

Gözünüzü kırparsanız onları kaçırırsınız, gezegendeki en hızlı motorsuz insanlardan bazıları - hız kayakçıları.

Stil sahibi düşüşler

2016 yılında İtalyan Ivan Origone, Fransa'daki La Forêt Blanche tatil beldesindeki bir pistten aşağıya doğru parlayarak son 100 metrede ortalama 254,958 kmph (158,42 mph) hıza ulaşmış ve yeni bir dünya rekoru kırmıştır.

Perspektif açısından, Dünya Hava Sporları Federasyonu, sabit ve baş aşağı pozisyonda serbest düşüş yapan insan vücudunun son hızının 240 ila 290 kmph (149,13 ila 180,2 mph) arasında olduğunu belirtmektedir - hız kayakçıları etkili bir şekilde gökyüzünde düşmektedir.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bu tür tanımlamalar, kayak genel olarak çılgınca popüler olsa da, hızlı kayağın niş bir meslek olduğunu belirtir - özellikle de karlı dağ zirvelerinin nispeten azlığı göz önüne alındığında, İngiliz kayakçılar için.

Yine de Büyük Britanya'nın son yüzyıldaki en başarılı sürat kayakçısı Jan Farrell bu kuralın istisnasıdır.

Uluslararası Kayak Federasyonu'nun (FIS) 2014 yılında Speed 2 kategorisinde Dünya Kupası'nı kazanan Farrell, 32 yıl boyunca İspanya'da yaşamış olmanın avantajıyla diğer sürat kayakçısı İngilizlerden ayrılıyor.

İspanya pek çok kişi için 'kayakçı cenneti' diye bağırmayabilir ama ülkenin %35'inin dağlık olması ve 32 kayak merkezine sahip olması nedeniyle altı yaşındaki Farrell, Fransa'nın Gavarnie kentinde aldığı ilk dersten itibaren kayak sporuna bağlanmış.

CNN Sport'a konuşan Farrell, "Çocukken kayak yapmak benim doğal yolumdu - düz bir çizgide ilerlemek ve sanırım pek çok çocukta olduğu gibi tepeden aşağı bombalamak" dedi.

Ne kadar büyük olurlarsa o kadar hızlı düşerler

Dokuz yıllık uluslararası kariyeri Farrell'i dünyanın dört bir yanına götürdü; Andorra, Kanada, Fransa, Finlandiya ve İsveç'te iki yılda bir düzenlenen FIS Dünya Kupası turunu takip etti ve antrenman için her ay Münih'e gitti.

Farrell uçuşta olmadığı zamanlarda - hem gerçek hem de mecazi anlamda - spor salonundaydı ve yılın 300 günü zorlu bir Olimpik fiziksel kondisyon planını takip ediyordu.

Ağırlık kaldırma, squat ve deadlift, yoğun kas inşa etmek için tasarlanmış bir programın bel kemiğini oluşturuyordu. At binen jokeyler kendilerini mümkün olduğunca hafif tutmayı hedeflerken, sürat kayağı yapan sporcular gücü ve ağırlığı en üst düzeye çıkarıyor - her ne kadar sınırsız olmasa da.

Farrell, "Aerodinamik çok önemli, bu yüzden sadece büyük olamazsınız - kompakt ve esnek olmalısınız," dedi. "Sıkı bir kıvrılma pozisyonuna girmeniz gerekiyor ve eğer büyük bir göbeğiniz varsa, bu ideal değil.

"Yani çok ağır olmalısınız ama aynı zamanda güçlü kaslara sahip olmalısınız çünkü araziye uyum sağlamanız ve tepede kaymanız gerekiyor ve çok dar bir hareket aralığında çok güçlü ve hassas olmanız gerekiyor.

"Sadece bir blok olarak aşağı inerseniz, çok hızlı olamazsınız."

Çök ve yan

Güç kondisyonu aynı zamanda hayati önem taşıyan bir başka amaca da hizmet eder - kazalardan sağ çıkmak.

Motor sporlarının tehlikelerini anlatmaya gerek yok, ancak en azından sürücüler hasarı en aza indirecek şekilde giyinirler. Örneğin McLaren'in F1 sürücü tulumları - ısıya ve aleve dayanıklı bir elyaftan yapılmıştır - aleve dayanıklı botlar ve eldivenlerle desteklendiğinde 15 saniye boyunca doğrudan ateşe maruz kalmaya dayanabilir.

Hız kayakçılarına böyle bir koruma sağlanmamaktadır. Yalnızca hız ve hız için tasarlanmış kıyafetlerle, çarpışma yaralanmaları korkunç olabilir.

Beyin sarsıntıları, kırık kollar ve bacaklar - teşhisler sonsuzdur, ancak sürtünme yanığı en yaygın yaralanmadır.

2016 yılında Fransa'da Dünya Kupası antrenmanı sırasında Farrell 216 km/saat (134,2 mph) hızla kaza yaptı ve yaklaşık 1.150 fit (üç buçuk futbol sahasından fazla) boyunca kayarak ikinci derece yanıklara neden oldu.

Daha çok ateşe ve kaynar suya doğrudan maruz kalmanın neden olduğu kısmi kalınlıktaki yanıklar dayanılmaz derecede acı verici olabilir, ancak inanılmaz bir şekilde Farrell bir gün sonra tekrar pistlere geri döndü.

Korku faktörü

Zamanla yanıklar iyileşti, ancak psikolojik yara izi devam etti.

Bir zamanlar soğukkanlı olan ve daha önce hiç böyle bir hızda kaza yapmamış olan Farrell'in özgüveni neredeyse bir gecede sarsıldı - kendinden şüphe etmeye çok az yer olan bir disiplinde kritik bir sorun.

"Her zaman asıl sakatlığımın kendime olan güvenim olduğunu söylerim," diyor Farrell. "Kaza yapmama ve korkmama konusunda oldukça iyiydim - ondan sonra her şey değişti.

"Kaza yapan çoğumuzun geri dönmesi biraz zaman alır. Benim bir sezondan fazla zamanımı aldı ve psikolojik eğitim almam ve nasıl kayak yaptığıma dair zihniyetimi gerçekten yeniden düşünmem gerekti."

Çok agresif bir şekilde kaymak - "kayaklarınızın çok fazla yüzmesine izin vermek" - kazaların bir nedeni olsa da, çok muhafazakar bir şekilde kaymak paradoksal olarak aynı derecede güvensiz olabilir.

Farrell, sürat kayağının amacının üst ve alt gövdeyi birbirinden ayırmak olduğunu söylüyor - bacaklarınızın gevşemesine ve işi kayakların yapmasına izin vermek için ayrılmak.

Korku ve aşırı düşünmenin yıkıcı sonuçları olabilir ve Farrell bir yıldan fazla bir süre boyunca bu sorunları çözmeye çalıştı.

Farrell, "Gerçekten geriye dönüp bunu neden yaptığınıza, sizi neyin korkuttuğuna ve neyin hızlı gitmenize neden olduğuna dair tüm tutumunuzu yeniden gözden geçirmeniz gerekiyor," diye açıkladı.

"Kendimi bir insan olarak çok daha iyi tanıdığım çok ilginç bir süreçti."

Olimpiyatlar mı çağırıyor?

Şeytanları yenen Farrell, 2021'in başlarında elit spordan "geçici" olarak emekli olduğunu açıklamadan önce birkaç yıl boyunca rekabete geri döndü ve kararında kilit bir motivasyon olarak iki küçük kızıyla vakit geçirme arzusunu gösterdi.

Birçoğu daha ilk adımlarını atmadan kayak bacaklarına alışan ikili, şimdiden mükemmel kayakçılar olma yolunda ilerliyor, ancak babalarının hız kayağındaki izinden gidebilirler mi?

"Umarım hayır," diye yanıtlıyor Farrell.

"Tenis oynayabilirler ya da yüzebilirler ya da buna benzer bir şey. Karla ilgili bir şey ama sıvı halde - suda olduğu gibi."

Farrell'in babalık sorumlulukları, FIS Sporcular Komisyonu'ndaki rolünü, spora girmek isteyen elit genç sürat kayakçılarına özel ders verdiği özel çalışmalarını ve engelli çocukların kayak yapmasına yardımcı olan hayır işlerini tamamlayarak zaten yoğun olan programını dolduruyor.

Farrell disiplinin itibarını arttırmak için çalışırken, kar sporları etkinliklerinin zirvesi Pekin'de düzenlenecek olan 2022 Kış Olimpiyatları'na yaklaşıyor - bu oyunlarda sürat kayağı gösterilmeyecek.

Bu spor Kış Olimpiyatları'nda sadece bir kez - 1992'de Albertville'de erkekler ve kadınlar gösteri etkinliği olarak - yer aldı ve Farrell, potansiyel mevcut olsa da sürat kayağının resmi bir dönüş yapmadan önce "ev ödevini yapması" gerektiğine inanıyor.

Farrell, 1924'teki başlangıcından bu yana Oyunlar programında yer alan ve günlük kayakçı aktiviteleri arasında görece az yer almasına rağmen programlamanın popüler bir yönü olmaya devam eden kayakla atlama ile paralelliklerin altını çiziyor.

Farrell, "Kesinlikle tüm atletik değerlere, çekiciliğe ve gösterişe sahip - üst düzey Olimpiyat Oyunları için çok uygun," diye açıklıyor.

"Bence sporun önce ev ödevini yapması gerekiyor - daha fazla takipçi ve daha fazla sporcu kazanmak.

"Herkes dışarı çıkıyor ve hızlı kaymayı seviyor ama sürat kayağı bambaşka bir şey - teoride Olimpiyatlar için gerekli her şeye kesinlikle sahip - şimdi, gerçek spor tabanının büyümesi gerekiyor."

O güne kadar Farrell için iş ve ebeveynliğin yanı sıra uzun zamandır kaybettiği eğlence için kayak yapma zevkini yeniden keşfetmek var.

Asıl soru şu: hızı özlüyor mu?

Farrell, F1'deki arkadaşlarına atıfta bulunarak "Hayır, sanmıyorum" diye yanıtlıyor. "Halka açık yollarda hiç de hızlı sürmüyorlar - hepsi gerçekten temkinli, rahat sürücüler."

Serbest düşüşte geçen yılların ardından Farrell yavaş şeritte hayatın tadını çıkarıyor.

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Kaynak: edition.cnn.com