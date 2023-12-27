Kış Olimpiyatları: Pekin 2022 öncesinde bilmeniz gerekenler

Pekin, 2008'deki Olimpiyat başlangıcının ardından hem Yaz hem de Kış Oyunlarına ev sahipliği yapacak ilk şehir olacak ve organizatörler geçen ay Oyunların planlandığı gibi gerçekleştirilmesi için hazırlıkların "büyük ölçüde yolunda gittiğini" söyledi.

Ancak işler hiç de kolay olmadı. Geçen yılki Yaz Olimpiyatlarında olduğu gibi, yine Covid-güvenli bir "balon" sisteminde gerçekleşecek olan Oyunlar öncesinde bir dizi Covid-19 karşı önlemi uygulamaya konuldu.

Oyunlar 4 Şubat'taki açılış töreniyle başladığında - 20 Şubat'taki kapanış törenine kadar sürecek - 3.000'e yakın sporcu 109 etkinlikte 15 disiplinde yarışacak.

Pekin daha sonra 4-13 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan Paralimpik Oyunlarına da ev sahipliği yapacak.

Pandeminin ortasında Oyunlar nasıl düzenlenecek?

Organizatörler Pekin 2022'yi sadece Oyun katılımcılarının erişebileceği kapalı bir döngü sistemi içinde gerçekleştirmeyi planlıyor - bu plan Omicron varyantının hızla yayıldığı bir dönemde de yürürlükte kaldı.

Aralık ayında yayınlanan Oyun Oyun Kitabı'nda ana hatlarıyla belirtildiği üzere, kapalı döngü sistemi mekanları, resmi otelleri ve etkinliğin kendi ulaşım hizmetini kapsayacaktır.

Tamamen aşılanmış katılımcılar karantinaya girmeden kapalı döngüye girebilecekken, aşılanmamış olanların Pekin'e vardıklarında 21 gün boyunca karantinada kalmaları gerekecek.

Aşılanmamış olanlara, vaka bazında değerlendirilmek üzere tıbbi muafiyetler tanınabilir. ABD ve Kanada gibi bazı ülkeler tüm takım üyelerinin aşılanmasını zorunlu kılmıştır.

Oyunlar sırasında katılımcılar günlük sağlık takibi ve testlerine tabi tutulacak ve halkla temasları olmayacaktır.

"Döngü çok güvenli. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Olimpiyat Oyunları Operasyon Direktörü Pierre Ducrey 12 Ocak'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Burası şu anda dünyadaki herhangi bir yerle karşılaştırmanın çok zor olduğunu söyleyebilirim, çünkü burada tamamen aşılanmış, sıklıkla güçlendirilmiş, her gün PCR ile test edilen ve kapalı bir döngüde yaşayan bir nüfusumuz var" dedi.

Ducrey sözlerini şöyle sürdürdü: "Tam da bu nedenle buna kapalı döngü deniyor. Bu, döngünün dışındaki ve içindeki insanlar arasında hiçbir temas olmayacağı anlamına geliyor. Hem içerideki nüfusu hem de dışarıdaki nüfusu korumak için inşa edilmiştir."

Testin pozitif çıkması katılımcıların yarışamayacağı ya da Oyunlardaki rollerine devam edemeyeceği anlamına gelecek; semptomatik olanlar tedavi için belirlenmiş bir hastanede kalırken, asemptomatik olanlar bir izolasyon tesisine nakledilecek.

Geçtiğimiz ay, yerel organizasyon komitesinin bir üyesi olan Huang Chun, "çok sayıda denizaşırı personelin bir araya geleceği ve çok yüksek bir bulaşma riskine neden olacağı" göz önüne alındığında, Oyunların Çin'e "Covid-19 vakaları veya küçük enfeksiyon kümeleri" getirebileceğini kabul etti.

Pandemi süresince ülke, virüsün herhangi bir şekilde ortaya çıkışını ortadan kaldırmak için kitlesel testler, kapsamlı karantinalar ve ani kilitlenmelerden oluşan bir sıfır Covid politikası uyguladı.

Taraftarlar katılacak mı?

Pekin Kış Olimpiyatları Organizasyon Komitesi 17 Ocak'ta yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle oyun biletlerinin halka satılmayacağını, bunun yerine yetkililer tarafından dağıtılacağını duyurdu.

Komite, "Salgın önleme ve kontrolünün korkunç ve karmaşık durumu açısından [ve] Olimpiyat personeli ve seyircilerin sağlık ve güvenliğini korumak için, halka açık bilet satışına ilişkin orijinal planı değiştirmeye karar verdik" dedi.

Komite, seyircilerin "Oyunları izlemeden önce, sırasında ve sonrasında Covid-19 önleme ve kontrol gerekliliklerine kesinlikle uymaları" gerekeceğini de sözlerine ekledi.

Duyuru, Pekin'in 15 Ocak'ta yüksek oranda bulaşıcı Omicron varyantının ilk vakasını bildirmesinin ardından geldi.

Oyun alanları nerede?

Çin'in başkenti Pekin Oyunların resmi ev sahibi şehri olmakla birlikte, oyun alanları üç bölgeye yayılmış durumda: Pekin, Pekin'in 75 kilometre (yaklaşık 46,6 mil) kuzeybatısında dağlık bir bölge olan Yanqing ve Yanqing'in 100 kilometre (yaklaşık 62,1 mil) ötesinde bir kayak ve snowboard merkezi olan Zhangjiakou.

Etkinliklere ev sahipliği yapacak 13 mekândan biri olan Ulusal Sürat Pateni Oval'i Pekin'de yeni inşa edilirken, mevcut mekânlar da Oyunlar için yenilendi.

Genellikle Kuş Yuvası olarak anılan Pekin Ulusal Stadyumu açılış ve kapanış törenlerine ev sahipliği yapacak.

Üç bölgenin her biri kendi Olimpiyat Köyüne sahipken, üçü de yeni inşa edilen şehirlerarası bir demiryolu ile birbirine bağlanıyor.

Olimpiyat ve Paralimpik maskotları kimlerdir?

Kış Olimpiyatlarının maskotu Bing Dwen Dwen - tüm vücudu buzdan yapılmış bir "kabuk" giymiş bir panda - ve Paralimpik Olimpiyatların maskotu Shuey Rhon Rhon, Çinli bir fener çocuk.

Bing Dwen Dwen (Bing Mandarin Çincesinde 'buz', Dwen Dwen ise 'çocuk' anlamına gelmektedir) dünyanın dört bir yanından gelen 5,800'den fazla başvuru arasından seçilmiştir.

"Kabuk" tasarımı, Çin'in ulusal hayvanı olan pandanın kaymasını, snowboard yapmasını ve kayak yapmasını sağlıyor.

Paralimpik web sitesine göre Shuey, Çincede 'kar' anlamına gelen karakterle aynı telaffuza sahip, ilk Rhon 'dahil etmek, hoş görmek', ikincisi ise 'eritmek, kaynaştırmak ve ısıtmak' anlamına geliyor.

Pekin 2022'yi çevreleyen siyasi tartışma nedir?

ABD, Kanada, Avustralya ve İngiltere Kış Olimpiyatlarını diplomatik olarak boykot ettiklerini açıklayan ülkeler arasında yer alıyor.

Bu, söz konusu ülkelerden sporcuların Pekin'de yarışmaya devam edebileceği, ancak hiçbir hükümet yetkilisinin katılmayacağı anlamına geliyor.

Aralık ayında Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki boykotun Çin'in "Sincan'da devam eden soykırım ve insanlığa karşı işlediği suçlara" karşı "açık bir mesaj" olacağını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'na göre, iki milyon kadar Uygur ve diğer Müslüman azınlığın Sincan'daki gözaltı merkezlerinden geçtiğine inanılıyor; Çin hükümeti bu merkezlerin yoksulluğu azaltmayı ve dini aşırılıkla mücadeleyi amaçlayan "mesleki eğitim merkezleri" olduğunda ısrar ediyor.

ABD'nin diplomatik boykot ilanının ardından Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian, ABD'nin "Çin-ABD diyaloğunu ve önemli alanlardaki işbirliğini etkilememek için sporu siyasallaştırmayı ve sözde 'diplomatik boykotu' abartmayı bırakması gerektiğini" söyledi.

Sporculara gelince, Oyunlar etrafındaki tartışmalar ahlaki bir ikilem yaratabilir. Geçtiğimiz yıl, Olimpiyatlarda üç kez madalya kazanan ABD'li kayak yıldızı Mikaela Shiffrin CNN 'e verdiği demeçte "kesinlikle insan hakları, ahlak ve işinizi yapabilmek arasında bir seçim yapmak zorunda kalmak istemezsiniz" dedi.

İzlenmesi gereken sporcular kimler?

Covid-19'a yakalandıktan sonra kısa bir süre önce Alp disiplini Dünya Kupası pistlerine geri dönen Shiffrin, Pekin'deki en yüksek profilli sporculardan biri olacak. Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen son Kış Olimpiyatlarında dev slalomda altın, alp disiplini kombine yarışında ise gümüş madalya kazanmıştı.

ABD takımındaki diğer tanıdık yüzler arasında bunun son Olimpiyatları olacağını tahmin eden snowboardcu Shaun White, 2018 halfpipe altın madalyalı Chloe Kim - snowboardda Olimpiyat altını kazanan en genç kadın - ve popüler artistik patinajcı Nathan Chen yer alacak.

Artistik patinajda iki kez altın madalya kazanan Japon Yuzuru Hanyu, tek erkeklerde üst üste üçüncü altın madalyasını kazanmak için Chen'in karşısına çıkacak.

Tüm zamanların en çok madalya kazanan mogul kayakçısı Mikael Kingsbury de 2018'deki unvanını korumak için Pekin'e gidecek.

Kış Olimpiyatlarında Yaz Oyunlarına kıyasla daha az baskın olan Çin, 2018'de dokuz madalya kazandı.

Ev sahibi ülkenin bu kez altın madalya kazanma ihtimali en yüksek sporcular arasında, geçen yıl halfpipe ve slopestyle dallarında dünya şampiyonluğu kazanan Amerika doğumlu serbest stil kayakçısı Eileen Gu da yer alıyor.

Spor veri şirketi Gracenote'a göre, sporcuları genellikle kros kayağı ve biatlonda başarılı olan Norveç'in, 32 madalya ile Rusya Olimpiyat Komitesi 'nin, 25 madalya ile Almanya'nın ve 22 madalya ile ABD ve Kanada'nın önünde 45 madalya ile madalya tablosunun zirvesinde yer alacağı tahmin ediliyor.

Kuzey Kore Oyunları neden kaçıracak?

Pekin'e sporcu göndermeyeceğini açıklayan ülkelerden biri de Kuzey Kore.

Devlet haber ajansı KCNA'ya göre, Kuzey Kore Olimpiyat Komitesi ve Fiziksel Kültür ve Spor Bakanlığı'ndan Çinli mevkidaşına gönderilen bir mektupta, katılmama nedeni olarak "düşman güçler" ve dünya çapındaki pandemi gösterildi ve ABD ile müttefikleri Olimpiyatların başarılı bir şekilde açılmasını engellemeye çalışmakla suçlandı.

Açıkça diplomatik boykotlardan söz edilmeyen mektupta, ABD ve müttefiklerinin "Olimpiyatların başarılı bir şekilde açılmasını engellemek amacıyla Çin'e karşı hamlelerinde giderek daha da gizlenemez hale geldikleri" belirtildi.

Geçtiğimiz yıl IOC, Kuzey Kore Olimpiyat Komitesi 'ni Tokyo Olimpiyatları'ndan çekilme yönündeki "tek taraflı kararı" nedeniyle cezalandırmanın bir parçası olarak 2022 sonuna kadar askıya almış ve ülkenin Pekin'de resmi olarak yarışmasını fiilen engellemişti.

IOC o dönemde yaptığı açıklamada, Kuzey Koreli sporcuların halihazırda devam eden süreçler yoluyla Kış Olimpiyatlarına katılmaya hak kazanmaları halinde, "ilgili sporcu(lar) için zamanı geldiğinde uygun bir karar alacağını" söyledi.

Kuzey Koreli sporcular 2018 Oyunlarında yarışmış, Kuzey ve Güney'den sporcular Açılış Töreninde tek bayrak altında birlikte yürümüşlerdi. Oyunlar sırasında Güney Kore'ye bir Kuzey Kore heyeti de gönderilmiştir.

CNN'den Nectar Gan bu haberin hazırlanmasına katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com