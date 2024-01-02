Kış mevsiminin seyahatleri aksatması nedeniyle ABD'de 1.000'den fazla uçuş iptal edildi

Şu ana kadar en çok etkilenen havalimanları Teksas'taki Dallas Love Field, Dallas-Fort Worth International, Austin Bergstrom International ve Houston Bush International havalimanları oldu.

Diğer iki batı havalimanı olan Las Vegas'ın Harry Reid Uluslararası ve Colorado'nun Denver Uluslararası havalimanlarında da önemli gecikmeler yaşanıyor.

Uçuş takip sitesi FlightAware'e göre, Pazartesi günü saat 11 itibariyle, ABD içinde, içinde veya dışında 1.100'den fazla uçuş iptal edildi ve 5.000'den fazla gecikme yaşandı. Salı günü yapılacak 900'den fazla uçuş şimdiden iptal edildi.

Bu iptallerin yaklaşık yarısını Southwest Airlines uçuşları oluşturuyor. FlightAware'e göre, tatillerde operasyonlarında bir çöküş yaşayan Dallas merkezli havayolu, Pazartesi programının yaklaşık %12'sini, yani yaklaşık 480 uçuşu iptal etti.

Southwest Airlines yorum talebine hemen yanıt vermedi. Pazartesi sabahı CEO Bob Jordan, havayolu şirketinin Noel'de yaşadığı seyahat krizinin tekrarlanmasını önlemek için yapılacak düzeltmelerin ana hatlarını çiziyordu.

American Airlines ve bölgesel havayolu şirketi SkyWest'te de çok sayıda gecikme ve iptal yaşandı.

Dallas-Fort Worth bölgesi de dahil olmak üzere Teksas'ın büyük bir bölümü için 2 Şubat Çarşamba günü Merkez Saatle sabah 6'ya kadar bir kış fırtınası uyarısı yürürlükte.

Yolcular için hava durumu feragatnameleri

Southwest Havayolları Pazar günü bir kış hava durumu fer agatnamesi yayınladı ve Pazartesi gün ortasına kadar Teksas, Oklahoma, Tennessee, Arkansas ve Kentucky'deki bir düzine havalimanına feragatnameleri uzattı. Son muafiyetler 30 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasındaki seyahatler için geçerli.

American Airlines Pazar günü Dallas-Fort Worth Uluslararası Havalimanı (DFW) için 29 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasındaki seyahatler için geçerli olacak bir feragatname yayınladı.

Delta ve United da hava koşullarından feragat etti. Pazartesi günkü operasyonları iptallerden önemli ölçüde etkilenmedi.

Dallas Love Field Pazartesi günü attığı tweet'te ekibinin "güvenli operasyonlara izin vermek için yüzeyleri işlemeye ve temizlemeye hazır olduğunu" belirtti. DFW de kötü hava koşullarına karşı hazırlık yapıyordu.

Her iki havalimanı da yolcuları havalimanına gitmeden önce uçuş durumlarını havayollarından kontrol etmeye çağırdı.

Tehlikeli sürüş koşulları

Hava durumu aynı zamanda tehlikeli yol koşullarına da neden olacak. Ulusal Hava Durumu Servisi, Teksas'ın bazı bölgelerinde yarım inç kadar buz veya sulu kar olabileceği konusunda uyarıyor. Ulusal Hava Durumu Servisi Hava Tahmin Merkezi, en az 15 eyalette buz birikimi beklendiğini söyledi.

Teksas'tan yapılan uyarıda, "Seyahat etmeniz gerekiyorsa, yavaşlayın ve özellikle köprülere ve üst geçitlere yaklaşırken son derece dikkatli olun" denildi.

Sürücülerin acil bir duruma karşı araçlarında el feneri, yiyecek ve su bulundurmaları tavsiye ediliyor. Kış sürüşü için yanınıza almanız gerekenler hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Üstteki resim: Dallas'taki sürücüler kış koşullarıyla karşı karşıya. Kredi: KTVT

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com