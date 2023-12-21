Kış gündönümü: Yılın en kısa günü ve en uzun gecesi

Yılın en kısa günü ve kışın resmi ilk günü olan kış gündönümü bu yıl 21 Aralık Perşembe günü gerçekleşiyor (en azından Amerika kıtasının büyük bir kısmı için). Gündönümlerinin - ilkbahar ve sonbahar ekinokslarıyla birlikte - nasıl işlediği binlerce yıldır insanları büyülemiştir.

Bugün, bilimin dünyanın dört bir yanındaki kadim geleneklerle iç içe geçtiği bir gün.

Gündönümleri ve Dünya'nın yarım küreleri

Kış gündönümü, Kuzey Yarımküre'de yılın en kısa gününe ve en uzun gecesine işaret eder; güneş en güneydeki konumunda, Oğlak Dönencesi'nde doğrudan tepede görünür.

Dünya nüfusunun sadece yaklaşık %10'unun yaşadığı Güney Yarımküre'de ise durum tam tersidir.

Arjantin, Madagaskar, Yeni Zelanda ve Güney Afrika gibi yerlerde Aralık gündönümü yılın en uzun gününe - ve yazın başlangıcına - işaret eder.

Kış gündönümü tam olarak ne zaman gerçekleşir?

Gündönümü genellikle - ama her zaman değil - 21 Aralık'ta gerçekleşir. Gündönümünün gerçekleştiği tarih bir gün ileri veya geri gidebilir çünkü güneş yılı (güneşin Dünya'dan görüldüğü gibi aynı noktada yeniden ortaya çıkması için geçen süre) takvim yılımızla tam olarak eşleşmez.

Gözlemlerinizde çok hassas olmak istiyorsanız, Earthsky.org ve Farmers' Almanac'a göre, 2023 kış gündönümünün tam zamanı dünya çapında Perşembe günü 3:27 Koordineli Evrensel Zaman (UTC) olacak.

Saat dilimi farklılıkları nedeniyle Avrupa, Afrika ve Asya teknik olarak kış gündönümünü 22 Aralık Cuma günü kutlayacak. Aşağıda, Kuzey Yarımküre'deki çeşitli yerel saatler için 3:27 UTC'nin ne zaman olacağına dair bazı örnekler verilmiştir:

- Tokyo, Japonya: 12:27 Cuma- Bangkok, Tayland: 10:27 Cuma- Kolkata, Hindistan: 8:57 Cuma- İstanbul, Türkiye: 6:27 Cuma- Helsinki, Finlandiya: 5:27 Cuma- Milano, İtalya: 4:27 Cuma- Halifax, Nova Scotia: 11:27 Perşembe- Baltimore, Maryland: 10:27 Perşembe- Mexico City: 9:27 Perşembe- San Francisco, California: 7:27 Perşembe- Honolulu, Hawaii: Perşembe 17:27

Yaşadığınız yerdeki zamanlamayı kontrol etmek için EarthSky web sitesinde kullanışlı bir dönüşüm tablosu vardır veya şehrinizi "Dönüştürülmüş Zaman" kutusuna yazın.

Etkileri en çok hangi yerler hissediyor?

Kış gündönümünde Kuzey Kutbuna yaklaştıkça gün ışığı önemli ölçüde azalır.

Ekvatorun sadece 137 kilometre veya 85 mil kuzeyindeki ılık Singapur'daki insanlar, yaz gündönümünde sahip olduklarından sadece dokuz dakika daha az gün ışığı ile farkı zar zor fark edebilirler. Orada tüm yıl boyunca aşağı yukarı 12 saatlik bir gün yaşanıyor.

Enlem olarak çok daha yüksekte yer alan Paris, Seine Nehri boyunca serin bir gezintinin tadını çıkarmak için hala sekiz saat 14 dakika gün ışığı alıyor.

Güneşin sabah 9:17'de doğup öğleden sonra 3:11'de battığı Norveç'in soğuk Oslo kentinde ise fark daha da belirgindir. Güneş lambası isteyen var mı?

Alaska'nın Nome kenti sakinleri, sadece üç saat 54 dakikalık çok zayıf gün ışığı ile güneş ışığından daha da mahrum kalacaklar. Ancak bu, Prudhoe Körfezi, Alaska ile karşılaştırıldığında düpedüz cömertlik. Burası Kuzey Kutup Dairesi'nin içinde yer alıyor ve tek bir güneş ışığı bile görmeyecek.

Kış gündönümüne ne sebep olur?

Dünya dönme ekseni üzerinde eğik olduğu için mevsimler değişir. Gezegen güneşin etrafında hareket ederken, her yarım küre güneşten uzağa doğru eğildiğinde kışı, güneşe doğru eğildiğinde ise yazı yaşar.

Bilim insanları bunun nasıl meydana geldiğinden tam olarak emin değiller, ancak milyarlarca yıl önce, güneş sistemi şekillenirken, Dünya'nın eksenin eğilmesine neden olan şiddetli çarpışmalara maruz kaldığını düşünüyorlar.

Kış gündönümü gelenekleri

Birçok kültür ve dinin - ister Noel, Hanuka, Kwanzaa ya da pagan festivalleri olsun - uzun günlerin dönüşüne denk gelen bir bayramı kutlaması şaşırtıcı değildir.

Hayatta kalmaları mevsimsel döngülerin kesin bir şekilde bilinmesine bağlı olan eski halklar, kışın bu ilk gününü ayrıntılı törenler ve kutlamalarla kutlamışlardır. Ruhani açıdan bu kutlamalar yenilenme fırsatını sembolize eder.

Rutgers Üniversitesi Amerikan Çalışmaları Bölümü'nde yardımcı doçent olan Maria Kennedy CNN Travel'a gönderdiği e-postada, "Noel, geleneklerinin çoğunu ve muhtemelen takvimdeki tarihini pagan Roma festivalleri Saturnalia ve Kalends'ten almıştır" dedi.

Noel çalışmaları konusunda uzmanlaşan Kennedy, Saturnalia'nın 17 Aralık'ta, Kalends'in ise 1 Ocak'ta başladığını söyledi.

Akademik araştırmalara atıfta bulunan Kennedy, Hıristiyan kilisesinin ilk kurucularının bu bayramların uygulamalarını kınadığını, ancak popülerliklerinin sürdüğünü söyledi. İncillerde İsa'nın doğumu için belirli bir tarih belirtilmemesine rağmen Hıristiyanların Noel kutlamaları zamanla takvimde aynı zamana denk gelmiştir.

İşte bu eski geleneklerden birkaçı hakkında daha fazla bilgi:

Alban Arthan

Farmers' Almanac'a göre "Alban Arthan" Gal dilinde "Kış Işığı" anlamına gelmektedir. İnsanoğlunun en eski mevsimsel festivali olabilir. Druidik geleneklerin bir parçası olan kış gündönümü, ölüm ve yeniden doğuş zamanı olarak kabul edilir.

İrlanda'da M.Ö. 3200 yıllarında inşa edilmiştarih öncesi bir anıt olan Newgrange, Alban Arthan festivaliyle ilişkilendirilmektedir.

Saturnalia

Antik Roma'da Saturnalia yedi gün sürerdi. Roma'nın tarım tanrısı Satürn'ü onurlandırırdı.

Halk, modern Mardi Gras kutlamalarına benzeyen karnaval benzeri şenliklerin tadını çıkarmış ve hatta savaş yapmayı ertelemiştir. Kölelere geçici özgürlükler verilmiş ve ahlaki kısıtlamalar hafifletilmiştir. Saturnalia MS üçüncü ve dördüncü yüzyıllarda da devam etti.

Dongzhi

Her yıl düzenlenen bu etkinliği kutlayanlar sadece eski Avrupalılar değil. Dongzhi Kış Gündönümü Festivali'nin kökleri eski Çin kültürüne dayanmaktadır. Bu isim kabaca "kışın en uç noktası" olarak çevrilebilir.

Bunun yin'in zirvesi olduğunu düşünüyorlardı (Çin tıbbı teorisinden). Yin karanlığı, soğuğu ve durgunluğu temsil eder, dolayısıyla kışın en uzun günüdür.

Dongzhi yang'ın geri dönüşünü ve ışığın ve sıcaklığın yavaşça yükselişiniişaret eder. Bazı Doğu Asya kültürlerinde kutlamak için genellikle hamur tatlıları yenir.

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Kaynak: edition.cnn.com