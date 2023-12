Kış geldi, ama serinliğini kaybediyor

Perşembe günü saat 10:27'de Dünya'nın Kuzey Yarımküresi Güneş'ten en uzak mesafede olacak ve kış gündönümüne işaret edecek: yılın en kısa günü ve en soğuk mevsimin resmi başlangıcı.

Ancak insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle kış hızla ısınıyor ve bu durum kar, turizm, kış sporları, yerel ekonomiler, yemek tabakları ve hatta alerjiler üzerinde etkili oluyor.

Kâr amacı gütmeyen bir iklim araştırma grubu olan Climate Central tarafından NOAA sıcaklık verilerinin analizine göre, Aralık'tan Şubat'a kadar olan kış dönemi, ABD'nin yaklaşık %75'i için üç aylık mevsimler arasında en hızlı ısınan dönem.

Analizde, ABD'nin 240 noktasındaki ortalama kış sıcaklıkları incelendi ve kışın ısınma eğiliminin haritanın her köşesini kapsadığı görüldü - sıcaklıklar 1970'ten bu yana noktaların %97'sinde veya 233'ünde ısındı.

Isınan bu yerlerde kış sıcaklıkları 1970'ten bu yana ortalama 3,8 Fahrenheit derece artmıştır. En hızlı ısınan şehirlerde kışlar 7 dereceye kadar ısınmıştır.

Kuzeydoğu ve Yukarı Ortabatı en hızlı ısınan bölgelerdir ve yaklaşık 5 derecelik bir kış ateşi yaşamaktadırlar. Buna Burlington, Vermont (7,7 derece artış) ve Concord, New Hampshire (6,6 derece artış) gibi bazı kayak kasabaları da dahil. Soğukluğuyla meşhur Milwaukee'de kış artık ortalama 6,7 derece daha sıcak geçiyor.

Birçokları için fazladan kış sıcaklığı kulağa hoş gelebilir. Ancak daha ılıman kışların sonuçları da olacaktır.

Climate Central'da meteorolog olan Lauren Casey, "Kış mevsimi bitkilerin, hayvanların ve böceklerin yaşam döngülerinde, tatlı su kaynaklarının yeniden doldurulmasında ve yerel ekonomileri destekleyen kış rekreasyonu için kar ve buzun sürdürülmesinde önemli roller oynar" dedi.

Daha sıcak bir kış, tüm mevsim boyunca yaz gibi bunaltıcı olacağı anlamına gelmez - daha sıcak bir iklimde hala soğuk günler olacaktır. Ancak kışın soğuğu daha az sıklıkta ve daha az aşırı hale gelecektir. Ortalama sıcaklıklar yükseldikçe, aşırı soğuk hava dalgalarına daha az yer kalacaktır.

Climate Central'ın verilerine göre, ABD genelinde soğuk hava dalgaları 1970 yılına kıyasla ortalama altı gün daha kısa sürüyor. Soğuk hava sıcaklıkları zaman zaman rekor kırmaya devam etse de, bu rekorların sıcak hava rekorları tarafından geride bırakılma olasılığı çok daha yüksek.

2023'te soğuk sıcaklıkların iki katı kadar sıcak sıcaklık rekoru var. NOAA verilerine göre, geceleri bu fark artıyor ve rekor soğuk sıcaklıklara kıyasla rekor sıcak düşük sıcaklıkların sayısı üç katına çıkıyor.

Gecelik minimum sıcaklıklar, kayıtların başladığı 1896 yılından bu yana kış aylarında diğer mevsimlere göre daha hızlı ısınıyor. CNN'in NOAA verileri üzerinde yaptığı analize göre, 1900 yılından bu yana kışın gece sıcaklıkları yüzyılda 1,78 derecelik bir hızla ısınıyor - bu oran kışın gündüz en yüksek sıcaklıklarına kıyasla %25 daha hızlı.

Climate Central 'ın ABD'nin 231 noktasında gece boyunca düşük sıcaklıklar üzerine yaptığı ayrı bir analiz, 1970'ten bu yana her yıl ortalama dondurucu gece sayısında %88 veya 204 şehirde uzun vadeli bir düşüş yaşandığını ortaya koydu.

Nevada'nın Reno kenti artık her yıl ortalama 91 daha az dondurucu geceye sahip ve listedeki diğer tüm yerlerden daha fazla kayıp yaşıyor. Nevada, Arizona, Kaliforniya ve Florida'da eskiden ara sıra donma noktasının altında geceler geçiren şehirler artık soğuğu hiç hissetmiyor.

Buffalo, New York, Chicago, New York City, Boston ve Detroit gibi soğuk salgınlarıyla bilinen şehirler bile artık her yıl iki ila üç haftalık dondurucu geceler yaşamıyor.

Bu değişiklikler, öngörülebilir bir soğuğa bel bağlayan birçok sektör için kötü haber.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından yapılan bir araştırma, artan sıcaklıkların kayak sezonunun "bir aya kadar daha geç başlamasına ve üç aya kadar daha erken bitmesine" neden olabileceğini ortaya koydu. 2018 'de iklim savunuculuğu grubu POW ve REI tarafından yapılan bir araştırmaya göre, bu bulgu ABD ekonomisinden 1 milyar dolar götürme tehdidi oluşturuyor.

Climate Central'ın bir başka analizine göre, ABD çiftliklerinde 27 milyar dolarlık meyve ve kabuklu yemiş endüstrisi, kışlar ısındıkça soğuma süresinden kaybediyor - bu, mahsullerin ilkbaharda düzgün bir şekilde çiçek açmalarını sağlayan soğuk sıcaklıklara maruz kalmaları için gerekli bir durum.

Örneğin, ABD Tarım Bakanlığı, ABD'deki meyve ve kabuklu yemişlerin %40 'ının yetiştirildiği Kaliforniya'nın verimli Central Valley'indeki uygun soğuklama süresinin 21. yüzyılın sonuna kadar %25 oranında düşebileceğini söyledi.

USDA, daha az soğuklama süresiyle ceviz, antep fıstığı ve kiraz gibi ürünlerin azalabileceğini ve geriye kalanların da daha düşük kalitede olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Casey CNN'e verdiği demeçte, "Bu durum elbette gıda şirketlerinin etkilenmesine ve gıda fiyatlarının artmasına yol açarak gıda güvensizliğine katkıda bulunabilir ya da daha da kötüleştirebilir" dedi.

Daha sıcak ve daha uzun büyüme mevsimi aynı zamanda zararlılara ve polenlere maruz kalmayı artırarak alerjileri kötüleştirir.

Kış severler için daha da kötüsü: Nezle ve hapşırık mevsimi de beklediğinizden daha erken gelecek - ısınan kışlar baharın planlanandan haftalar önce başlamasına neden oluyor.

