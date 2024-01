Kış fırtınasına hazırlanırken stoklarınızda bulundurmanız gerekenler

En iyi şekilde hazırlandığınızdan emin olmak için bazı temel bilgilerle başlayın: Borularınızın donmasını nasıl önleyeceğinizi öğrenin (örneğin, ısıyı içeri almak için lavaboların altındaki dolapları açabilir veya muslukların damlamasına izin verebilirsiniz), duman alarmlarını ve karbon monoksit dedektörlerini test edin, radyolar ve el fenerleri için fazladan pil bulundurun, elektronik cihazları şarj edin ve evdeki herkesin ilaç gibi özel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurun.

Buffalo Üniversitesi Hemşirelik Okulu'nda klinik yardımcı doçent olan Joann Sands'e göre, evinizdeki herkes için en az üç günlük yiyecek ve su bulundurmalısınız.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, raf ömrü uzun olan, pişirme gerektirmeyen ve çok tuzlu ya da baharatlı olmayan yiyecekleri tercih etmenizi öneriyor, çünkü bu yiyecekler daha fazla su içeceğiniz anlamına geliyor.

İşte stoklamanız gerekenler.

Yüksek proteinli ve bozulmayan gıdalar

Öğrencileri afet ve acil durumlara hazırlık konusunda eğiten Sands, enerji barları, protein ve meyve barları gibi soğutulması ya da dondurulması gerekmeyen gıdaları tercih edin diyor.

Kuru mısır gevreği, granola, fıstık ezmesi, kurutulmuş meyve ve bozulmayan pastörize süt de yanınızda bulundurmanızda fayda var.

Çok gerekli olmasa da, uzmanlar fırtına sırasında yanınızda rahatlatıcı ve stres giderici yiyecekler bulundurmanızı tavsiye ediyor.

Konserve ürünler

Ready.gov'a göre, sert hava koşullarında elektriğin kesilebileceğini unutmayın, bu nedenle yemeye hazır konserve etler, meyveler, sebzeler ve konserve meyve sularının yanı sıra manuel bir konserve açacağı bulundurmak iyi olacaktır.

Federal Acil Durum Yönetim Ajansı'na göre, konserve diyet gıdalar, meyve suları ve çorbalar özellikle yaşlı veya hasta insanlar için yararlı olabilir.

Eğer bir konserve şişmiş, ezik veya aşınmışsa, ondan yemeyin.

Su

CDC, evinizdeki her kişi ve her evcil hayvan için en az üç günlük su depolamanızı öneriyor. FEMA, evinizdeki her kişi için her gün için en az bir galon su depolanmasını önermektedir.

Ajans, açılmamış, ticari olarak şişelenmiş suyun en güvenli ve en güvenilir su kaynağı olduğunu söylüyor. Mağazadan satın alınmış su ise, son kullanma tarihini kontrol ettiğinizden emin olun.

Plastik torbalar ve kaplar

FEMA'ya göre, kurabiye gibi çabuk bozulan yiyecekleri sarabileceğiniz ve kapalı kaplara koyabileceğiniz plastik poşetleriniz olduğundan da emin olun.

Kağıt tabaklar, bardaklar ve tek kullanımlık mutfak eşyaları

CDC, elektriğiniz ve suyunuz yoksa, kağıt tabak ve kapların yemeklerinizi güvenli bir şekilde hazırlamanıza ve yemenize yardımcı olabileceğini söylüyor.

Bebekleri - ve evcil hayvanları düşünün

Hazırlık yaparken evdeki bebekleri ve evcil hayvanları unutmayın.

Sands, yeterli miktarda bebek mamasının yanı sıra bebek bezi de dahil olmak üzere bir bebeğin ihtiyaç duyabileceği diğer her şeyin yanınızda olduğundan emin olun, diyor.

Evcil hayvanlar için de ilaçlar ve bozulmayan yiyecekler gibi birkaç günlük erzak bulundurduğunuzdan emin olun.

(Ve belki biraz da ödül maması, zira fırtınalar onlar için de stresli olabilir).

Hijyen ürünleri

Kadın malzemeleri, tuvalet kağıdı, ıslak mendil, kağıt havlu ve el dezenfektanı dahil olmak üzere ihtiyacınız olan hijyen ürünlerine sahip olup olmadığınızı kontrol edin.

Acil durum kitiniz olsun

Evinizin çıkışına yakın bir yerde taşınabilir bir konteyner içinde hazır bir afet kiti bulundurmak her zaman iyidir.

Bu çantada şunlar bulunmalıdır: bozulmayan gıdalar ve üç günlük su, pille çalışan bir radyo ve el feneri, ekstra piller, kullanma kılavuzu içeren bir ilk yardım çantası, temizlik malzemeleri, su geçirmez bir kapta kibrit, gerektiğinde yardım çağırmak için bir düdük, giysi, battaniye ve uyku tulumu, kimlik kartları, kredi kartları ve nakit para, kağıt ve kalem, bebek ve evcil hayvanların ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeler ve ilaçlar, kontak lensler, gözlükler, işitme cihazları ve küçük çocuklar için aktiviteler gibi özel eşyalar.

Mevsimsel virüslerden ve Covid-19'dan korunmak için yanınıza yüz maskeleri de almalısınız.

Buzdolabındaki eşyalar hakkında şunları bilin

Sands, panikle satın alıp buzdolabınızı doldurmaya çalışmamanızın önemli olduğunu söyledi.

"Elektriğiniz yoksa bu yiyecekleri nasıl depolayacaksınız?" Sands, fazladan yiyecek stoklamanın sadece yiyecek israfına yol açmakla kalmayacağını, aynı zamanda aradıklarını bulamayan başkalarına da zarar verebileceğini sözlerine ekledi.

Elektriğiniz kesilirse, soğuk havanın dışarı çıkmasını önlemek için buzdolabı ve dondurucu kapılarını mümkün olduğunca kapalı tutun. Ready.gov'a göre, buzdolabınız açılmadığı takdirde yiyecekleri yaklaşık dört saat boyunca soğuk tutabilir.

Et, kümes hayvanları, yumurta ya da yemek artıkları gibi bozulabilir gıdaları 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda iki saatten fazla beklettikten sonra atın.

Arabanızı da hazırlayın

Kış fırtınası sırasında seyahat etmekten kaçınmaya çalışmalısınız. Sands, dışarı çıkmak zorunda kalırsanız, deponuzun dolu olduğundan emin olun dedi.

Sands, yolda kalmanız durumunda arabanızda şarjlı bir telefon ve şarjlı bir telefon bataryası, battaniye, yiyecek ve fazladan giysi gibi bazı önemli eşyalar bulundurmaya çalışın dedi. Karbon monoksit tehlikesinden kaçınmak için egzoz borusunu da temiz tuttuğunuzdan emin olun, diye ekledi.

Güvende kalmak için arabanıza neler koymanız gerektiğine dair daha fazla bilgi burada.

Akılda tutulması gereken ipuçları

- Sands, tahliye durumunda ev veya kiracı sigortası, Sosyal Güvenlik kartları, doğum belgeleri ve pasaportlar gibi önemli belgeleri hazır bulundurun.

- Fırtına sırasında ayrı düşmeniz halinde nasıl iletişime geçebileceğinize dair bir aile iletişim planı oluşturun.

- Taşınabilir jeneratörleri, kamp ocaklarını ve ızgaraları evinizin içine sokmayın. Karbon monoksit zehirlenmesini önlemek için bunları pencerelerinizden, kapılarınızdan ve havalandırma deliklerinden en az 20 fit uzakta tutun.

- Donma ve hipotermi belirtilerine karşı dikkatli olun. İşte bunlar neye benzeyebilir.

- Yaşlı veya engelli komşularınızı ve arkadaşlarınızı kontrol etmeyi planlayın.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com