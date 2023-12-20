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Kirstie Alley'nin çocukları bazı eşyalarını açık artırmayla satıyor

Ölümünden bir yıl sonra, Kirstie Alley'nin çocukları, küratörlüğünü yaptıkları bazı eşyalarını açık artırmaya çıkarıyor.

 and  Viktoria Klein
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Kirstie Alley, Quiver Distribution'ın "The Fanatic" filminin 22 Ağustos 2019 tarihinde Hollywood,....aussiedlerbote.de
Kirstie Alley, Quiver Distribution'ın "The Fanatic" filminin 22 Ağustos 2019 tarihinde Hollywood, Kaliforniya'daki Egyptian Theatre'da düzenlenen galasına katılıyor..aussiedlerbote.de

Kirstie Alley'nin çocukları bazı eşyalarını açık artırmayla satıyor

Alley'in çocukları True ve Lillie Parker, Salı günü People'a yaptıkları açıklamada etkinliği duyurdular.

"Annemiz inanılmaz yaşamı boyunca çok eğlenceli ve benzersiz şeyler topladı" dediler. "Onun dekorasyon sevgisini yaymak umuduyla bunlardan bazılarını başkalarıyla paylaşmak istiyoruz."

Eğitimli bir iç mimar olan Alley, kanserle kısa süren bir savaşın ardından Aralık 2022'de öldü . Kendisi 71 yaşındaydı.

People'a göre, "Merhum Kirstie Alley'nin Koleksiyonundan Mülkler" satışı 21 Aralık'tan 7 Ocak'a kadar devam edecek. Eşyalar arasında "öncelikle Alley'in kendi ev eşyaları ve Maine, California ve Clearwater, Florida'daki üç evinden toplanan hurda parçalar" yer alacak.

Alley en çok "Look Who's Talking" gibi filmlerdeki ve "Cheers" ve "Veronica's Closet" gibi televizyon dizilerindeki rolleriyle tanınıyordu.

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Kaynak: edition.cnn.com

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