Kırsal dağlarda yaşamak için Çin'in fare yarışını terk eden 21 yaşındaki 'emekli'

Liu, üç yıl önce kırsal kesimdeki memleketi Guizhou'daki Xiaxixiang'dan ayrılarak Çin'in en zengin eyaleti olan Guangdong'daki Shantou şehrine gitti ve ülkenin muazzam büyümesini besleyen ve dünyanın en büyük mega şehirlerinden bazılarını yaratan kırsal kesimden on yıllardır süren ülke çapındaki işçi göçüne katıldı.

Ancak ortaokul terk bir genç olarak Liu için iş bulmak zordu. Kimlik bilgilerinin yetersizliği nedeniyle birçok fabrika tarafından geri çevrildiğini, sonunda bir araba tamircisi, ardından bir inşaat işçisi ve son olarak da bir giyim fabrikasında iş bulduğunu söyledi.

Şehir hayatının eziyetinden hayal kırıklığına uğrayan Liu, 2022'nin sonunda işi bırakıp Guizhou'nun tepelerine ve nehirlerine dönmeye karar verdi. Liu'nun anne babası ve ağabeyi taşınmasına karşı çıktılar ama Liu "basit bir hayat" istediğini ve yüksek basınçlı sıçan yarışından kaçmak istediğini söyledi.

Liu geçenlerde bambu filizlerini doğramayı bitirirken CNN'e telefonda "Fabrikada sabah 8'den akşam 10'a kadar çalışıyordum, artı fazla mesai, zamanım bana ait değildi" dedi. "Şimdi kuş cıvıltılarıyla uyanabiliyorum."

Liu'nun yaşadığı hayal kırıklığı, birçoğu korkunç bir iş piyasası, yıllarca süren yorucu akademik ve iş baskısından sonra tükenmişlik ve ülkenin acımasız eski pandemi politikalarının travmatik etkisiyle karşı karşıya kalan Çin'deki gençler arasında artan bir hayal kırıklığı duygusunu yansıtıyor.

Ulusal İstatistik Bürosu'na göre, Çin'in şehir ve kasabalarındaki genç işsizlik oranı Haziran ayında - hükümet rahatsız edici verileri yayınlamayı bırakmadan önce - %21,3 ile rekor seviyeye ulaştı.

Buna karşılık yetkililer kentli gençleri kırsal bölgelere gitmeye teşvik etti ki bu tartışmalı bir öneriydi.

Geçtiğimiz Aralık ayında Çin lideri Xi Jinping gençleri "kırsal ekonomiyi canlandırmak" için harekete geçmeye çağırdı; bu çağrı, on milyonlarca kentli gencin uzak bölgelere sürgün edildiği eski lider Mao Zedong tarafından on yıllar önce başlatılan bir kampanya ile karşılaştırmalara neden oldu.

Xi'nin kendisi de "sürgün gençliğin" bir üyesiydi ve orta Çin kırsalında geçirdiği zamanı, bedenini ve zihnini güçlendiren, ödüllendirici ve hayatını değiştiren bir deneyim olarak tasvir etti.

Liderin bir zamanlar yaşadığı köyün tamamı kendisine adanmış bir Komünist mabedine dönüştürüldü ve ülkenin dört bir yanından gelen yetkilileri ve turistleri kendine çekiyor.

Çin'in en yoğun nüfuslu eyaletlerinden biri ve önemli bir fabrika merkezi olan Guangdong'daki yetkililer, bu yılın başlarında 300.000 işsiz genci iş bulmaları için kırsal bölgelere göndermeyi umduklarını söyledi.

Liu'nun da keşfettiği gibi dağlarda yaşamanın zorlukları var.

İlk başta, ailesi ormanda yalnız olduğu için güvenliğinden endişe duydu, bu yüzden onu takip etmek için bölgenin etrafına CCTV yerleştirdiler.

Ardından Liu, elektriksiz kalma sorununu çözmek için kulübenin etrafına çok sayıda güneş paneli yerleştirdi.

Ancak Liu aynı zamanda başarıya giden alışılmadık bir yol da bulmuş - Çinli yetkililerin kentli gençleri teşvik ettiği çiftlik işleri ve mavi yakalı işlerden çok daha farklı bir yol.

Çin'in kırsal kesimindeki yaşamla ilgili videolarıyla YouTube'da 18 milyon aboneye ulaşan Çinli vlogger ve influencer Li Ziqi'den ilham alan Liu, şimdi dağlarda geçirdiği günlerin haftalık vloglarını yüklüyor.

Ve yalnız da değil. Bir başka Çinli yemek vlogger'ı olan Dianxi Xiaoge, 10 milyondan fazla YouTube abonesine Yunnan eyaletinin güneybatısındaki bir köyde sağlıklı yemeklerin nasıl pişirileceğini öğretiyor. Bir başka Z kuşağı "emeklisi" Xiao Chun Zi ve Sichuan eyaletinden Xin Xin's Rural Life da Liu'nunkine benzer içerikler yayınlıyor.

YouTube, Çin'in Büyük Güvenlik Duvarı'nın ardındaki bir dizi sosyal medya sitesi arasında yer alıyor, yani ülkedeki çoğu insan tarafından erişilemiyor.

Liu'nun videoları bir domuz ağılı inşa etmesinden, tüylü dostları Lucky ve Flower adlı iki köpekle etkileşimine kadar uzanıyor. Tek kişilik prodüksiyonu, sadece bir telefon ve bir tripodla tarlada çalışıp Çin lahanası ve sarımsak gibi sebzeler yetiştirirken ve domuz yavruları için tatlı patates püresi ve kanarya otu hazırlarken başlıyor.

Bir televizyona erişimi olduğu ve hayvanları ona arkadaşlık ettiği için kendini hiç yalnız hissetmediğini söylüyor. Eylül ayından bu yana, sosyal medya hesaplarında toplam 350.000'den fazla beğeni alarak internette hızla ilgi topladı.

Bazı çevrimiçi kullanıcılar hayranlıklarını dile getirirken, bir kullanıcı şu yorumu yaptı "Belli ki ne yaptığını biliyor, video oyunlarına bağımlı olan diğer bazı Z kuşağının aksine sağlıklı bir yaşam tarzı var."

Bir diğeri ise "00'lar emekli olmaya başlıyor, peki ya 80'lerde doğan bizler?" diye yakındı. - Liu'nun henüz 21 yaşındayken geleneksel iş gücünden "emekli" olmasına atıfta bulunuyor.

Ancak bazıları daha şüpheciydi: "Evde yapacak hiçbir şeyiniz yok mu? Tüm bu anlamsız şeyleri yapıyor ve 'düz yatıyor' musun?" diye yazdı.

Çince'de "tangping" olarak adlandırılan "düz yatma" hareketi 2021'de gençler arasında popülerlik kazanarak onları çok çalışmaya, evlenmeye, çocuk sahibi olmaya ve mülk satın almaya yönelik toplumsal baskıları reddetmeye çağırdı.

Bu felsefe, insanların bu geleneksel hedefler için durmaksızın çalışmak yerine - ki artık pek çok kişi bunların azalan getiriler sağladığını söylüyor - sade bir yaşamın peşinden gitmeleri gerektiğini öne sürüyor.

Liu kendisini eleştirenleri geri püskürttü.

"Belki beni tanımayanlar bunu bir tür 'düz yatma' olarak görebilirler, ama ben buna katılmıyorum" dedi. "Tüm evimi sıfırdan inşa ettim... dağlarda yaşamak şehirde çalışmaktan o kadar da kolay değil."

Kırsal yaşam tarzını sürdürebilmek için videolarına reklam ve ürün yerleştirmeyi de dahil ediyor. El kremi, yüz temizleyicileri ve acı-ekşi erişte satarak yaşam koşullarını iyileştirmek için küçük bir gelir elde ettiğini söylüyor.

Liu gelecekte evini genişleterek bir tavuk kümesi inşa etmeyi ve böylece internet üzerinden et satmayı da planlıyor. Ve kırsal kesime taşınmak isteyenleri orada kendi iş girişimlerini başlatmaları için teşvik ettiğini söyledi.

"Dağlarda yaşam şehir hayatından çok daha iyi - şehirde içme suyu bile paralı" dedi.

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Kaynak: edition.cnn.com