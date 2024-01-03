Kir, tehlike ve büyük, büyük hava: Red Bull Imagination'a hoş geldiniz

En dik rampalar yerini en keskin virajlara bırakıyor, dev bir reklam panosu devasa bir banketin üzerinde yükseliyor, bir nakliye konteyneri ise en mantıksız atlayışlar için bir kalkış rampası sağlıyor.

Tüm bunlar kulağa bir fantezi gibi geliyorsa, bunun nedeni bu pistin hayata nasıl başladığıdır: Bu, Red Bull Imagination, doğrudan arazi motosikleti yıldızı Tyler Bereman'ın zihninden çıkan ve dünyanın en iyi sürücülerinin sınırlarını test etmek için tasarlanmış tavizsiz bir fantezi uçuşu.

Hepsi kafamda

CNN Sport'a konuşan 30 yaşındaki oyuncu, sarı saçları ve beyzbol şapkasının altından sırıtarak, "Her şey kafamda," diyor. "Hiçbir şey olmadan başladık, sadece inişli çıkışlı bir tepe."

Yedi kişilik bir ekip, 2020'deki ilk Imagination parkurunu oymak için traktörler ve hafriyat ekipmanları kullanarak üç hafta boyunca çalıştı. Bereman'ın talimatıyla, inşaatçılar "diğer aksiyon sporlarından özellikler alarak" istediklerini inşa etme özgürlüğüne sahip oldular.

Kaliforniyalı çocukluğundan beri motosiklete biniyor ve sporun bu varyasyonunun tanımlanmasına yardımcı oldu.

"Motosiklet yarışlarıyla büyüdüm, stadyumlarda supercross ve motocross yarışları yaptım ve nihayetinde çok fazla yaralandım ve bu konuda geri planda kalmak zorunda kaldım," diye açıklıyor. "Açıkçası, motokrosta serbest stil var, burada taklalar ve numaralar yapıyorlar ve tüm bu şeyler ve ben orada bu iki türün arasına düştüm. Nihayetinde ben buna Freeriding diyorum."

Arka ülke snowboardu gibi

Bereman'ın kariyerine odaklandığı snowboard ve paten arasında paralellikler var. "Dışarıdan bakanlar için bunu ilişkilendirebileceğim en büyük şey, bir yarışma snowboard'u ve bir de backcountry snowboard'u, yani tozda ve tepelerde kaymak ve aynı şekilde sokak pateni, bir yarışma pateni ve bir de insanların sokaklarda dolaşıp film çektiği sokak pateni var."

Bereman'a göre serbest kayış tamamen sürüşün saf özgürlüğüyle ilgili. "Arazi motosikletlerimiz aracılığıyla kendi ifade biçimimize sahip olmak ve sadece oraya çıkıp eğlenebilmek, atlayışlar bulmak ve nihayetinde arazi motosikletinizde özgür olmak."

Red Bull Imagination etkinlikleri bunu en uç noktaya taşıyor. 2020'deki ilk etkinliğin başarısının ardından dokuz yarışçı, Bereman'ın zihninin pisti daha da vahşi sınırlara taşıdığı 2021'deki halefi için Fort Scott, Kansas'ta tekrar bir araya geldi.

"[2020'de] istediğimiz her şeyi inşa etmek için zamanımız tükendi, bu yüzden birinci yıldan sonra parkur orada durdu ve bir yıl boyunca dokunulmadı. İkinci yılın amacı geri dönmek ve tüm atlayışlara seçenekler, seçenekler ve seçenekler eklemeye devam etmek, aşağı yukarı bir toprak kaykay parkı yaratmaktı."

'Düşündüğümden çok daha büyük'

Daha fazlası için geri dönen sürücülerden biri, düz pist ve süper kros efsanesi ve 2019'un Uluslararası Altı Gün Enduro dünya şampiyonu Ryan Sipes oldu.

"Ne bekleyeceğimi bildiğimi sanıyordum, 2020'de oraya vardığımızda, 'Vay canına, bu çok büyük, şimdiye kadar gördüğüm her şeyden çok daha büyük' gibiydi," diyor 37 yaşındaki Sipes CNN Sport'a. "Bu yıla gelince, 'Ne kadar büyük olduğunu zaten biliyoruz, daha ne kadar büyük olabilirler ki' gibi bir şey oldu." Düşündüğümden çok daha büyük oldu."

Sipes, Imagination etkinliğine yeni bir şey deneme ihtimalinin kendisini cezbettiğini söylüyor. "Hayatım boyunca, üç yaşımdan beri ata bindim ve yeni bir şeyler öğrenebilmek ve aynı zamanda dünyanın en iyileriyle yarışabilmek, bu benim için üstlenmek ve 'Bunu çözeyim, gidip bu adamları izleyeyim, bu adamlarla takılayım' demek için harika bir meydan okuma."

Ancak becerileri yere yakınlaştıkça, çirkin numaralara ve atlayışlara alışkın binicilerle başa çıkma konusunda endişelendiğini itiraf ediyor.

"Onların yapabildiği numaraları yapamam, ters takla atamam, kırbaçları bile onlar gibi fırlatamam," diye gülümsüyor usta. "Ben sadece yapabileceğim en havalı çizgiyi yapmaya çalıştım.

"Geçen yılki pist bir pistti, 'Hey, bu yöne doğru gidiyorsun' diyordu ve biraz değiştirebiliyordunuz, ama gitmeniz gereken yol bu gibiydi," diye devam ediyor. "Bu yıl bunların hiçbiri yoktu, 'Bir sürü atlayış ve birkaç dönüş var ve sadece bunu çözün ve kendi işinizi yapın' gibiydi."

Büyük atlayışlar yüksek risk getirir

Pistin rampaları ve özellikleri yükseldikçe, biniciler için riskler de arttı ve Bereman güvenliğin aklının bir köşesinde olduğunu itiraf ediyor.

"Yaratıcılık söz konusu olduğunda gökyüzü sınırsızdır, ancak günün sonunda, bu yaratıcılıkla birlikte, güvenlik her şeyden önemlidir" diyor. "Nihayetinde yaptığımız şey hiçbir şekilde güvenli değil, bu yüzden en büyük şey buydu, mümkün olduğunca güvenli hale getirmeye çalışmak, ama tabii ki yeni özellikler ve daha önce hiç görmediğiniz şeyler yaratmak."

Sipes, motosikleti havada gizemli bir şekilde durduğunda, atlayışının ortasında kendisini kurtarmaya zorladığında ve makinesi tehlikeli bir şekilde arkasındayken yere savrulduğunda, sürücü arkadaşlarına en büyük kalp krizi anını yaşattı.

"Bu bir tür kabus senaryosu, atlayışlar çok büyük ve sadece mesafe değil, bu atlayışlardan çıktığınız yükseklik de önemli," diye açıklıyor Sipes. "Sanırım o atlayışta yerden muhtemelen 35 fit yüksekte olduğumu söylersem düşük bir tahmin yapmış olurum, yani düşmek için uzun bir yol... gerçekten çok uzak, o yükseklikten suya atlamak bile biraz korkutucu.

"O anda atlayıp atlamayacağınıza karar vermek için muhtemelen yarım saniyeniz var - ve atlamak her zaman en iyisi değildir, çoğu zaman en iyisi tutunmaktır - ama o anda, 'Eğer ondan uzaklaşmazsam bu bisiklet bana çarpacak' dedim."

Mucizevi bir şekilde, büyük ölçüde yara almadan kurtuldu. "Çok ağrım vardı ve açıkçası oldukça ürkmüştüm ama hala yarışma günümüz vardı, bu yüzden tekrar binip gitmem gerekiyordu."

'Bu bir reklam panosu, yerden 15 metre yüksekte'

Pistin çılgın bölümleri arasında, binicilerin havada dikey bir temas noktası olarak kullandıkları bir reklam panosu da vardı. "Duvar yolculuğu çılgın şeylerden biriydi. Bir reklam panosu, yerden 15 fit yüksekte, 15 fit boyunda ve 25 fit uzunluğunda," diye hatırlıyor Bereman. "Bu oldukça korkutucuydu çünkü bu her gün yaptığımız bir şey değil."

Sipes, Bereman'ın becerisine hayranlık duyuyordu. "Motosiklet üzerinde gördüğüm en yetenekli adamlardan biri ve bunun bir parçası da daha önce hiç çarpmadığı bir şeye ne kadar hızlı çarpacağına karar verme becerisi," diye gülümsüyor gözlerini kocaman açarak.

"Bu atlayışların çoğunda yarı yol yok, ya sonuna kadar gideceksin ya da üzerinden bile geçmeyeceksin ve onun 'Sanırım ikinci viteste ve dörtte üç gazda vuracağım' deme yeteneği ve bunu başarıyor ve bunu izlemek inanılmaz."

Red Bull Imagination etkinliği, yarışçıların izleyen bir jüri tarafından stil açısından değerlendirildiği bir yarışmaydı. Sonunda Axell Hodges birinci olurken, onu X-Games yıldızı Colby Raha ve üçüncü olarak Bereman'ın kendisi takip etti. Ancak yarışmak önemli olsa da, fikir birliği farklı bir atmosfere işaret ediyor gibiydi.

"Ortam inanılmazdı," diye sırıtıyor Bereman. "Yarış veya serbest stil söz konusu olduğunda, neredeyse rakibinizi yenmek için yetiştirilirsiniz; serbest kayışta, hepimiz bu işin içindeyiz ve birbirimizden besleniyoruz."

Sipes, "Bir arazi motosikleti üzerinde geçirdiğim en eğlenceli haftaydı," diye ekliyor. "Hayatım boyunca motosiklet sürdüm ve gerçekten harika şeyler yaptım ama eğlence faktörü açısından bu pastayı kaptı."

Bereman ise şimdiden gelecek yılki etkinliği düşünmeye başladı. "Bu bizim sporumuzda yeni bir kulvar" diyor. "Bu devam eden bir çalışma, ilerledikçe öğreniyoruz ve bunu yaptığımız her yıl, daha iyi yapabileceğimizi öğrendiğimiz şeyleri geri alıyoruz ve bir sonraki yıl bunları uygulamaya çalışıyoruz.

"Umarım her şey yolunda giderse, 3.0 ile geri dönebilir ve inşa etmeye devam edebiliriz."

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Kaynak: edition.cnn.com