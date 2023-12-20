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Kimi Raikkonen Ferrari ile 2018 sezonu için sözleşme yeniledi

Raikkonen Ferrari sözleşmesini uzattı

Finli 2018 sezonunun sonuna kadar yarışacak

Takım başkanı Sergio Marchionne, Temmuz ayındaki Avusturya Grand Prix'sinden önce Raikkonnen'i "geri kalmış" olarak nitelendirmiş ve 37 yaşındaki pilotun Formula 1'de ilerleme arzusunu ve bağlılığını sorgulamıştı.

Ancak Fin pilotun son iki yarıştaki podyum dereceleri de dahil olmak üzere son dönemdeki iyi formu, Maranello'da bir yıl daha geçirmesinin önünü açtı.

Bu Raikkonen'in Ferrari ile üst üste beşinci kampanyası olacak ve onu İtalyan takımının tüm zamanların en uzun süre görev yapan ikinci sürücüsü yapacak.

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Halihazırda sadece Michael Schumacher (179) ve Felipe Massa (139) onun toplam 122 Grand Prix startından daha fazla start aldı.

Ferrari'nin evrimi - 70 yıllık hız ve stil

Raikkonen daha önce 2007-2009 yılları arasında Scuderia için yarışmış ve ilk yılında pilotlar dünya şampiyonluğunu kazanmıştı.

Kimi Raikkonen yeni bir F1 dünya şampiyonluğu için mücadele edebilir mi?CNN Sport'un Facebook sayfasında görüşlerinizi belirtin

Ancak 2009 Belçika Grand Prix'sinden bu yana Ferrari kırmızısıyla yarış kazanamadı.

Takım arkadaşı Sebastian Vettel bu yılki sürücüler şampiyonasında liderliğini sürdürürken, Raikonnen 86 puan geride beşinci sırada yer alıyor, ancak Fin pilot iki kez - Monako ve Macaristan'da - Alman pilotun şampiyonluk şansını artırmak için iki olası zafer şansından vazgeçti.

30 yaşındaki Vettel'in Ferrari'deki sözleşmesi yıl sonunda bitiyor.

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Kaynak: edition.cnn.com