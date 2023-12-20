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Kimi Raikkonen Ferrari ile 2018 sezonu için sözleşme yeniledi

Bu Raikkonen'in Ferrari ile üst üste beşinci kampanyası olacak ve onu İtalyan takımının tüm zamanların en uzun süre görev yapan ikinci pilotu yapacak.

 and  Grigoriy Williams
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Öne çıkan hikayeler

Kimi Raikkonen Ferrari ile 2018 sezonu için sözleşme yeniledi

Raikkonen Ferrari sözleşmesini uzattı

Finli 2018 sezonunun sonuna kadar yarışacak

Takım başkanı Sergio Marchionne, Temmuz ayındaki Avusturya Grand Prix'sinden önce Raikkonnen'i "geri kalmış" olarak nitelendirmiş ve 37 yaşındaki pilotun Formula 1'de ilerleme arzusunu ve bağlılığını sorgulamıştı.

Ancak Fin pilotun son iki yarıştaki podyum dereceleri de dahil olmak üzere son dönemdeki iyi formu, Maranello'da bir yıl daha geçirmesinin önünü açtı.

Bu Raikkonen'in Ferrari ile üst üste beşinci kampanyası olacak ve onu İtalyan takımının tüm zamanların en uzun süre görev yapan ikinci sürücüsü yapacak.

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Halihazırda sadece Michael Schumacher (179) ve Felipe Massa (139) onun toplam 122 Grand Prix startından daha fazla start aldı.

İlk Ferrari 70 yıl önce ateşlendi ve Maranello fabrikasının kapılarından çıktı. Sonrasında yaşananlar motor sporları tarihini yeniden şekillendirecekti.
Bu araç, 125-S, yaklaşık 118 bg güç üretebilen 1,5 litrelik bir V12'ye sahipti - günümüzün hız makinelerinden çok farklı.
1898 yılında
Maranello fabrikasında 1947'de o günden bu yana çok şey değişti, ancak ikonik fabrika kapıları aynı kaldı.
Burada Peter Whitehead tarafından kullanılan 125 F1, Ferrari'nin ilk Formula 1 aracıydı. İtalyan markası o zamandan bu yana çeşitli sınıflarda 5.000'den fazla yarış zaferi elde etti.
60'lara gelindiğinde Ferrari yollarda ve pistlerde baskın bir güç haline gelmişti. 1969 yılında Enzo, Fiat Grubu ile şirketin %50 hissesini veren bir anlaşma imzaladı.
Bir dizi ünlü sahibi sayesinde Ferrari markası da zarafet ve stil konusunda hızla ün kazanıyordu. Burada Steve McQueen, Ferrari 275 GTB 4 by Scaglietti'sinin yanında gururla duruyor.
Rolling Stones'un solisti Mick Jagger, Ferrari GTO'sunu fabrikadan alırken resmedilmiş ve markanın çekiciliğine katkıda bulunmuştur.
1970'lerde Ferrari'nin F1 araçları 500 bg'nin üzerinde güç üretebiliyordu. Resimde görülen Güney Afrikalı sürücü Jody Scheckter 1979 Dünya Şampiyonluğunu kazandı.
Ferrari, fuarda sergilenen 1/3 ölçekli modelleri kullanarak yeni tasarımları test etti.
Milenyumun başlangıcı yaklaşırken, Enzo Ferrari'nin beyefendilerin arabalarını yarıştırmasını kolaylaştırmasıyla başlayan şey küresel bir fenomene dönüşmüştü. Burada, yarış meraklıları Ferrari'nin 50. Yıldönümünü kutlamak üzere Güney Afrika'nın Kyalami Pisti'nde bir araya geliyor.
1962 model Ferrari 250-GTO, 38.000.000 $'ın üzerinde bir fiyatla bugüne kadar açık artırmada satılan en pahalı otomobil oldu. Burada, modelin 20. Yıldönümünde Fransa'daki Pierre Bardinon malikanesinde bir araya gelen çok beğenilen araçlardan bir seçki yer alıyor.
Dünyanın en hızlı hız trenine ev sahipliği yapan geniş Ferrari markalı eğlence parkı 2010 yılında kapılarını açmıştır.
Serginin küratörü Andrew Nahum,
Nahum,
Bu
Enzo Ferrari'nin yaşamı, benzersiz otomobiller ve nadiren görülen belgelerin yer alacağı sergi, üreticinin ne kadar ilerlediğini gözler önüne serecek.
Ferrari'nin evrimi - 70 yıllık hız ve stil

Raikkonen daha önce 2007-2009 yılları arasında Scuderia için yarışmış ve ilk yılında pilotlar dünya şampiyonluğunu kazanmıştı.

Kimi Raikkonen yeni bir F1 dünya şampiyonluğu için mücadele edebilir mi?CNN Sport'un Facebook sayfasında görüşlerinizi belirtin

Ancak 2009 Belçika Grand Prix'sinden bu yana Ferrari kırmızısıyla yarış kazanamadı.

Takım arkadaşı Sebastian Vettel bu yılki sürücüler şampiyonasında liderliğini sürdürürken, Raikonnen 86 puan geride beşinci sırada yer alıyor, ancak Fin pilot iki kez - Monako ve Macaristan'da - Alman pilotun şampiyonluk şansını artırmak için iki olası zafer şansından vazgeçti.

30 yaşındaki Vettel'in Ferrari'deki sözleşmesi yıl sonunda bitiyor.

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Kaynak: edition.cnn.com

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