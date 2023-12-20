Khalid Sheikh Mohammed Hızlı Bilgiler

İşte 11 Eylül komplocularından biri olduğu iddia edilen Halid Şeyh Muhammed'in hayatına bir bakış.

Kişisel

Doğum tarihi: 1 Mart 1964 veya 14 Nisan 1965 (her ikisi de kullanılır)

Doğum yeri: Kuveyt

Baba: Baba adı kamuya açık değil

Anne: Anne adı kamuya açık değil

Evlilik: Eşinin adı kamuya açık değil

Eğitim: Chowan Koleji'ne katıldı; Kuzey Carolina Tarım ve Teknik Devlet Üniversitesi, Makine Mühendisliği diploması, 1986

Diğer Gerçekler

Eylül 11 saldırılarının beyni olarak adlandırılmıştır.

Bazen KSM olarak da adlandırılır.

Zaman Çizelgesi

1996 - Muhammed, Pasifik üzerinde bir düzine kadar Amerikan ticari uçağını havaya uçurmaya yönelik başarısız bir komploya karıştığı iddiasıyla New York Güney Bölgesi'nde yedi terör komplosu suçlamasıyla itham edildi.

11 Eylül 2001 - Terör saldırıları.

10Ekim 2001 - FBI "en çok aranan 22 terörist" listesini yayınladı. Muhammed de listede yer aldı.

1 Mart 2003 - Muhammed Pakistan'ın Rawalpindi kentinde yakalandı.

6 Eylül 2006 - Amerika Birleşik Devletleri Muhammed'in denizaşırı gizli bir CIA hapishanesinde tutulduğunu ve askeri bir komisyon önünde yargılanacağı Guantanamo Körfezi, Küba'ya nakledildiğini kabul etti.

15 Mart 2007 - Pentagon, Muhammed'in 11 Eylül'den sorumlu olduğunu söylediği ve gazeteci Daniel Pearl'ün öldürülmesini itiraf ettiği 26 sayfalık bir transkript yayınladı. Ayrıca 1993 Dünya Ticaret Merkezi saldırısı ve 2002 Bali gece kulübü bombalamasının yanı sıra Richard Reid 'in 2001'deki ayakkabı bombalama girişimine de karıştığını iddia eder.

11 Şubat 2008 - Amerika Birleşik Devletleri Muhammed hakkında 11 Eylül saldırılarıyla ilgili olarak komplo kurmak, savaş hukukuna aykırı olarak cinayet işlemek, sivillere saldırmak, sivil nesnelere saldırmak, kasıtlı olarak ağır bedensel yaralanmaya neden olmak, savaş hukukuna aykırı olarak mala zarar vermek, terörizm ve terörizme maddi destek suçlarından idam cezası talep edeceğini açıkladı.

5 Haziran 2008 - Mohammed ve dört sanık için duruşma yapıldı. Muhammed hakim Deniz Albay Ralph Kohlmann'a kendisini temsil etmek istediğini ve şehit olmak istediğini söyledi.

21 Ocak 2009 - Göreve yeni başlayan ABD Başkanı Barack Obama'nın talebi üzerine dava süreci 120 gün süreyle donduruldu.

16 Nisan 2009 - Adalet Bakanlığı, Muhammed'in Mart 2003'te 183 kez su işkencesine maruz kaldığını belirten 2005 tarihli bir notu yayınladı.

13 Kasım 2009 - Adalet Bakanlığı, aralarında Muhammed'in de bulunduğu beş Guantanamo Körfezi tutuklusunun, İkiz Kulelerin bulunduğu yerden birkaç blok ötedeki bir ABD Bölge Mahkemesi duruşma salonunda yargılanmak üzere New York'a nakledileceğini duyurdu.

4 Nisan 2011 - Başsavcı Eric Holder, Muhammed'in New York'ta sivil bir mahkeme yerine Guantanamo Körfezi'nde askeri bir mahkemede yargılanacağını açıkladı.

31 Mayıs 2011 - Savunma Bakanlığı Muhammed ve 11 Eylül'ün diğer dört suç ortağı hakkında yeniden idam talebinde bulunulduğunu açıkladı. Suçlamalar arasında komplo kurmak, savaş hukukuna aykırı olarak cinayet işlemek, sivillere saldırmak, sivil nesnelere saldırmak, kasıtlı olarak ciddi bedensel yaralanmaya neden olmak, savaş hukukuna aykırı olarak mülke zarar vermek, uçak kaçırmak ve terörizm yer alıyor.

5 Mayıs 2012 - Guantanamo Körfezi'nde mahkemeye çıkarıldı.

17 Ekim 2012 - Duruşma öncesi Muhammed, ABD hükümetinin ulusal güvenlik adına işkenceyi onayladığını açıkladı ve 11 Eylül'de öldürülen yaklaşık 3.000 kişiyi Amerikan ordusu tarafından öldürülen "milyonlarca" kişiyle bir tuttu. Muhammed'in sözlerinin ardından askeri yargıç Yüzbaşı James Pohl sanığın başka hiçbir kişisel yorumuna izin verilmeyeceğini söyledi.

9 Aralık 2014 - Senato İstihbarat Komitesi, 11 Eylül sonrası dönemde CIA tarafından kullanılan "geliştirilmiş sorgulama teknikleri" hakkındaki raporunu yayınladı. CIA bu yöntemin sorgucuların Muhammed'den bilgi almasında etkili olduğunu söylemişti, ancak Senato raporuna göre Muhammed "sistemi yenmenin" bir yolunu buldu ve CIA görevlilerine waterboarding'i durdurmaları için verdiği bilgileri sık sık tekrarladı.

30 Ağustos 2019 -Muhammed'in duruşması11 Ocak 2021'de başlayacak.

18 Aralık 2020 - Askeri yargıç Albay Douglas K. Watkins dava sürelerini uzatarak duruşmanın başlama tarihini erteledi. Bu karar, 2020'nin başlarında iki hâkimin reddi ve istifası ile koronavirüs pandemisinin yol açtığı gecikmelerin ardından geldi.

Mart 2022 - Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kişiye göre,avukatlar olası bir savunma anlaşmasına varmak ve idam cezası duruşmasından kaçınmakiçin savcılarla görüşüyor.

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Kaynak: edition.cnn.com