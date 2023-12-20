Kişisel

Khaled Meshaal Hızlı Bilgiler

Doğum Tarihi: 1956

Doğum yeri: Silwad, Batı Şeria

Doğum adı: Khaled Meshaal

Baba: İmam, ismi kamuya açık değil

Anne: İsmi kamuya açık değil

Evlilik: İsmi kamuya açık değil, (1981-günümüz)

Çocuklar: Yedi

Eğitim: Kuveyt Üniversitesi, Fizik Bölümü Lisans, 1978

Din: Sünni Müslüman

Zaman Çizelgesi

1967 - Altı Gün Savaşı'ndan sonra Meşal'in ailesi Batı Şeria'dan Ürdün'e ve oradan da Kuveyt'e taşınır.

1971 - Meşal Müslüman Kardeşler'e katıldı.

1978-1984 - Kuveyt'te fizik öğretmeni olarak çalışır.

1980 - Filistinli Öğrenciler için İslam Birliği'ni kurar.

Aralık 1987 - Filistinli din adamı Şeyh Ahmed Yasin Müslüman Kardeşler'in bir yan kuruluşu olan Hamas'ı kurdu. Meşal de örgüte katıldı ve Kuveyt'teki Hamas şubesinin lideri oldu.

2 Ağustos 1990 - Irak Kuveyt'i işgal etti. Irak lideri Saddam Hüseyin 'in, Irak'ın İran'la sekiz yıl süren savaşı sırasında oluşan borçları ödemek için petrol zengini bu küçük ülkeyi işgal etmeye karar verdiği bildirildi. Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yaser Arafat Hüseyin'i destekler.

1991 -ABDve koalisyon güçleri Irak'ı yener ve Kuveyt'i özgürleştirir. Kuveyt daha sonra aralarında Meşal'in de bulunduğu 300.000 Filistinliyi ülkeden kovdu.

1991 - Meşal Ürdün'e yerleşir ve Hamas şubesini yönetir. Uluslararası fon toplama işlerinden sorumludur.

1996 - Hamas'ın siyasi büro şefi oldu.

Eylül 1997 - Kanadalı turist kılığındaki İsrailli Mossad ajanları Ürdün'ün başkenti Amman'da bir suikast girişimi sırasında Meşal'in kulağına fentanil sıkar. Mossad ajanları yakalanır. Ürdün Kralı Hüseyin, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu 'ya Meşal'e panzehir verilmezse ajanların yargılanacağını söyler. Netanyahu gönülsüzce kabul eder ve Meşal iyileşir. Anlaşmanın bir parçası olarak İsrail, Yasin de dahil olmak üzere bir dizi Filistinli ve Ürdünlü mahkumu serbest bırakır.

22 Eylül 1999 - Meşal, diğer iki Hamas lideriyle birlikte yasadışı siyasi faaliyetlerde bulunmakla suçlandı ve kısa bir süre Ürdün'de hapsedildi. Serbest bırakılmasının ardından Ürdün Kralı Abdullah II, Hamas'ın Amman'daki ofisini kapatır ve Meşal'i ülkeden sınır dışı eder. Meşal Katar'a taşınır.

2001 - Şam, Suriye'ye taşınır.

22 Mart 2004 - Hamas lideri Yasin İsrail hava saldırılarında öldürüldü.

23 Mart 2004 - Dr. Abdülaziz Rantisi Yasin'in halefi olarak atandı.

17 Nisan 2004 - Rantisi İsrail'in arabasına düzenlediği bir hava saldırısında öldürüldü. Meşal, İsmail Haniye ile birlikte Hamas liderliğinin zirvesine yükseldi.

26 Ocak 2006 - Filistin parlamento seçimlerine ilk kez katılan Hamas ezici bir zafer kazandı. Hamas 132 sandalyeli Filistin Yasama Konseyi'nde 76 sandalye, El Fetih ise 43 sandalye kazanarak Hamas'a çoğunluğu verdi.

14 Haziran 2007 - Hamas ve El Fetih arasında bir hafta süren çatışmaların ardından Hamas Gazze'nin kontrolünü ele geçirdi.

18 Nisan 2008 - Eski ABD Başkanı Jimmy Carter Suriye'nin başkenti Şam'da Meşal ile bir araya geldi.

27 Aralık 2008 - İsrail, İsrail'in güneyine yönelik roket saldırılarının devam etmesine misilleme olarak Gazze'deki Hamas hedeflerine yönelik hava saldırılarıyla Dökme Kurşun Operasyonu'nu başlattı. Kara harekâtı 3 Ocak 2009'da başladı.

18 Ocak 2009 - İsrail Başbakanı Ehud Olmert Gazze'deki çatışmalarda tek taraflı ateşkes ilan etti. Çatışmalar sırasında 13 İsraillinin yanı sıra 1.200'den fazla Filistinli öldürüldü.

1 Şubat 2009 - Meşal İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ve İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ile bir araya geldi. Dökme Kurşun Operasyonu'ndan bahsederken İran'ı över: "Gazze halkının zaferi Allah'ın bir mucizesidir ve İslam Cumhuriyeti'nin bu zaferde kesinlikle payı vardır."

4 Mayıs 2011 - Meşal ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, rakipleri Hamas ve El Fetih'i birleştirmek amacıyla bir uzlaşma anlaşması imzaladı.

Aralık 2011 - Hamas Suriye'deki iç savaşta Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı muhalefetin yanında yer aldı. Meşal Şam'daki Hamas ofisini terk etti.

29 Ocak 2012 - Meşal 1999 yılında sınır dışı edilmesinden bu yana Ürdün'e ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Kendisi ve Katar Veliaht Prensi Şeyh Tamin Bin Hamad Al-Thani, Kral Abdullah II ile bir araya geldi.

Şubat 2012 - Meşal Doha, Katar'a taşındı.

7 Aralık 2012 -MeşalGazze'yi ziyaret etti.1975'te Batı Şeria'ya yaptığı kısa bir ziyaret dışında, 1967'de Batı Şeria'dan ayrılmasından bu yana Filistin topraklarına yaptığı ilk ziyarettir. Bir M75 roketinin replikası önünde duran kalabalığın karşısına çıkar ve "İsrail işgalinin meşruiyetini asla tanımayacağız" der, "bu nedenle İsrail için hiçbir meşruiyet yoktur, ne kadar uzun sürerse sürsün Kudüs'ü santim santim, taş taş özgürleştireceğiz. İsrail'in Kudüs'te bulunmaya hakkı yoktur."

2 Nisan 2013 - Meşal yeniden Hamas'ın siyasi bürobaşkanlığına seçildi.

6 Mayıs 2017 - Meşal'in yerine Haniye Hamas'ın Şura Konseyi tarafından seçildi.

12 Nisan 2021- Filistinli İslamcı Hamas hareketinden bir sözcüye göre Meşal, grubun diaspora ofisinin başına seçildi.

11 Ekim 2023 - Meşal, 13 Ekim'de Müslüman dünyasında bir protesto günü veya "Küresel Cihat Günü" çağrısında bulundu.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com