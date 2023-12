KFF analizine göre, kilo verme ve diyabet ilaçları ABD'de diğer ülkelere kıyasla daha pahalı

Analiz, diyabet ilacı Ozempic ve kilo kaybı için kardeş ilacı Wegovy'de kullanılan semaglutid ve Tip 2 diyabet tedavisinde Mounjaro olarak satılan ve obezite için etiket dışı kullanılan kan şekeri ilacı tirzepatid'in bir aylık tedarik fiyatını inceledi.

Wegovy, ABD'de 1,349 $, Almanya'da dört katı ve Hollanda'da 41⁄2 katı fiyatla listenin başında yer aldı.

ABD'de bir aylık Mounjaro 1,023$'a satılmaktadır; bu rakam ilacın Japonya'daki fiyatının üç katından ve Hollanda'daki fiyatının iki katından fazladır.

Ozempic'in ABD'deki fiyatı bin doların biraz altında - 936 dolar - ancak İngiltere ve Fransa'daki insanlar ilacı 100 dolardan daha az bir fiyata satın alabiliyor: Sırasıyla 93 ve 83 dolar.

Bu ilaçların liste fiyatları insanların ceplerinden ödeyecekleri fiyatlar olmayabilir; üreticiler bazen kupon verebilmekte ve özel sigortacılar daha düşük fiyatlar için pazarlık yapabilmektedir.

KFF bir basın açıklamasında"Fiyatlar bir miktar düşse bile, ABD'deki yüksek ilaç fiyatları ve yüksek obezite oranları, ABD'deki genel sağlık harcamaları üzerinde emsal ülkelere kıyasla daha büyük bir etkiye yol açabilir" dedi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, 20 yaş ve üzeri yetişkinlerin yaklaşık %42 'sinin obez olduğunu ve bunun da genellikle daha yüksek tıbbi faturalara neden olduğunu söylüyor.

"Amerika Birleşik Devletleri'nde obezitenin tahmini yıllık tıbbi maliyeti 2019 yılında yaklaşık 173 milyar dolardı. Obeziteye sahip yetişkinlerin tıbbi maliyetleri, sağlıklı kiloya sahip kişilerin tıbbi maliyetlerinden 1.861 dolar daha yüksekti" dedi.

Bu ay yayınlanan bir başka KFF anketi, kilo vermeye çalışan yetişkinlerin yaklaşık %60'ının - ve hatta şu anda kilo vermeye çalışmayanların dörtte birinin - güvenli ve etkili olduğu tespit edilirse kilo verdiren reçeteli bir ilacı denemekle ilgileneceklerini söylediğini ortaya koydu.

KFF anketine göre, yetişkinlerin yarısından fazlası kilo vermek isteyen herkes için kilo verdiren reçeteli ilaçların sigorta tarafından karşılanması gerektiğini söylerken, yaklaşık %80'i aşırı kilolu veya obez bireyler için karşılanması gerektiğini belirtiyor.

CNN'den Deidre McPhillips bu habere katkıda bulunmuştur.

