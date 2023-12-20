Kepa Arrizabalaga'nın penaltı kurtarışı Chelsea'nin Villarreal karşısında UEFA Süper Kupasını kazanmasına yardımcı oldu

Belfast'taki maç uzatmaların ardından 1-1 sona ererken, kaleci Kepa penaltı atışları için Eduoard Mendy'nin yerine oyuna alındı.

İki yıl önce Carabao Kupası finalinde değiştirilmeyi reddettiği için bir haftalık maaşından kesinti yapılan Kepa, Aïssa Mandi ve Raúl Albiol'u penaltı noktasından kurtararak teknik direktör Thomas Tuchel'in akıllıca bir taktiksel karar verdiğini kanıtladı.

Albiol'e karşı yapılan kurtarış penaltı atışlarının 6-5 Chelsea lehine sonuçlanmasını sağladı ve Tuchel'e geçen sezon Manchester City'ye karşı kazandığı Şampiyonlar Ligi finalinden sonra Chelsea patronu olarak ikinci gümüş madalyasını kazandırdı.

Kepa geç oyuncu değişikliği hakkında "Hazırdım çünkü bunun olabileceğini biliyordum ve penaltılara geldiğimizde zihinsel ve fiziksel olarak hazır olmaya çalıştım" dedi.

"Edou daha önce harika bir iş çıkardı, çok zor bir takıma karşı çok zor bir maçtı. Kazandık ve çok mutluyuz. Tüm takım harika bir iş çıkardı ve madalyayı aldık."

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Hakim Ziyech, Çarşamba günkü maçın ilk yarısının ortalarında Kai Havertz'in ceza sahasına yaptığı ortayı gole çevirerek Chelsea'yi öne geçirdi.

Villarreal, Alberto Moreno'nun devre arasında üst direkten dönen voleyle skoru neredeyse eşitledi ve Gerard Moreno da ikinci yarının başında Mendy'nin kayarak temizlemesi ve parmak ucuyla kurtarışının ardından tahta kaleye vurdu.

Ancak Villarreal, Gerard Moreno'nun Boulaye Dia'nın Chelsea ceza sahası içindeki falsolu geri pasını gole çevirmesiyle eşitliği sağladı.

Maç penaltılara gittiğinde Havertz'in açılış vuruşunu Sergio Asenjo kurtararak Villarreal'e avantaj sağladı.

Gerard Moreno ve César Azpilicueta'nın gollerinin ardından Mandi'nin penaltısı Kepa tarafından kurtarıldı.

Antonio Rüdiger'in alışılmadık bir düz koşuyla gol atması ve Albiol'un engellenmesiyle maçın sonucu ani ölümün ikinci raundunda belirlendi.

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Süper Kupa her sezon başında Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi şampiyonları arasında oynanır.

Tuchel, "İlk 30, 35 dakika çok güçlüydük ama golümüzden sonra bazı kolay toplar kaybettik" dedi. "İkinci yarıda çok pasiftik, çok fazla top kaybı yaptık ve hak ederek eşitliği sağladılar.

"O andan maçın sonuna kadar yine çok güçlüydük. Maçın 120. dakikasına kadar daha fazla yatırım yaptık ve kazanmayı hak ettik."

Chelsea için gecenin en büyük kusuru ilk yarıda Ziyech'in omzundan sakatlanmasıydı - Tuchel daha sonra bunu "ciddi" olarak tanımladı.

Tuchel'in takımı Premier Lig sezonuna Cumartesi günü Crystal Palace karşısında başlarken, Villarreal Pazartesi günü La Liga'da Granada ile oynayacak.

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Kaynak: edition.cnn.com