Kenya'ya giden turistler 2024 yılında vizesiz seyahat edebilecek

Ruto, hükümetinin tüm ziyaretçilerin vize başvurusu yapmak yerine önceden elektronik seyahat izni almalarını sağlamak için dijital bir platform geliştirdiğini söyledi.

Başkent Nairobi'de Britanya'dan bağımsızlığın 60. yılı münasebetiyle düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada "Artık dünyanın herhangi bir köşesinden herhangi bir kişinin Kenya'ya gelmek için vize başvurusunda bulunma yükünü taşımasına gerek kalmayacak" dedi.

Ruto uzun zamandır Afrika kıtası içinde vizesiz seyahati savunuyor.

Ekim ayında Kongo Cumhuriyeti'nde düzenlenen bir konferansta Afrika ülkelerinden insanların 2023 yılı sonuna kadar Kenya'yı ziyaret etmek için vizeye ihtiyaç duymayacağını söyledi.

Hint Okyanusu kıyı şeridi boyunca plaj tatilleri ve iç kesimlerde vahşi yaşam safarileri sunan turizm endüstrisi Kenya ekonomisinde hayati bir rol oynuyor.

"Kenya'nın insanlığa basit bir mesajı var: Evinize hoş geldiniz!" dedi.

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Kaynak: edition.cnn.com