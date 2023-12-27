Kenya'nın en eski gecekondu mahallelerinden birine İtalyan mobilyaları getiren tasarımcı

CNN'in İtalya'nın Milano kentindeki stüdyosuna yaptığı ziyaret sırasında "'Sadeleştirme' hemen aklıma gelen kelimeydi" dedi. "Temellere bağlı kalmam ve tüm üretimi temel bir şekilde düşünmem gerektiğini biliyordum."

Ortaya çıkan modüler ranzalar, banklar ve masalardan oluşan ürün yelpazesi hem yapım hem de tasarım açısından kesinlikle basit. Moor'un mobilyaları, yerel halkın planlara göre kendi kesebileceği ahşap parçalar kullanılarak yerinde inşa edilebiliyor. Birbirine geçmeli eklemlerden oluşan uyarlanabilir bir sistem sayesinde montaj için yalnızca birkaç temel alet (bir keski, bir marangoz gönyesi ve bir kalem) gerekiyor.

Moor, temiz çizgiler içeren ve süslemesiz bu ürünlerin faydacı estetiğinin, tasarlandıkları ilkokul olan Why Not Academy'deki öğrenciler için bir gurur kaynağı olmalarını engellemediğini söyledi.

"Bu, toplum için çalışmak üzere tasarlanmış bir tasarım" diye ekledi. "İşlevi ön planda tutan ama biçimden de ödün vermeyen bir tasarım. Bence hepsi bu kadar. Mütevazı bir fikir."

Toplum için ve toplumla birlikte inşa etmek

Moor'un "Topluluklar için Tasarım" adını verdiği projesi, dünyanın dört bir yanındaki gayri resmi kentsel yerleşimlerde çalışan İtalyan bir STK olan LiveInSlums ile yaptığı işbirliği sonucunda ortaya çıktı. Kuruluşun direktörü Silvia Orazi, Nairobi'nin en eski gecekondu mahallelerinden biri olan Mathare'deki okuldaki insanların mobilya yapım sürecine katılmalarının ve mekanlarının nasıl tasarlanacağı konusunda söz sahibi olmalarının önemli olduğunu söyledi.

CNN'e bir telefon röportajı veren Orazi, "Gelip, elimizdeki sorunu 'düzeltip' gitmek istemiyoruz," dedi. "LiveInSlums'un tüm amacı, sakinlerle birlikte hareket etmek ve değişimin onların kendi şartlarına göre gerçekleşmesini sağlamaktır."

STK, Moor'u geçen yıl Kenya'nın başkentine davet ederek sekiz kişilik bir yerel grupla birlikte ilk prototipleri oluşturmasını istedi.

Tasarımcı, "Brief ve birkaç eskizle gittim," diye hatırlıyor. "Ancak montaj işi kolektif bir egzersiz olarak yapıldı. Okulda sadece üç gün geçirdim, dolayısıyla her bir parçanın yapımı tamamen birlikte çalıştığım çocuklar tarafından yapıldı.

"Parçaları bağımsız olarak inşa edebilmelerini sağlamak çok önemliydi" diye ekledi. "Ben sadece planları sağladım."

Mesleği fayansçılık olan Kevin Ochieng, prototip yapımına katılan işçilerden biriydi. Mathare'den telefonla CNN'e yaptığı açıklamada, "Giacomo mobilyaların yapım aşamalarını açıkladıktan sonra, onsuz devam etmek oldukça kolaydı" dedi. "Tüm süreç çok sezgiseldi. Öğrenmesi sadece bir gün sürdü ki bu oldukça şaşırtıcıydı."

İtalya'ya döndüğünde Moor, atölye olarak da kullanılan Milano'daki stüdyosunda ahşap ustalarından oluşan multidisipliner bir ekibi yönetiyor. Orazi, eğitimli bir marangoz olan tasarımcının uygulamalı yaklaşımının tam da LiveInSlums'un proje için onu seçmesinin nedeni olduğunu söylüyor.

"Bizim için mükemmel bir adaydı, çünkü ahşaptan anlıyor ve onunla nasıl çalışılacağını biliyor" diye ekledi. "Mathare'de başka pek çok malzemeye erişimimiz yok, bu yüzden yaratıcıların bu sınırlar içinde rahat edeceğinden emin olmak zorundaydık."

Moor İtalya'ya döndüğünde, daha önce hiç ahşapla çalışmamış olan Ochieng, hala doğru yapıp yapmadıklarını kontrol etmek için tasarımcıya Instagram üzerinden videolar ve fotoğraflar gönderdi. Ochieng, "Cevap veriyordu ve biz de inşa etmeye devam ediyorduk," diyor. "Her şey çok pürüzsüzdü. Bu kadar çabuk ustalaşmam beni oldukça gururlandırdı çünkü bu benim uzmanlık alanım değil."

Why Not Academy bugüne kadar Moor'un bir düzine ürününü kantinine ve yatakhanesine yerleştirdi.

Sessiz bir işlevsellik

Tasarımcının tutkalsız derzleri, stüdyosunda uzun süredir kullandığı marangozluk tekniklerinden esinlenmiştir. Moor, "Birbirine kenetlenen derzler, sağlamlıkları ve çekicilikleri nedeniyle dolaplarda sıklıkla kullanılıyor," diye açıklıyor. "Ben bunları sadece birkaç alet gerektirecek şekilde yeniden yorumladım ve tüm tekniği son derece basitleştirdim. Lego'dan bir şey inşa etmek gibi bir şey."

Birleşim yerleri metal bağlantı elemanlarına ihtiyaç duyulmadan sabitlenebilse de Moor, mobilyayı monte edenlerden "ekstra güvenlik için" her bir parçanın sonuna dört destek çivisi çakmalarını istiyor, ancak "yapısal sağlamlık açısından bunlar aslında bir 'zorunluluk' değil" diye de ekliyor.

"Görünür çivi ya da vidalardan kaçınmak istedim çünkü Mathare'deki gibi bir ortamda bunları bulmak bile zor olabilir. Her bir unsur kesinlikle gerekli olmalıydı. Gereksiz hiçbir şey olmamalıydı."

Tasarımcı, planlama aşamasında Mathare'de ne tür bir ahşabın - yani okaliptüsün - kolayca bulunabileceğini araştırdı ve uzun vadeli sürdürülebilirlik ve ölçeklenebilirlik sağlamak için parçaları buna göre tasarladı. Ahşap parçalar hasar gördüklerinde ya da yıprandıklarında değiştirilebiliyor ve hatta gerektiğinde farklı mobilya türlerinde de kullanılabiliyor.

Temel tasarımlara rağmen görünüm de önemliydi. Moor, "Estetik açıdan basit olsa da yine de iyi görünecek bir şey sunmak benim için önemliydi" dedi. "Eklemlerin asma kilit sisteminin bunu başardığını düşünüyorum. Güvenilir tasarım çirkin olmak zorunda değil."

Sağlam ve modern mobilya serisi, o zamandan beri Why Not Academy'nin ötesinde yeni kullanıcılar buldu ve Moor, Avrupa'daki özel müşterilere hem monte edilmiş hem de demonte versiyonlarını satıyor. (Bu satışlardan elde edilen kârın yüzde 10'unun LiveInSlums aracılığıyla Nairobi'deki okula gittiğini belirtiyor).

Moor, mobilyalarının dünyanın sınırlı kaynaklara sahip diğer bölgelerinde de kullanılabileceğini umuyor. Ancak şimdilik, Ocak ayında Mathare'ye dönerek okulun mutfağını yeniden tasarlayacağı bir sonraki LiveInSlums işbirliğine odaklanmış durumda.

"Mutfağın çevresiyle daha bağlantılı hale gelmesini ve tasarımda aynı basitleştirilmiş yaklaşımı sürdürmesini istiyorum" dedi. "İyi bir şey yaratmak için karmaşık malzemelere ve ayrıntılı ekstralara gerçekten ihtiyacınız yok."

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Kaynak: edition.cnn.com