Kentucky Derby galibi Rich Strike Preakness Stakes'te koşmayacak

Açıklamada, "Rich Strike için orijinal planımız KY Derby'ye bağlıydı, Derby'de koşmazsak Preakness'a yönelecektik, Derby'de koşarsak, yarış sonucuna ve atımızın durumuna bağlı olarak, ona daha fazla iyileşme süresi ve dinlenme verecek ve Belmont'ta veya başka bir yarışta koşacak ve yarışlar arasında 5 veya 6 hafta dinlenerek koşma rotasında kalacaktık" denildi.

Dawson, Derby galibiyetinden sonra Preakness'ta yarışmanın "çok ama çok cazip" olduğunu söyledi ve bunun "büyük bir onur olacağını" sözlerine ekledi.

Açıklamada, "Ancak, antrenörüm Eric Reed ve diğer birkaç kişiyle yaptığımız uzun tartışma ve değerlendirmelerden sonra, Ritchie için en iyi olanın grubumuz için en iyi olan olduğu planımıza sadık kalacağız ve Preakness'ta koşmayı pas geçerek yaklaşık 5 hafta sonra Belmont'a yöneleceğiz" denildi.

147. Preakness Stakes 21 Mayıs'ta Baltimore, Maryland'deki Pimlico Yarış Pisti'nde koşulacak.

Dawson'ın stratejisi planlandığı gibi giderse Rich Strike 11 Haziran'da Elmont, New York'taki Belmont Park'ta yapılacak 154. Belmont Stakes koşusu için yarış pistine dönecek.

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Kaynak: edition.cnn.com