Kennedy'nin kuzeni Michael Skakel, cinayet mahkumiyetinin bozulmasından yıllar sonra başmüfettişe ve Connecticut kasabasına dava açtı

Ethel ve Robert F. Kennedy'nin yeğeni olan Skakel, 2002 yılında 15 yaşındaki Martha Moxley'in vahşice öldürülmesi olayında cinayetten hüküm giymiş, ancak mahkumiyeti 2018 yılında Connecticut Yüksek Mahkemesi tarafından, avukatının bir mazeret tanığını teşhis edemeyerek kendisini adil bir yargılamadan mahrum bıraktığına karar verilerek iptal edilmişti. 2020 yılında Connecticut eyaleti savcıları Skakel'i Moxley'in ölümüyle ilgili olarak yeniden yargılamayacaklarını açıkladılar.

"Michael işlemediği bir suç yüzünden 11 yıldan fazla bir süreyi hapiste geçirdi. Skakel'in avukatı Stephan Seeger Çarşamba günü CNN'e verdiği demeçte, geçirdiği zamanın ve ilişkilerinin - bildiği hayatının - kendisine geri verilemeyeceğini söyledi. "Haksız yere hüküm giymiş diğer kişiler gibi onun da başvurabileceği merci yargı sistemiyle sınırlıdır."

Moxley, 30 Ekim 1975'te Skakel, ağabeyi ve diğer gençlerle birlikte Greenwich, Connecticut'taki zengin bir sitede parti yaptıkları bir gecenin ardından kayboldu. Ertesi gün Moxley sopayla dövülmüş ve bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu ve cesedinin yanında kırık bir golf sopası bulundu.

O sırada 15 yaşında olan Skakel yıllarca zanlı olarak yargılanmış ancak 2002 yılında suçlu bulunarak 20 yıldan ömür boyu hapse mahkum edilene kadar mahkemeye çıkmamıştır. Cezasının yarısından fazlasını çektikten sonra 2013 yılında temyiz sürecinde kefaletle serbest bırakıldı.

Skakel'in açtığı davalar, diğer hususların yanı sıra, kayıp ses kayıtları, tanıkların tehdit edildiği ve kanıtların duruşma avukatlarından saklandığı iddialarını da içeriyor.

Başmüfettişi temsil eden Connecticut Eyalet Savcılığı, yasal işlem hakkında yorum yapmadığını söyledi. CNN, Greenwich kasabasının avukatlarından yorum istedi.

Davalardan biri kayıp ses kayıtlarıyla ilgili

Mahkeme kayıtlarına göre, Nisan 2023'te açılan ilk dava, Skakel'in cinayet davasında aleyhine kullanılan bir dizi ses kaydı ve materyali içeriyor.

Temmuz ayında Greenwich Belediyesi, Skakel'in iddialarının birçoğunu reddeden ve diğer savunmaların yanı sıra iddialarının hükümet dokunulmazlığı ile engellendiğini savunan bir yanıt verdi. Mahkeme ayrıca Skakel'e 21 Aralık'a kadar revize edilmiş bir şikâyette bulunmasını emretti.

Gözden geçirilmiş şikayette, davanın baş soruşturmacısı Frank Garr ve Greenwich Polis Departmanı'nın Moxley'in ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında toplanan tüm kanıtları muhafaza ettiği iddia ediliyor.

Dava, Garr'ın ifadesine atıfta bulunarak, Skakel'in suçlanmadan önce yazar Richard Hoffman'la, "Martha Moxley'nin ölüm akşamına ilişkin olaylar da dahil olmak üzere" Skakel'in olayları anlattığı bir kitap yazması için anlaştığını belirtiyor.

Davada, ikili arasındaki tartışmaların birkaç mikrokaset kasetine kaydedildiği belirtiliyor.

Şikayette Garr'ın daha sonra "Michael Skakel'in kitabıyla ilgili materyaller için arama emri olduğunu yanlış bir şekilde beyan ettiği, yasal yetki, geçerli rıza ve/veya bunu yapmak için olası bir neden olmaksızın Bay Hoffman'dan bu materyalleri ele geçirdiği" belirtiliyor.

Gözden geçirilmiş şikayet dilekçesinde, "Davalılar, yasal mazeret, ayrıcalık, gerekçe veya yasal yetki olmaksızın, davacının iradesine karşı ve rızası olmaksızın, davacının mülkünün hukuka aykırı ve haksız bir şekilde alınması ve/veya dönüştürülmesiyle sonuçlanan davranışlarda bulunmuşlardır" denilmektedir.

Davada, Garr'ın kasetlerin "zilyetliğini üstlendiği" ve "ya kasetleri şahsen sakladığı ya da zilyetliği Greenwich polisine devrettiği" iddia ediliyor.

Skakel 2000 yılında suçlandı ve davası sırasında "Davacının kitabının yazımıyla bağlantılı olarak yapılan bir kasetin bölümleri oynatıldı" ve savcılığın kapanış argümanlarında jüri üyelerine "yanıltıcı bir multimedya gösteriminin parçası olarak" kullanıldı.

2021 yılında, polis ve savcılar kasetlerin aranmasının sonuçsuz kaldığını ve kasetlerin şu anda nerede olduğunun bilinmediğini belirttiler.

Davada, davalıların eylemlerinin "davacının kişisel mülkiyeti ve/veya özel bilgileri üzerindeki haklarına büyük bir müdahale teşkil ettiği" belirtiliyor.

"Davalıların kasıtlı, pervasız, kötü niyetli ve baskıcı davranışları nedeniyle ve davalının davacının haklarını kasıtlı olarak ihlal etmesi nedeniyle, davacı bu şikayetin iddialarıyla bağlantılı olarak cezai ve örnek niteliğinde tazminat almaya hak kazanmıştır."

İkinci dava yetkilileri delil saklamakla suçluyor

Mahkeme belgelerine göre, Skakel tarafından Kasım ayında Connecticut eyalet mahkemesinde tazminat ve cezai tazminat talebiyle açılan birbaşka dava, "kötü niyetli, kasıtlı ve isteyerek" yapılan eylem ve ihmallere atıfta bulunuyor.

Seeger, "Davamızdaki iddialar, çok daha sansasyonel olan 'Kennedy Kuzeni' lakabının arka planında hiçbir zaman gerçekten gün ışığına çıkmamış, anlatının bir parçası olmamış iddiaları ve konuları detaylandırıyor" dedi. "Davanın altında yatan farklı bir hikaye var ve şimdi farklı kanıt standartlarına sahip bir hukuk davasında bir mahkeme, Michael'ın özgürlüğünü ve ailesini haksız yere elinden alan bir adaletsizliği düzeltmeye çağrılıyor."

İkinci davada, soruşturmayı yürüten Garr'ın, Skakel'in "mahkum edilmesini sağlamak amacıyla" ifadelerini alırken tanıkları tehdit ettiği iddia ediliyor.

Davada ayrıca Garr'ın, Skakel'in Moxley cinayetine karışmasıyla ilgili bir kitap ve film anlaşmasından kar elde etmeye çalıştığı da iddia ediliyor.

Kasım ayında açılan dava, yetkililerin duruşmadan önce Skakel'e benzemeyen ancak başka bir şüpheliye "güçlü bir şekilde benzeyen" bir robot resmin yanı sıra başarısız ve sonuçsuz yalan makinesi sonuçları veren diğer muhtemel şüphelilerin psikolojik raporları ve ölüm gecesi cinayet mahallinin yakınında iki kişinin daha olduğunu iddia eden tanıkların ifadeleri de dahil olmak üzere "savunma lehine" kanıtlara sahip olduğunu iddia ediyor.

Davada bu kanıtların "(Skakel'den) ve avukatlarından kasıtlı olarak saklandığı" iddia ediliyor.

CNN'den Hayley Wilson bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com