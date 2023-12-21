'Kendimi gerçekten güçsüz hissettim': Anna Nordqvist büyük zaferin ardından ruh sağlığı savaşını açıkladı

Küçük tören "özel" olsa da Nordqvist, Carnoustie'de önemli bir Kadınlar Açık şampiyonluğu elde ettikten sonra golf sahasındaki ve dışındaki hayatı hakkında konuşurken "gelecek yıl İskoçya'da tekrar evlenmek için sabırsızlandığını" söyledi.

Neredeyse dört yıl sonra ilk profesyonel zaferini elde eden Nordqvist, ABD ve Avrupa'daki kadın turlarında karşılaştığı zorluklardan bahsederken düşünceli bir ruh hali içindeydi.

Carnoustie'deki başarısından önce, en son 2017'de Evian Şampiyonası'nda kazanmış ve ardından kısır koşusu sırasında saha içinde ve dışında mücadelelerle karşılaşmıştı.

İsveçli golfçü, yarıştığı 19 büyük turnuvada sadece bir kez ilk 10'a girerek dünya sıralamasında ilk 50'den düştü.

Nordqvist, Kadınlar Açık kupasını havaya kaldırdıktan ve kadınlar büyük şampiyona golfündeki yeni en büyük ödül fonunun bir parçası olarak 870.000 $ 'lık kazanan çekini aldıktan sonra, 34 yaşındaki oyuncunun bir daha kazanıp kazanamayacağından şüphe ettiğini itiraf etti.

Nordqvist, form mücadelesinin yanı sıra mononükleoz hastalığının üstesinden gelmeye çalışırken "en zor kısmın" "zihinsel ve fiziksel dayanıklılığını" kaybetmek olduğunu açıkladı.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre mono; aşırı yorgunluk, ateş, boğaz ağrısı, baş ve vücut ağrıları gibi belirtileri olan bulaşıcı bir hastalık.

"Kadınlar Açık'ı kazandıktan sonra düzenlediği basın toplantısında medyaya şunları söyledi: "Sanırım geçen yıl Covid sırasında nihayet evde olmak ve yavaşlamak için biraz zamanım oldu.

"Hayatım her zaman saatte 110 mil hızla ilerledi. Sonunda evde biraz daha fazla zaman geçirmek ve seyahat etmek zorunda olmamak harika. Sanırım birkaç yıl önce ihtiyacım olan ve kendime hiç veremediğim mola buydu.

"Zordu çünkü zorlamaya devam ettim ama zordu çünkü ayaklarınız sürekli kayıyor gibiydi ve her zaman alışkın olduğum ekstra vitese sahip değildim.

"İşler zorlaştığında, zihinsel olarak her zaman zorlayabilirdim ama hiçbir şeyim yoktu ve kendimi gerçekten zayıf hissediyordum. Bu yüzden kendimi yeniden toparlayabilmek ve etrafımdaki insanların desteğine sahip olmak [harika hissettirdi]."

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'En özel kişi'

"Sahneye fırlamak" ifadesi Nordqvist'in golf hayatına başlangıcını tanımlamak için uygun bir ifade.

Bayanlar Profesyonel Golf Birliği (LPGA) Turu'ndaki sadece beşinci başlangıcında, aynı zamanda büyük bir turnuva olan ilk profesyonel turnuvasını kazandı.

Henüz 22 yaşında olan Nordqvist, ikinci sıradaki Lindsey Wright'ın dört atış önünde bitirerek 2009 LPGA Şampiyonasını kazandı. Aynı yıl Solheim Cup'a çağrıldı ve LPGA Tour Championship'i kazandı.

Ardından hızlı yükselişi nedeniyle Ladies European Tour'da Yılın Çaylağı seçildi.

Sekiz yıl sonra, 2017'de Fransa'daki Evian Şampiyonası'nda ikinci büyük ödülünü kazandı. Ancak katlanmak zorunda kaldığı mücadeleler göz önüne alındığında Nordqvist, Carnoustie'deki zaferinin "en özel zaferi" olduğunu söylüyor.

"Çünkü birkaç yılımı aldı ve çok mücadele ettim ve doğru şeyleri yapıp yapmadığımı sorguladım," dedi zaferinden sonraki anlarda. "Ayrıca, caddie'm Paul'ün (Cormack) ne kadar çok çalıştığını bildiğim için bunu onun için de yapmak istedim."

Carnoustie zaferi, 2016 ABD Kadınlar Açık'ın kalp kırıcı bir şekilde sona ermesinin ardından geldi.

Brittany Lang ile sıralamada berabere kalan ikili, üç delikli bir playoff'a başladı.

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Ancak ikinci delikte Nordqvist, fairway bunkerinde sopasıyla kuma dokunduğu için iki atış ceza aldı ve şampiyonluk Lang'a gitti.

Golfün getirdiği iniş çıkışlara rağmen bu spor Nordqvist'i kendine bağlamış durumda.

"Golfte beni harekete geçiren bir şey var. Kaybetmekten muhtemelen kazanmaktan daha çok nefret ediyorum. Sanırım tüm tartışmalar ve iniş çıkışlar ve caddie'm ve kocamın her gün beni iten bir kaya gibi yanımda olması; pes etmekten nefret ediyorum."

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Kaynak: edition.cnn.com