Ken Jennings, Mayim Bialik'in 'Jeopardy'den ayrılmasının kendisini 'hazırlıksız' yakaladığını söyledi

Jennings Pazartesi günü Hollywood Reporter'a verdiği röportajda "Bu beni hazırlıksız yakaladı çünkü Mayim'le çalışmayı seviyordum ve onu özleyeceğim" dedi.

"Onun karar verme süreci ya da bu konudaki fikirleri hakkında konuşamam" diye ekledi.

Bu ayın başlarında Bialik'in Instagram sayfasında yayınlanan bir açıklamada, oyuncu ve yazar, şovun yapımcısı Sony'nin kendisine artık "Jeopardy!"nin sendikasyon versiyonunu sunmayacağını bildirdiğini yazdı.

"Bu yıl sunuculuk yaptığım için Emmy'ye aday gösterilmekten büyük onur duyuyorum ve Jeopardy! ailesinin bir parçası olma fırsatı bulduğum için çok minnettarım" diye yazan yazar, izleyicilere ve program çalışanlarına "bu inanılmaz yolculuk" için teşekkür etti.

Bir Sony sözcüsü o dönemde CNN'e yaptığı açıklamada Jennings'in bilgi yarışmasının "tek sunucusu" olarak görev yapacağını söyledi ve bu kararı "izleyicilerimiz için sürekliliği koruma" arzusuna bağladı.

Açıklamada, "Mayim'in Jeopardy!'ye yaptığı tüm katkılar için gerçekten minnettarız ve onunla primetime özel programlarında çalışmaya devam etmeyi umuyoruz" denildi.

Eski bir "Jeopardy!" yarışmacısı olan Bialik ve Jennings, uzun süredir sunuculuk yapan Alex Trebek'in 2020'deki ölümünün ardından 2021'de geçici olarak programın ortak sunuculuğunu yapmaya başladı. Yapımcılar Temmuz 2022'de ikilinin programın kalıcı sunucuları olacağını duyurdu.

Kalıcı olarak sunuculuğa başlamadan önce geçici olarak sunuculuk yapan Jennings THR'ye verdiği demeçte, "yayıncı olmayan biri olarak bu iş için düşünüldüğü için bile kendisini son derece şanslı hissettiğini" söyledi.

CNN'den Dan Heching bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com