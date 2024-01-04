Kelly Clarkson yeni evi New York'ta yürümenin kilo vermesine yardımcı olduğunu söylüyor

People Magazine'in son kapak haberinde şarkıcı ve gündüz kuşağı talk show sunucusu, hem ailesini hem de programı "The Kelly Clarkson Show "u Los Angeles'tan Büyük Elma'ya taşıdığından beri çocuklarıyla birlikte bol bol yürüyüş yaptıklarını söyledi.

"Şehirde yürümek tam bir egzersiz" dedi. "Ve şu sıralar kızılötesi saunalara bayılıyorum. Ve herkes beni yıprattığı için soğuk bir dalış yaptım."

Araştırmalara göre, yürümek kanser, kalp hastalığı ve erken ölüm riskini azaltabilir ve ne kadar yürürseniz o kadar faydalıdır.

Eski "American Idol" galibi, ruh sağlığı için taşındığını ve eski kocası Brandon Blackstock ile paylaştığı çocukları 9 yaşındaki kızı River Rose ve 7 yaşındaki oğlu Remington Alexander ile yeni evini keşfetmenin tadını çıkardığını söyledi.

Clarkson dergiye diyetini de yenilediğini söyledi.

"Sağlıklı bir karışım yiyorum. Doktorumu dinlediğim için kilo verdim - birkaç yıldır dinlemiyordum," dedi. "Ve zamanın yüzde 90'ında bunda gerçekten iyiyim çünkü protein diyeti zaten benim için iyi. Ben bir Teksas kızıyım, bu yüzden eti severim - üzgünüm, dünyadaki vejetaryenler!"

Clarkson, en popüler gündüz talk show'larından birini yönetmenin, özellikle de ilk birkaç yıl kolay olmadığını paylaştı.

"5. sezona kendimi iyi hissederek ve çocuklarımın iyi hissettiğini bilerek girebildim - ve ortalık yatıştı," dedi. "5. sezon, her dakikasından gerçekten keyif aldığım ilk sezon."

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Kaynak: edition.cnn.com