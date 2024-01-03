Kelly Clarkson New York'ta neden 'yeni bir başlangıca' ihtiyaç duyduğunu açıkladı

Kızı 9 yaşındaki River Rose ve oğlu 7 yaşındaki Remington Alexander'ın annesi olan şarkıcı ve talk show sunucusu, eski kocası Brandon Blackstock ile evliliğinin sona ermesinin ardından kısa süre önce ailesiyle birlikte Kaliforniya'dan New York'a taşındı.

"Los Angeles'ta çok mutsuzdum ve birkaç yıldır da öyleydim. Yeni bir başlangıca ihtiyacım vardı," dedi People'a.

Clarkson, bu değişimi kolaylaştırmak için NBC'den "The Kelly Clarkson Show "u kendisiyle birlikte ülkenin diğer ucuna taşımasını istediğini söyledi.

"NBC'ye 'Nankörlük etmek istemem ama ruh sağlığım, kendim ve çocuklarım için artık burada kalamam' dedik. Onların da durumu iyi değildi," diyor Clarkson çocuklarından bahsederken. "Son birkaç yıldır, sadece ortaya çıkıyor, gülümsüyor ve yapmam gerekeni yapıyordum, ancak kırılana kadar sadece bu kadar uzun süre bölümlere ayırabilirsiniz."

Clarkson New York'un enerjisinin kendisini yeniden canlandırdığını ve şu anda çok daha iyi bir yerde olduğunu söyledi.

"Köpekleri birkaç kez parkta gezdiriyoruz. Dondurma yemeye gidiyoruz çünkü kızım beni çok yoruyor. Slime yapmaya ve müzeye gidiyoruz," diye anlatıyor şehirdeki yaşamlarını.

Clarkson, tüm şehir yürüyüşlerinin de zarar vermediğini sözlerine ekledi.

"Şehirde yürümek tam bir egzersiz" dedi. "Ve şu sıralar kızılötesi saunalara bayılıyorum. Ve herkes beni yıprattığı için az önce soğuk bir dalış yaptım."

"The Kelly Clarkson Show" en iyi talk show Critics Choice Ödülü'ne aday gösterildi. Clarkson bu günlerde iş yerinde kendini daha iyi hissettiğini söyledi.

"Gerçekten zor birkaç yıl geçirdim ve ilk sezonda bile kapalı kapılar ardında zorlandım," dedi. "5. Sezona iyi hissederek ve çocuklarımın iyi hissettiğini bilerek girebildim - ve toz yatıştı. 5. Sezon, her dakikasından gerçekten keyif aldığım ilk sezon."

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com