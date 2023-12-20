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Keith Pelley: Golf Avrupa Turu'nu geleceğe taşımak

Keith Pelley geçen yıl Avrupa Turu CEO'su olarak göreve başladı

Kanadalı oyuncu ve taraftarlar için sporu daha cazip hale getirmek istiyor

Söz veriyor: "Önemli bir değişiklik yapacağız"

Geçen yıl Nisan ayında George O'Grady'den Tur'un CEO'luğunu devralan Pelley'nin devrim niteliğinde fikirleri var ve golfü hem oyuncular hem de taraftarlar için daha cazip hale getirmek için yeni düşünce biçimlerini benimsemekten korkmaması gerektiğine inanıyor.

Rogers Media'nın eski başkanı ve Kanada Futbol Ligi ekiplerinden Toronto Argonauts'un eski patronu olan 52 yaşındaki isim, 2018 yılına kadar Tur'u "önemli ölçüde farklı" hale getirmeyi umuyor.

Ancak bu vizyonerin mavi gökyüzü senaryolarından birinin - alametifarikası olan mavi gözlüklerine uygun olarak - gerçekleşmesi pek olası değil.

Pelley CNN'in Living Golf programına verdiği demeçte "Oyunu seviyorum - oyunun tüm yönlerini seviyorum - ama eğer bir şeyi değiştirecek olsaydım bu 200 yıl geriye gitmek ve muhtemelen 12 delik yapmak olurdu" dedi.

Keith Pelley: Avrupa Turu'nu sarsmak

St Andrews'daki Old Course'un 18. yüzyılda standart 18 delikli tur için bir ölçüt haline geldiği söylenmektedir.

Ancak son zamanlarda yapılan araştırmalar, oyunun geleneksel formunun modern yaşamla uyumsuz olduğunu ve katılımın azaldığını öne sürüyor.

Ancak Pelley, Ekim ayında yayınlanan ve golfe katılımın serbest düşüşten ziyade değişim içinde olduğunu öne süren bir Avrupa Turu raporuna işaret ediyor.

"Belki 18 delikli geleneksel oyun tarzı biraz düşüşte, ancak macera golfü, sürüş alanları ve pitch and putt gibi farklı şeyler aracılığıyla oyuna genel katılım dramatik bir şekilde artıyor" dedi. "Genel olarak oyuna katılımın çok güçlü olduğunu düşünüyorum."

Pelley, bir şekilde golf için bir iştah olduğunu tespit ettikten sonra, gözünü Avrupa Turu'nu Amerika'daki daha kazançlı PGA Turu'na uygulanabilir bir alternatif haline getirmeye dikti.

"Pek çok insan golf işinde olduğumuzu söylüyor. Evet, golf işindeyiz ama ben aynı zamanda içerik işinde ve eğlence işinde olduğumuzu söylüyorum" dedi.

"Golf bizim platformumuz oluyor. Eğer eğlence işindeysek oyuncularımız bizim yıldızlarımızdır ve oyuncularımızı desteklemek ve onları daha büyük yıldızlar haline getirmek ileriye dönük oyunumuzun en kritik parçasıdır.

"Bu turu onlarla birlikte büyütmek zorundayız ve kritik nokta da bu - onlarla birlikte büyütmek."

Pelley'e göre sonuç, birkaç yıl içinde çok daha farklı görünen ve hissedilen bir Tur olacak - daha fazla etkinlik ve daha fazla para ödülü, hem golfçüler hem de taraftarlar için daha büyük, daha iyi ve daha parlak.

Pelley, Avrupa golfünün seçkin isimlerinin şu anda olduğu gibi ABD'ye seyahat edip çok sayıda PGA Tour etkinliği oynamak yerine etkinliklerinin büyük çoğunluğunu Tour'da oynadıkları bir durumu teşvik etmek istiyor.

"Günün sonunda bunlar dünya çapında oyuncular" dedi. "Yılda yaklaşık 22 ila 25 etkinlikte oynayacaklar ve bizim yapmak istediğimiz şey, Avrupa turunda oynayabildikleri kadar çok oynamaları için uygun bir alternatif sağlamak.

"Bunu nasıl yapacağız? Bunu ödül fonlarını artırarak, dünya standartlarında golf sahalarında oynayarak, oyunculara dünya standartlarında konaklama imkanı sunarak, onlara oldukları gibi davranarak yapmalısınız ve bizim başarı reçetemiz de budur."

Pelley, oyuncuların bu fikrin tamamen arkasında olduğunu vurguluyor - "elit oyuncuların söylediği şey, bunu büyütmek istediğimizdir" - ancak European Tour'u görmek istediği türden bir geleceğe taşımak için "muazzam miktarda çalışma ve harika bir ekip çabası" gerekeceği konusunda uyarıyor.

Ancak Pelley'nin istediği değişikliklerin gerçekleşeceğinden hiç şüphesi yok ve önümüzdeki yılın bazı heyecan verici gelişmeler getirebileceğini söylüyor.

"Oraya ulaşacağız - önemli bir değişiklik yapacağız ve Tur'un farklı bir yöne gittiğini görecek duyurular geliyor" dedi.

"Ancak bazı şeyler bir gecede gerçekleşmeyecek. Zaman alacak. Olimpiyatlar, Ryder Kupası ve Dünya Kupası ile 2016'nın çok yoğun bir yıl olduğu aşikar. 2017 sezonu için Tur'u dönüştürmeye ve bazı duyurular yapmaya başladığımız bu yılı bir geçiş yılı olarak görüyorum."

Bu cesur yeni dünyada, golfün genç taraftarlar ve oyuncular için cazibesini artırmak kilit bir hedef.

Pelley, "Kesinlikle genç nesli anlamanız ve katılım açısından onları çok çok erken yakalamanız gerekiyor çünkü bu, ileride izleyici katılımına yol açacaktır" dedi.

Pelley geçmişe bir selam göndererek Avrupa golfünü geleceğe taşımaya çalışıyor.

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Kaynak: edition.cnn.com