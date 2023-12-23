Keita Sagaki yüzlerce küçük manga karakteri kullanarak klasik tabloları yeniden üretiyor

Sagaki'nin kopyası uzaktan bakıldığında orijinalinin kalem ve mürekkeple yapılmış bir versiyonu gibi görünüyor. Ancak yakından incelendiğinde resmin yüzlerce küçük çizgi film karakterinden oluştuğu anlaşılıyor. Mona Lisa'nın elmacık kemiği boyunca bir köpek çizimi uzanırken, burnunun ucunda gülümseyen bir kedi oturuyor. Alnında ise Satürn gezegeninin bir karikatürü yüzmektedir.

Karakterlerden bazıları Japon anime ve manga hayranlarına tanıdık gelebilir. Ancak çalışmalarındaki tüm karikatürler teknik olarak orijinal olsa da Sagaki, Osamu Tezuka, Fuji Fujiko ve Studio Ghibli gibi sanatçı ve kolektiflerden büyük ölçüde ilham aldığını itiraf ediyor.

Yüksek ve alçak, Doğu ve Batı

"Mona Lisa", Sagaki'nin mangadan esinlenen karakterler kullanarak yeniden ürettiği tek Eski Usta tablosu değil - diğerlerinin yanı sıra Leonardo'nun "Son Akşam Yemeği", Botticelli'nin "Venüs'ün Doğuşu" ve Hokusai'nin "Kanagawa Açıklarındaki Büyük Dalga" tablolarının da kendi versiyonlarını yarattı.

Ünlü sanat eserlerini kendine özgü tarzıyla yeniden üretmeye 2004 yılında başladı ve bunu Batı sanatını çocukken sevdiği manga ve anime karakterleriyle birleştirmenin ilginç bir yolu olarak gördü.

Sagaki bir e-posta röportajında "Batı resimleri ve Japon sanatı birbiriyle çelişen pek çok kavram içeriyor" dedi. "Batı resimleri derinlik sunarken benim karakterlerim düz. Birçok klasik Japon resminde bile perspektif pek kullanılmaz."

Batılı başyapıtların Japon pop kültürüyle bu füzyonu Sagaki'ye dünyanın dört bir yanında hayranlar kazandırdı ve sanatı Almanya ve Portekiz'e kadar uzanan sergilerde yer aldı. Şu sıralar Mart ayında Hong Kong'daki Fabrik Gallery'de Barok resimlere dayanan yeni eserlerini sergileyeceği bir sergiye hazırlanıyor. Bunlar arasında Caravaggio'nun "Meyve Sepetli Çocuk", Johannes Vermeer'in "Açık Pencerede Mektup Okuyan Kız" ve Rembrandt'ın "Akarsuda Yıkanan Kadın" tablolarının reprodüksiyonları yer alıyor.

Serginin küratörü Jason Sveinn, Sagaki'nin çizimlerinin cazibesinin kısmen manga ve animeyi ciddi sanat formları olarak ele almalarında yattığına inanıyor.

Sveinn bir telefon görüşmesinde, "Sagaki aslında çocukken çizgi film çizen bir manga sanatçısı olmayı hayal ediyordu," dedi. "Not defterine karikatürler çizerdi ve kendi kendine 'Belki bununla ilginç bir şey yapmalıyım; belki bu tekniği bir müzede görebileceğim eserlere uygulayabilirim' diye düşündü."

Manevi tonlar

Sagaki sanat eserlerinin taslaklarını üretmiyor. Bunun yerine, 0,015 inçlik siyah bir kalem kullanarak doğrudan kağıda çiziyor ve yeniden ürettiği resmin görüntülerine atıfta bulunuyor. Sagaki'nin çizimleri, kabaca bir A4 kâğıdı boyutundan neredeyse 10 fit genişliğinde devasa eserlere kadar değişen ölçeklerde. Tek bir hatanın tüm çalışmayı mahvedebileceğini düşünen Sagaki, çizim yaparken acele etmiyor ve bazı çalışmalarını tamamlaması bir yıl kadar sürüyor.

Sveinn, "Sagaki gerçek bir Japon sanatçı örneği," dedi. "Bununla kastettiğim şey, stüdyosunda inzivaya çekilip sessizce ve sabırla çizim yapması. İnanılmaz derecede odaklanmış durumda."

Sagaki, bu yaklaşımın kısmen Budizm'e olan ilgisinden esinlendiğini söyledi. En eski anılarından biri, Japonya'nın Toyama vilayetindeki Toga Meiso no Sato meditasyon merkezini ziyaret etmesi ve burada birkaç mandalanın (kozmosu temsil eden karmaşık, zengin renkli Budist resimleri) sergilenmesi. Sagaki'nin sanatında olduğu gibi, mandalalar da bütün bir görüntüyü oluşturmak için bir araya gelen küçük parçalardan oluşuyor.

Sagaki, "Benim tarzım ve mandalaların bazı ortak noktaları var," diye açıkladı. "Her şeyden önce çok detaylı tasvirler. Ve yaratım sürecinde çizim yapmak benim için meditasyon gibi. Mandalalar da tam olarak bu şekilde yaratıldı."

Yine de Sagaki'nin ilham kaynağı Batı geleneğinde de derin köklere sahip. Hangi başyapıtı yeniden üreteceğine karar verirken katı bir dizi kriter kullanıyor - en önemlisi de resmin ünlü olması.

"Herkesin bildiği bir resim, basit bir röprodüksiyon gibi göründüğünde uzaktan bakmak ile anime detayı netleştiğinde yakından bakmak arasında büyük bir 'boşluk' yaratır" dedi.

Sagaki ayrıca anime karakterlerinin yoğunluğunu değiştirebilmek için keskin kontrastlar içeren resimler seçiyor. Ancak röprodüksiyonlarının görünürdeki doğruluğuna rağmen Sagaki, Eski Usta tablolarını genellikle ilk elden görmeden yeniden yarattığını itiraf ediyor.

"Çalışmalarımın yaklaşık yarısı için orijinalini önceden gördüm" dedi. "Ama eserimi yarattıktan sonra onları görmek istiyorum. 'Mona Lisa'yı görmeye gittim."

Keita Sagaki'nin "Barok Dekonstrüksiyon" adlı sergisi 1 Mart-15 Nisan tarihleri arasında Hong Kong 'dakiFabrik Gallery'de görülebilir.

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Kaynak: edition.cnn.com