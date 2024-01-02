Kayıp değişim öğrencisi, polisin 'siber çocuk hırsızlığı' olarak adlandırdığı olayın ardından soğuk ve korkmuş halde bulundu

Riverdale Polis Departmanı, 17 yaşındaki Kai Zhuang'ın Perşembe günü lisesi tarafından kayıp olarak bildirildiğini söyledi. Pazar günü yapılan basın açıklamasına göre, Çin'deki ailesi oğullarının fidye fotoğrafını aldıktan sonra okulla temasa geçmiş ve "kaçıranların sürekli tehditleri nedeniyle" Çin'deki banka hesaplarına 80.000 dolar göndermişti.

Açıklamada, polisin Pazar günü Zhuang'ın banka ve telefon kayıtlarını kullanarak onu Brigham City yakınlarındaki dağlarda derme çatma bir kamp alanında "canlı ama çok üşümüş ve korkmuş" halde bulduğu belirtildi. Polis, Zhuang'ın siber hırsızlarının talimatıyla kendisini izole etmek için orada olduğunu söyledi.

Açıklamaya göre Zhuang polisi görünce rahatladı ve "çadırın içinde hiçbir ısı kaynağı yoktu, sadece bir ısı battaniyesi, bir uyku tulumu, sınırlı yiyecek ve su ve siber kaçırmayı gerçekleştirmek için kullanıldığı tahmin edilen birkaç telefon vardı."

Brigham City İtfaiye Departmanı Zhuang'ı soğukla ilgili sorunlar açısından kontrol etti. Önemli bir tıbbi sorunu olmadığı anlaşıldı ve talep ettiği çizburger kendisine verildi.

Açıklamaya göre Zhuang ayrıca güvende olduklarından emin olmak için ailesiyle konuşmak istedi ve polis de bunu yapmasına yardımcı oldu.

Açıklamaya göre, kayıp olduğu bildirilmeden bir haftadan fazla bir süre önce, Provo'daki polis memurları Zhuang'ı 20 Aralık'ta kamp yapmaya çalışırken yakalamıştı. Zhuang'ın güvenliğinden endişe eden polis memurları, Riverdale'e geri götürülmesini sağlamış ve ev sahibi ailesiyle temasa geçmiştir.

Riverdale Polisi Pazar günü yaptığı açıklamada Zhuang'ın o sırada "siber fidyeciler tarafından manipüle ve kontrol edildiğini" ancak bunu kimseye söylemediğini belirtti.

Açıklamada, Perşembe günü polisin Zhuang'ın kaldığı eve gittiği ve ailesinin Zhuang'ın kaybolduğundan haberdar olmadıklarını söylediği belirtildi. Polise bir gece önce evde olduğunu ve o sabah erken saatlerde sesini duyduklarını söylediler. Polis, Zhuang'ın evden zorla götürüldüğüne dair herhangi bir kanıt bulunmadığını söyledi.

Riverdale polisi Zhuang'ı bulmak için FBI, Çin'deki ABD büyükelçiliği ve Çinli yetkililerle birlikte çalıştı.

Polis, FBI'ın kendilerine başta Çinliler olmak üzere diğer yabancı değişim öğrencilerinin de ABD'deki benzer "siber çocuk kaçırma" dolandırıcılıklarında hedef alındığını söylediğini belirtti. Failler öğrencileri tehdit ediyor, izole olmalarını emrediyor, görüntülü aramalarla onları izliyor ve ailelerinden fidye talep ediyor.

FBI soruları Riverdale polisine yönlendirdi.

CNN'den Kaylene Chassie bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com