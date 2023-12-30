'Kayaklar üzerinde mükemmel': Mikaela Shiffrin rekorlar kırdığı yılı bir dizi baskın zaferle kapattı

O halde Shiffrin 'in yılı Avusturya'nın Lienz kentinde üst üste kazandığı iki zaferle kapatması ve kariyerindeki 93 Dünya Kupası galibiyeti rekorunu baskın bir şekilde genişletmesi yerinde bir karar gibi görünüyor.

Perşembe günkü dev slalom başarısını, bir gün sonra bu disiplinde nadiren görülen muazzam bir farkla, 2,34 saniye farkla kazandığı slalom zaferi izledi.

"Bugün benim için çok özel bir gündü" diyen 28 yaşındaki sporcu Cuma günkü slalom zaferinden sonra FIS web sitesine şunları söyledi "Kayakların üzerinde kendimi mükemmel hissettim, bu yüzden çok mutluyum."

Shiffrin heyecan verici bir ilk yarışın ardından bir saniyeden fazla farkla liderliği ele geçirdi ve Amerikalı kayakçı ikinci yarışta geri çekilmek yerine kusursuz bir performansla avantajını genişletti.

Shiffrin, "İlk tur ve ikinci tur tamamen farklı parkurlardı - farklı zamanlama, farklı akış," diye ekledi. "Gerçekten iyi bir planım olduğunu hissettim ve koçlarım parkurun gerçekten önemli bölümlerini işaret etti ve sonra gitmeye hazırdım."

Benzer şekilde, Perşembe günkü dev slalom zaferinde de Shiffrin, galibiyeti mühürlemek için ikinci turda hızlanmadan önce hızlı bir ilk turla hakimiyetinin altını çizmişti.

Amerikalı sporcu Noel ve Yeni Yıl arasındaki dönemde üst üste ikinci kez her iki yarışı da kazanmış oldu.

Shiffrin, "Son birkaç yıldır sezonun başından bu noktaya kadar gerçekten inşa ediyordum ve sanırım bir şekilde tıklıyor" dedi.

Slalom, Shiffrin'in şu ana kadar sezondaki en iyi disiplini oldu; son 13 Dünya Kupası slalom etkinliğinin 12'sinde podyuma çıktı, tek eksiği Kasım ayında Finlandiya'nın Levi kentinde elde ettiği dördüncülüktü.

Takvim yılı içinde elde ettiği 13 Dünya Kupası birinciliğiyle 2023 , Shiffrin'in 15 Dünya Kupası yarışı kazandığı 2019'un ardından kariyerindeki en başarılı ikinci yıl oldu.

Böyle bir yıl, Pekin'deki 2022 Kış Olimpiyatları'nda beş yarıştan tek bir madalya bile alamadığı ve bunların üçünde finiş göremediği göz önüne alındığında, Shiffrin için dikkate değer bir geri dönüş anlamına geliyor.

Geçtiğimiz sezonu Dünya Kupası genel sıralamasında zirvede tamamlayan Shifrrin, bu yılki Dünya Kupası'nda da genel sıralamada lider durumda.

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Kaynak: edition.cnn.com