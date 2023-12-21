Katie Taylor, Madison Square Garden'da iki kadın tarafından yönetilen ilk boks maçında Amanda Serrano'yu yendi

2012 Olimpiyatlarında altın madalya kazanan Taylor yenilgisizliğini korudu ve kariyer rekorunu 21-0'a ve altı nakavta yükseltti.

35 yaşındaki sporcu, Garden'da büyük bir kalabalığın önünde bölünmüş bir kararla galip gelerek WBA, IBF, WBO ve WBC'deki kadınlar hafif sıklet unvanlarını başarıyla korudu.

Her iki dövüşçünün de gözle görülür bir şekilde bitkin düşerek umutsuzca son yumruklarını indirmeye çalıştığı maç muhteşem bir şekilde sona erdi.

Beşinci rauntta Serrano'dan ağır yumruklar yedikten sonra kanlar içinde kalan ve ayakları üzerinde duramayan Taylor kazanan ilan edildi.

Reuters'a göre Taylor, "Maça girerken bir aşamada siperde olacağımı biliyordum," dedi.

"O olağanüstü bir dövüşçü, harika bir insan ve benim de yüreğim ve yeteneğim vardı ve üstesinden gelebileceğimi biliyordum."

Serrano'nun rekoru şu anda 42-2-1 ve 30 nakavt olarak duruyor. 115 ila 140 pound arasında değişen yedi ağırlık sınıfında dünya şampiyonlukları kazandı. Geçtiğimiz yıl 33 yaşındaki Serrano, WBO ve WBC tüy siklet unvanlarını başarıyla korudu.

Maç öncesinde Taylor CNN 'e yaptığı açıklamada ringe çıkmaya hevesli olduğunu söyledi .

Taylor, "En iyi dönemlerinde olan iki büyük şampiyonuz ve harika bir dövüş olacak," dedi. "Bence stilistik olarak birlikte çok çok iyi olabiliriz. Açıkçası o çok ama çok agresif bir dövüşçü, ben de öyleyim. Bu yüzden çok ama çok heyecanlı bir dövüş olacağını düşünüyorum."

Bu maçla birlikte "Dünyanın En Ünlü Arenası "nda ilk kez iki kadın ringe çıkmış oldu. Aynı zamanda Manny Pacquiao'nun Juan Manuel Marquez'i mağlup ettiği 2008 yılından bu yana boksun 1 ve 2 numaralı boksörleri arasındaki ilk karşılaşma oldu.

Sporda uzun süredir öncü olan Taylor, kendi başarısının yeterli olmadığını ve diğer kadın boksörlerin de yükselmesini istediğini söyledi.

CNN'e verdiği demeçte, "Son birkaç yılda maaş ve cüzdanlar açısından çok yol kat ettiğimizi hissediyorum, ancak hala gidecek uzun bir yolumuz olduğunu da hissediyorum" dedi.

"Sadece benim ve Amanda'nın büyük maaş çeklerini alıyor olması doğru değil, bunun diğer kadın dövüşçülere de yansıması gerekiyor ve umarım bu gerçekleşebilir."

Cumartesi günkü maçın aslında 2 Mayıs 2020'de yapılması planlanıyordu, ancak Covid-19 salgını nedeniyle ertelendi.

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Kaynak: edition.cnn.com