Katie Ledecky 800 metre kısa kulvar dünya rekorunu kırdı

Amerikalı sporcu, Mireia Belmonte'nin 7:59.34'lük önceki rekorunu neredeyse iki saniye tıraşlayarak 7:57.42'lik yeni bir en iyi dereceye imza attı.

Ledecky geçen hafta 1500 metreyi 8:00.58'lik derecesiyle rekor sürede tamamlayarak bu rekoru neredeyse kırıyordu.

Ledecky, sporun dünya yönetim organı FINA'nın web sitesine göre, "Geçen haftadan sonra kendimi çok zorladım," dedi.

"Tüm bu taraftarların bizi desteklemek için burada olması harika. (Kısa kulvarda) bazı ölçütlere sahip olmak güzel.

Rekor kıran 1500 metre yüzüşünde olduğu gibi Ledecky ilk dönüşten itibaren dünya rekoru hızının hep önünde gitti ve diğer rakipleri tarafından hiç rahatsız edilmedi.

Sadece Kanadalı Summer McIntosh, Ledecky'ye dokunma mesafesinde kaldı, ancak o da yarışın ikinci yarısında Amerikalı'dan uzaklaştı ve sonunda neredeyse 10 saniye geride ikinci sırada bitirdi.

"Toronto'daki yüzüşümden sonra üzerimde biraz baskı vardı. Keşke bunu Toronto'da yapsaydım. Kalabalığı biraz olsun duyabilmek her zaman güzeldir. Sonbahara başlamak ve sezonu başlatmak için eğlenceli bir yol," diye ekledi Ledecky.

"Genelde sezona uluslararası düzeyde bir yarışla başlamayız, bu yüzden benim için biraz farklı."

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Kaynak: edition.cnn.com