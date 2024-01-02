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SporHaberler

Katie Ledecky 800 metre kısa kulvar dünya rekorunu kırdı

Katie Ledecky, 1500 metre kısa kulvar rekorunu yerle bir ettikten bir hafta sonra, bu kez 800 metrede Indianapolis'teki FINA Dünya Kupası'nda zafere ulaşırken bir rekor daha kırdı.

 and  Alex Stellmacher
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Ledecky, Kadınlar 800m Serbest finalinde yarışmadan önce anons edildi..aussiedlerbote.de

Katie Ledecky 800 metre kısa kulvar dünya rekorunu kırdı

Amerikalı sporcu, Mireia Belmonte'nin 7:59.34'lük önceki rekorunu neredeyse iki saniye tıraşlayarak 7:57.42'lik yeni bir en iyi dereceye imza attı.

Ledecky geçen hafta 1500 metreyi 8:00.58'lik derecesiyle rekor sürede tamamlayarak bu rekoru neredeyse kırıyordu.

Ledecky, sporun dünya yönetim organı FINA'nın web sitesine göre, "Geçen haftadan sonra kendimi çok zorladım," dedi.

"Tüm bu taraftarların bizi desteklemek için burada olması harika. (Kısa kulvarda) bazı ölçütlere sahip olmak güzel.

Ledecky 15 dünya şampiyonluğu kazanmıştır.

Rekor kıran 1500 metre yüzüşünde olduğu gibi Ledecky ilk dönüşten itibaren dünya rekoru hızının hep önünde gitti ve diğer rakipleri tarafından hiç rahatsız edilmedi.

Sadece Kanadalı Summer McIntosh, Ledecky'ye dokunma mesafesinde kaldı, ancak o da yarışın ikinci yarısında Amerikalı'dan uzaklaştı ve sonunda neredeyse 10 saniye geride ikinci sırada bitirdi.

"Toronto'daki yüzüşümden sonra üzerimde biraz baskı vardı. Keşke bunu Toronto'da yapsaydım. Kalabalığı biraz olsun duyabilmek her zaman güzeldir. Sonbahara başlamak ve sezonu başlatmak için eğlenceli bir yol," diye ekledi Ledecky.

"Genelde sezona uluslararası düzeyde bir yarışla başlamayız, bu yüzden benim için biraz farklı."

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Kaynak: edition.cnn.com

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